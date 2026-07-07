Trump’ın F-35 mesajı Netanyahu’yu panikletti: Ben olsam satmazdım

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan iki lider, başta F-35 savaş uçakları ve KAAN'ın motor tedariki olmak üzere savunma sanayii alanında önemli mesajlar verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da gerçekleştirdiği kritik görüşme, dünya gündemine damga vurdu. NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Trump, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan ile bir araya geldi.

Netanyahu’dan F-35 paniği: “Ben olsam satmazdım” (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

İKİ LİDERDEN F-35 VE KAAN MESAJI

Basın toplantısında Başkan Erdoğan'a, "F-35 ve KAAN savaş uçaklarının motorlarının teslimi konusunda görüşmeden bir sonuç bekleyebilir miyiz?" sorusu yöneltildi.

Başkan Erdoğan, soruya şu yanıtı verdi:

"Ben bunu daha önce değerli dostumla görüştüm ve KAAN ile ilgili, onun motorları noktasında bu Liderler Zirvesi'nde değerli dostumla tekrar görüşeceğiz.

İnanıyorum ki bize verdiği müjdeyi, burada da tekrar edecektir. Bu müjdeyle de herhalde Liderler Zirvesi'nde kendisine teşekkür edeceğiz."

ABD Başkanı Donald Trump ise F-35 konusunda Türkiye ile ilişkilerin çok iyi olduğuna dikkat çekerek, satış ihtimalinin masada olduğunu söyledi.

Trump, "Bizim vereceğimiz bu karar önemli. Çok iyi bir ilişkimiz var. Buradaki insanlar da dahil olmak üzere herkes 'Neden bunu yapmayalım ki?' diyor. Çünkü Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var ve Türkiye çoğu ülkeden daha sadık aynı zamanda. Evet, bu kesinlikle üzerine konuştuğumuz, düşündüğümüz bir konu. Ve şu anda dünyanın açık ara en iyi uçağı F-35. Bunu düşüneceğiz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE HAMLESİ NETANYAHU'YU RAHATSIZ ETTİ

Başkan Erdoğan ve Trump arasındaki görüşmenin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye hazımsızlığı bir kez daha ortaya çıktı.

CNN'e konuşan Netanyahu, Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışını değerlendirdiklerini açıklamasından yalnızca saatler sonra, söz konusu ihtimale karşı çıktı.

Netanyahu, ABD'nin en gelişmiş savaş uçaklarından biri olan F-35'lerin Türkiye'ye satılmasının "Türkiye'yi ABD'ye dost bir ülke yapmayacağını" öne sürdü.

Türkiye karşıtı ifadelerini daha da ileri taşıyan Netanyahu, Ankara'yı hedef alarak "Müslüman Kardeşler'den etkilenmiş ve ABD'den nefret eden bir rejim" şeklinde skandal bir ifade kullandı.