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Başkan Erdoğan'dan Ankara'da NATO diplomasisi! Kanada Başbakanı Carney ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'ı kabul edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili temaslarına bugün de devam edecek. Başkan Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve ABD Başkanı Donald Trump'ı Külliye'de kabul edecek.

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Başkan Erdoğan'dan Ankara'da NATO diplomasisi! Kanada Başbakanı Carney ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'ı kabul edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili temaslarına bugün de devam edecek.

32 ÜLKENİN DEVLET BAŞKANLARINI AĞIRLAYACAK

Erdoğan 32 üye ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek zirvede devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak.

Ukrayna'daki durum ve İttifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmelerin ele alınacağı zirveye, NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanının yanı sıra, 100'e yakın bakan, çok sayıda üst düzey diplomat ve uluslararası kuruluş temsilcileri katılacak.

Başkan Erdoğan'ın bugün Ankara'ya gelen bazı liderlerle ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Video Oynatma İkonu Kanada Başbakanı NATO Zirvesi için Ankara'da!



Mark Carney ve Alexander Stubb (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) Mark Carney ve Alexander Stubb (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

CARNEY VE STUBB İLE AYRI AYRI GÖRÜŞECEK

Bu kapsamda saat 11.00'de Kanada Başbakanı Mark Carney, saat 12.30'da ise Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı görüşecek.

Erdoğan saat 15.00'te ise ABD Başkanı Donald Trump'ı resmi törenle karşılayacak.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, saat 19.30'da konuk devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemek verecek.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump


Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak ABD Başkanı Donald Trump'ı resmi törenle karşılayacak.

Başkan Erdoğan'dan Ankara'da NATO diplomasisi! Kanada Başbakanı Carney ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'ı kabul edecek-4

RADEV VE RUTTE İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan Ankara'daki zirve öncesi Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ve NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü.

Kabul öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rutte, Türkiye'nin, NATO'ya katıldığı 1952'den bu yana ittifakın en büyük askeri güçlerinden biri olduğunu vurguladı. Rutte, "Son 5-10 yıl içerisinde savunma sanayiiniz de çok büyük bir yol aldı. Türkiye'de savunma sanayii alanında çalışan 3 bin firma var" dedi.

İttifak üyelerinin kendisini savunması için gerekli olan şeyleri Türk savunma sanayiinin karşıladığının altını çizen Rutte, "NATO'daki liderliğiniz önemli. Haritadaki yeriniz önemli. Zirvenin Ankara'da yapılıyor olması çok önemli" ifadelerini kullandı. Rutte, "NATO zaten, Türkiye'nin savunma sanayii alanında ortaya koyduğu üretimden büyük ölçüde faydalanıyor" dedi.

ASELSAN'ın bunun en iyi örneklerinden biri olduğunu aktaran Rutte, "ASELSAN birçok ülkeyi de ittifakımız içinde destekliyor" dedi. Türk sanayi şirketlerinin ABD'de de yatırımları bulunduğunu anımsatan Rutte, Arkansas'tan Ankara'ya uzanan tüm ittifak coğrafyasında birlikte çalışabilme mesajı verdi.

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