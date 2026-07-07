Trump’ın F-35 mesajı Netanyahu’yu panikletti: Ben olsam satmazdım
Ankara’daki tarihi temas İsrail’i alarma geçirdi. Erdoğan-Trump görüşmesinde F-35 ve KAAN başlıklarında verilen olumlu mesajlardan rahatsız olan Netanyahu, CNN’de Türkiye’yi hedef alarak “Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmak istediklerini söylüyorlar. Ben olsam satmazdım.” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da gerçekleştirdiği kritik görüşme, dünya gündemine damga vurdu. NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Trump, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan ile bir araya geldi.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan iki lider, başta F-35 savaş uçakları ve KAAN'ın motor tedariki olmak üzere savunma sanayii alanında önemli mesajlar verdi.
İKİ LİDERDEN F-35 VE KAAN MESAJI
Basın toplantısında Başkan Erdoğan'a, "F-35 ve KAAN savaş uçaklarının motorlarının teslimi konusunda görüşmeden bir sonuç bekleyebilir miyiz?" sorusu yöneltildi.
Başkan Erdoğan, soruya şu yanıtı verdi:
"Ben bunu daha önce değerli dostumla görüştüm ve KAAN ile ilgili, onun motorları noktasında bu Liderler Zirvesi'nde değerli dostumla tekrar görüşeceğiz.
İnanıyorum ki bize verdiği müjdeyi, burada da tekrar edecektir. Bu müjdeyle de herhalde Liderler Zirvesi'nde kendisine teşekkür edeceğiz."
ABD Başkanı Donald Trump ise F-35 konusunda Türkiye ile ilişkilerin çok iyi olduğuna dikkat çekerek, satış ihtimalinin masada olduğunu söyledi.
Trump, "Bizim vereceğimiz bu karar önemli. Çok iyi bir ilişkimiz var. Buradaki insanlar da dahil olmak üzere herkes 'Neden bunu yapmayalım ki?' diyor. Çünkü Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var ve Türkiye çoğu ülkeden daha sadık aynı zamanda. Evet, bu kesinlikle üzerine konuştuğumuz, düşündüğümüz bir konu. Ve şu anda dünyanın açık ara en iyi uçağı F-35. Bunu düşüneceğiz." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE HAMLESİ NETANYAHU'YU RAHATSIZ ETTİ
Başkan Erdoğan ve Trump arasındaki görüşmenin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye hazımsızlığı bir kez daha ortaya çıktı.
CNN'e konuşan Netanyahu, Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışını değerlendirdiklerini açıklamasından yalnızca saatler sonra, söz konusu ihtimale karşı çıktı.
Netanyahu, ABD'nin en gelişmiş savaş uçaklarından biri olan F-35'lerin Türkiye'ye satılmasının "Türkiye'yi ABD'ye dost bir ülke yapmayacağını" öne sürdü.
Türkiye karşıtı ifadelerini daha da ileri taşıyan Netanyahu, Ankara'yı hedef alarak "Müslüman Kardeşler'den etkilenmiş ve ABD'den nefret eden bir rejim" şeklinde skandal bir ifade kullandı.
"BEN OLSAM SATMAZDIM"
Netanyahu, Trump ile Türkiye'ye F-35 satışı konusunda birkaç kez konuştuğunu belirterek, Başkan Trump'ın Erdoğan ile kişisel dostluğuna rağmen bu satışın doğru olmayacağını savundu.
Netanyahu, "Trump ile Türkiye'ye F-35 satışı hakkında birkaç kez konuştum ve bence, Başkan Trump'ın Erdoğan ile olan kişisel dostluğuna rağmen bunun Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'ne, yani ülkeye karşı dost bir devlet yapmadığını herkes biliyor." dedi.
Türkiye'nin bölgesel gücünden duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getiren Netanyahu, F-35 satışının Orta Doğu'daki güç dengesini Türkiye lehine değiştireceğini iddia etti.
Netanyahu, "F-35'lerin satılması Orta Doğu'daki güç dengesini yok edecektir, çünkü bence Türkiye'nin saldırgan emelleri var." ifadelerini kullandı.
Sözlerini Osmanlı göndermesiyle sürdüren Netanyahu, "Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak istediklerini söylüyorlar. Ben olsam satmazdım." dedi.
TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİ İSRAİL'İ TEDİRGİN ETTİ
Netanyahu'nun açıklamaları, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişinin ve Ankara-Washington hattındaki sıcak temasların İsrail'de oluşturduğu rahatsızlığı gözler önüne serdi.
CNN'den Dana Bash'e konuşan Netanyahu, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak "O, ABD'nin model müttefiki sayılmaz." iddiasında bulundu.
Netanyahu ayrıca Türkiye'nin İsrail'e yönelik politikalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, "Ülkemi, tek ve yegane Yahudi devletini yok etmekle tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.
FİDAN'IN SÖZLERİ İSRAİL'İ RAHATSIZ ETMİŞTİ
CNN haberinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın geçtiğimiz hafta CNN Türk'e yaptığı açıklamalara da yer verildi.
Fidan, İsrail için "insanlığın artık taşıyamayacağı bir yük haline geldi" ifadelerini kullanmıştı.
Bu açıklama, İsrail cephesinde rahatsızlık oluşturmuş; İsrail Dışişleri Bakanı, Fidan'ın sözlerini "soykırıma teşvik" olarak nitelendirmişti.
Netanyahu ise Türkiye'ye F-35 verilmesi halinde bölgede gerilimin artacağını ileri sürerek, "Bu barış ve istikrar için bir güç değil. Onlara bu gücü verdiğinizde, ardından saldırganlık geleceğini göreceksiniz." dedi.
TRUMP: TÜRKİYE OLAĞANÜSTÜ BİR MÜTTEFİK
Netanyahu'nun tüm itirazlarına rağmen ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik olumlu mesajlarını sürdürdü.
NATO Zirvesi için Türkiye'de bulunan Trump, Ankara'ya F-35 satışına ilişkin yasağın kaldırılmasına sıcak baktığını gösterdi. Trump, Türkiye'yi ABD'nin "olağanüstü" bir müttefiki olarak nitelendirdi.
Trump'ın bu mesajları, İsrail cephesinde ciddi rahatsızlığa yol açarken Netanyahu, buna rağmen Trump ile aralarında görüş ayrılığı olduğu yorumlarını küçümsemeye çalıştı.
Netanyahu, Trump ile birçok konuda "aynı noktada" olduklarını savunarak, "O ABD Başkanı. ABD için iyi olanı yapar. Ben İsrail Başbakanı'yım, İsrail için önemli olanı yaparım ve çoğu zaman bu şeyler aynıdır." dedi.