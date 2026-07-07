İsrail'de NATO depremi! Siyonist basın Ankara'yı dakika dakika takip ediyor: "Erdoğan Türk imparatorluğunu yeniden inşa ediyor"
Ankara 36. NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaparken Türkiye'nin küresel gövde gösterisi İsrail basınında adeta deprem etkisine yol açtı. Maariv gazetesi, Başkan Erdoğan’ın "tek bir ülke bile fethetmeden Türk imparatorluğunu yeniden inşa ettiğini" yazarak Ankara'nın Yeni Osmanlıcılık, Pan-İslamizm ve Mavi Vatan eksenli planlı vizyonuna dikkat çekti. Muhalif Haaretz, Erdoğan’ın NATO vizyonuyla İsrail’i en büyük tehdit, Türkiye’yi ise en önemli varlık olarak konumlandırdığını vurgularken Yediot Ahronot ve Jerusalem Post ise Trump'ın zirvede duyurabileceği F-35 satışı ihtimalinin İsrail'in güvenliği ve bölgedeki askeri dengeler için ciddi bir tehdit oluşturduğunu iddia ederek Washington'a "Türkiye'yi engelleyin" çağrısında bulundu.
Ankara, NATO tarihinin en kritik zirvelerinden 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yaparken İsrail'de karın ağrısı had safhaya ulaştı. Dünya liderleri zirve için Türkiye'de bir araya gelirken İsrail basını da Ankara'yı dakika dakika takip ediyor.
"ERDOĞAN TÜRK İMPARATORLUĞUNU YENİDEN İNŞA EDİYOR"
İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv, "Erdoğan tek bir ülke bile fethetmeden Türk imparatorluğunu yeniden inşa ediyor" dedi. Ankara'nın son yirmi yıldaki hamlelerine bakıldığında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin küresel etkiye sahip bölgesel bir güç olarak statüsünü yeniden tesis etmeyi planladığının görüldüğünü belirtti.
İSRAİL GAZETESİNDEN ANKARA'NIN ÜÇ EKSENİ
Türkiye'nin vizyonunun üç ana eksenden oluştuğunu belirten Maariv, şu ifadeleri kullandı:
"Ankara'nın son yirmi yıldaki hamleleri incelendiğinde, bunun planlı bir program olduğu izleniminden kurtulmak zordur. Türk politikası; tarihsel hafızayı, dini ideolojiyi, askeri gücü, esnek diplomasiyi ve ekonomiyi tek bir vizyonda birleştirmektedir. Üç ana eksen bu vizyonu oluşturur: Türkiye'ye geçmişte Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolü altında olan topraklarda ağırlık merkezini yeniden kazandırmayı amaçlayan Yeni Osmanlıcılık; Sünni dünyasının lideri konumuna yükselmeyi hedefleyen Pan-İslamizm; ve deniz alanlarındaki hakimiyeti Türkiye'nin bir güç olmasının vazgeçilmez bir şartı olarak gören "Mavi Vatan" doktrini. Bunlara bağımsız bir savunma sanayisinin geliştirilmesi, stratejik özerklik arayışı ve kültür, eğitim ile insani yardım aracılığıyla "yumuşak güç" kullanımı da eşlik etmektedir."
"ERDOĞAN'IN NATO VİZYONU İSRAİL'İ EN BÜYÜK TEHDİT OLARAK TANIMLIYOR"
Tel Aviv'deki hükümete ve Netanyahu'ya muhalifliği ile bilinen Haaretz gazetesi ise "Erdoğan'ın NATO vizyonu, İsrail'i ittifakın en büyük tehdidi, Türkiye'yi ise en önemli varlığı olarak yeniden tanımlıyor" başlığını kullandı.
Ankara'da düzenlenen zirvenin, Başkan Erdoğan'ın Orta Doğu önceliklerini NATO'ya dayatma ve İsrail'in azalan statüsünü Türkiye'nin stratejik hedeflerini ilerletmek için kullanma çabasını vurguladığını öne süren Haaretz, Türkiye'nin NATO'ya şart koşabilme gücüne dikkat çekti.
"NATO'NUN KİLİT MÜTTEFİKİ"
Bir diğer İsrail gazetesi Yediot Ahronot ise Türkiye'nin Başkan Erdoğan ile NATO'nun kilit bir müttefiki haline dönüştüğünü yazdı ve Trump'ın zirvede Türkiye'ye F-35 satışını duyurabileceğini belirtti.
JERUSALEM POST'TAN "TÜRKİYE'Yİ ENGELLEYİN" ÇAĞRISI
The Jerusalem Post ise "Erdoğan Amerika'nın F-35'lerini istiyor, İsrail'in endişelenmek için her türlü sebebi var" dedi ve ABD Türkiye'ye F-35 savaş uçakları sağlarsa İsrail'in güvenliği ve bölgesel güç dengesinin ciddi tehditlerle karşı karşıya kalabileceğini iddia etti.