Haaretz

"ERDOĞAN'IN NATO VİZYONU İSRAİL'İ EN BÜYÜK TEHDİT OLARAK TANIMLIYOR"

Tel Aviv'deki hükümete ve Netanyahu'ya muhalifliği ile bilinen Haaretz gazetesi ise "Erdoğan'ın NATO vizyonu, İsrail'i ittifakın en büyük tehdidi, Türkiye'yi ise en önemli varlığı olarak yeniden tanımlıyor" başlığını kullandı.

Ankara'da düzenlenen zirvenin, Başkan Erdoğan'ın Orta Doğu önceliklerini NATO'ya dayatma ve İsrail'in azalan statüsünü Türkiye'nin stratejik hedeflerini ilerletmek için kullanma çabasını vurguladığını öne süren Haaretz, Türkiye'nin NATO'ya şart koşabilme gücüne dikkat çekti.

"NATO'NUN KİLİT MÜTTEFİKİ"

Bir diğer İsrail gazetesi Yediot Ahronot ise Türkiye'nin Başkan Erdoğan ile NATO'nun kilit bir müttefiki haline dönüştüğünü yazdı ve Trump'ın zirvede Türkiye'ye F-35 satışını duyurabileceğini belirtti.