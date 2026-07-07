Trump'ın Türkiye yolundaki fast food menüsü: O eksik detay dikkat çekti

GÜNDE 12 KUTU DİYET KOLA VE "KANSER" TEORİSİ



Fast food ve özellikle diyet kola bağımlılığıyla sık sık gündeme gelen Donald Trump'ın, Oval Ofis'teki masasında sırf kola siparişi vermek için özel bir buton bulundurduğu biliniyor. Trump, 2017'de Financial Times muhabirine verdiği demeçte "O düğmeye bastığımda herkes biraz geriliyor." demişti.