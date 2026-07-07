Başkan Erdoğan'dan Ankara'da NATO diplomasisi! Kanada Başbakanı Carney ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'ı kabul edecek

RADEV VE RUTTE İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan Ankara'daki zirve öncesi Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ve NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü.

Kabul öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rutte, Türkiye'nin, NATO'ya katıldığı 1952'den bu yana ittifakın en büyük askeri güçlerinden biri olduğunu vurguladı. Rutte, "Son 5-10 yıl içerisinde savunma sanayiiniz de çok büyük bir yol aldı. Türkiye'de savunma sanayii alanında çalışan 3 bin firma var" dedi.



İttifak üyelerinin kendisini savunması için gerekli olan şeyleri Türk savunma sanayiinin karşıladığının altını çizen Rutte, "NATO'daki liderliğiniz önemli. Haritadaki yeriniz önemli. Zirvenin Ankara'da yapılıyor olması çok önemli" ifadelerini kullandı. Rutte, "NATO zaten, Türkiye'nin savunma sanayii alanında ortaya koyduğu üretimden büyük ölçüde faydalanıyor" dedi.



ASELSAN'ın bunun en iyi örneklerinden biri olduğunu aktaran Rutte, "ASELSAN birçok ülkeyi de ittifakımız içinde destekliyor" dedi. Türk sanayi şirketlerinin ABD'de de yatırımları bulunduğunu anımsatan Rutte, Arkansas'tan Ankara'ya uzanan tüm ittifak coğrafyasında birlikte çalışabilme mesajı verdi.

Samet Baş Takvim.com.tr Güncel