Trump'ın Türkiye yolundaki fast food menüsü: O eksik detay dikkat çekti
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye yolculuğunda başkanlık uçağında servis edilen, ABD'nin kuruluşunun 250'nci yılına özel fast food menüsü sosyal medyada gündem oldu. Hamburger ve hot dog'un yer aldığı menüde patates kızartmasının bulunmaması dikkat çekerken, Trump'ın günde 10-12 kutu diyet kola tükettiği ve bu alışkanlığına ilişkin yıllar önce dile getirdiği sıra dışı "kanser" teorisi yeniden konuşulmaya başlandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği uçuşta, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşunun 250'nci yılına özel hazırlanan menü sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Uçakta servis edilen fast food ağırlıklı ikramlar, Trump'ın beslenme alışkanlıklarını bir kez daha gündeme taşıdı.
FAST FOOD MENÜSÜNDE PATATES KIZARTMASI YOK
Türkiye'ye giden başkanlık uçağında bulunan ABD heyetine, ülkenin 250'nci kuruluş yıl dönümü anısına özel olarak hazırlanan bir menü sunuldu. Menüde hamburger, hot dog, kahve, tatlı ve çeşitli soslar yer alırken, klasik fast food menülerinin vazgeçilmezi olan patates kızartmasının bulunmaması dikkat çekti.
Menüyü, ABD Protokol Genel Müdürü Monica Crowley sosyal medya hesabından paylaşarak kamuoyuyla paylaştı. Böylece başkanlık uçağındaki özel ikram ilk kez görüntülenmiş oldu.
GÜNDE 12 KUTU DİYET KOLA VE "KANSER" TEORİSİ
Fast food ve özellikle diyet kola bağımlılığıyla sık sık gündeme gelen Donald Trump'ın, Oval Ofis'teki masasında sırf kola siparişi vermek için özel bir buton bulundurduğu biliniyor. Trump, 2017'de Financial Times muhabirine verdiği demeçte "O düğmeye bastığımda herkes biraz geriliyor." demişti.
Butona basıldığında Beyaz Saray personeline Trump için diyet kola getirilmesi yönünde bildirim iletiliyordu.
Günde ortalama 10 ila 12 kutu diyet kola tükettiği belirtilen Trump, bu tutkusunu ilginç bir teoriyle de savunmuştu. Trump, kolanın güçlü asidik yapısıyla çimleri kurutmasından yola çıkarak, "Vücuttaki kanser hücrelerini de öldürebileceği" yönündeki sıra dışı fikrini paylaşarak dikkatleri üzerine çekmişti.