Başörtülü anne ve kızına sözlü saldırıda bulunan İpek Akıncı'ya tutuklama kararı

İzmir Seferihisar'da şüpheli İpek Akıncı hakkında, "Din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişinin kamuya arz edilmiş hizmetten yararlanmasını engelleme" ve "Kişiler arasında ayrımcılık yaparak besin maddesi vermemek" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada çok önemli bir viraj dönüldü.

İzmir Seferihisar'da bir kadın plajda oturan başörtülü anne ve kıza saldırmıştı. Vatandaşların inanç hürriyetini hedef alan ve toplumu ayrıştırdığı için gözaltına alınan saldırgan İpek Akıncı, "Nefret ve ayrımcılık suçu" kapsamında tutuklamaya sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Takvim.com.tr soruşturmanın detaylarına ulaştı.

Seferihisar Sulh Ceza Hakimliği'nin tutuklama talebini reddederek verdiği adli kontrol kararı, Başsavcılığın itirazı üzerine Seferihisar 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Mahkeme, delillerin henüz toplanmamış olması ve kaçma şüphesini gerekçe göstererek şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine kesin olarak karar verdi.

Seferihisar'da başörtülü kadına saldırı: "Defol git"

BAŞSAVCILIK PEŞİNİ BIRAKMADI

Seferihisar'da yargıya taşınan olay, iddialara ve mahkeme tutanaklarına göre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma başladı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli İpek Akıncı hakkında Seferihisar Sulh Ceza Hakimliği, kararıyla tutuklama talebini reddederek adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar vermişti.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrol kararına 07/07/2026 tarihinde jet hızıyla itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıdı.