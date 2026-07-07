Başörtülü anne ve kızına sözlü saldırıda bulunan İpek Akıncı'ya tutuklama kararı
İzmir Seferihisar’da şüpheli İpek Akıncı hakkında, "din ve mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle hizmeti engelleme" ile "ayrımcılık yaparak besin maddesi vermemek" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Sulh Ceza Hâkimliği’nin tutuklama talebini reddeden adli kontrol kararı, Başsavcılığın itirazı üzerine 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı; mahkeme, kaçma ve delil karartma şüphesi bulunan şüpheli hakkında kesin olarak "tutuklamaya yönelik yakalama emri" çıkardı.
İzmir Seferihisar'da şüpheli İpek Akıncı hakkında, "Din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişinin kamuya arz edilmiş hizmetten yararlanmasını engelleme" ve "Kişiler arasında ayrımcılık yaparak besin maddesi vermemek" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada çok önemli bir viraj dönüldü.
İzmir Seferihisar'da bir kadın plajda oturan başörtülü anne ve kıza saldırmıştı. Vatandaşların inanç hürriyetini hedef alan ve toplumu ayrıştırdığı için gözaltına alınan saldırgan İpek Akıncı, "Nefret ve ayrımcılık suçu" kapsamında tutuklamaya sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Takvim.com.tr soruşturmanın detaylarına ulaştı.
Seferihisar Sulh Ceza Hakimliği'nin tutuklama talebini reddederek verdiği adli kontrol kararı, Başsavcılığın itirazı üzerine Seferihisar 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından iptal edildi.
Mahkeme, delillerin henüz toplanmamış olması ve kaçma şüphesini gerekçe göstererek şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine kesin olarak karar verdi.Seferihisar'da başörtülü kadına saldırı: "Defol git"
BAŞSAVCILIK PEŞİNİ BIRAKMADI
Seferihisar'da yargıya taşınan olay, iddialara ve mahkeme tutanaklarına göre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma başladı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli İpek Akıncı hakkında Seferihisar Sulh Ceza Hakimliği, kararıyla tutuklama talebini reddederek adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar vermişti.
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrol kararına 07/07/2026 tarihinde jet hızıyla itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıdı.
"DİN VE MEZHEP FARKLILIĞI NEDENİYLE HİZMET ENGELLEME"
Başsavcılığın itirazını değerlendiren Seferihisar 3. Asliye Ceza Mahkemesi, dosyayı yeniden inceledi.
Mahkemenin gerekçeli kararında, şüpheli İpek Akıncı'nın üzerine atılı;
"Din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişinin kamuya arz edilmiş hizmetten yararlanmasını engelleme"
"Kişiler arasında ayrımcılık yaparak besin maddesi vermemek" suçlarını işlediğine dair kolluk fezlekesi, olay yeri tespit tutanağı ve mevcut tüm delillerin kuvvetli suç şüphesini açıkça ortaya koyduğu belirtildi.
"ADLİ KONTROL YETERSİZ, KAÇMA ŞÜPHESİ VAR"
Asliye Ceza Mahkemesi, suçun cezasının alt ve üst sınırı ile olayın meydana geliş şeklini göz önünde bulundurarak adli kontrolün bu aşamada yetersiz kalacağına hükmetti.
Kararda, delillerin henüz tamamen toplanmamış olduğu, şüphelinin kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunması nedeniyle tutuklama tedbirinin gerekli olduğu vurgulandı.
MAHKEMEDEN KESİN KARAR: TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA EMRİ
Seferihisar 3. Asliye Ceza Mahkemesi, uyarınca kesin olmak üzere şu kararı verdi:
- Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheli İpek Akıncı hakkındaki tutuklama talebinin reddine ilişkin itirazının kabulüne,
- Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen adli kontrol kararının kaldırılmasına,
- Köln/ALMANYA nüfusuna kayıtlı, Herbil ve Saliha kızı İpek Akıncı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine,
- Şüpheli yakalandığı andan itibaren en geç 24 saat içinde yetkili hakimlik önüne çıkarılamıyorsa, SEGBİS vasıtasıyla sorgusunun yapılması için hazır edilmesine hükmedildi.
YAKALAMA BÜROSU HAREKETE GEÇTİ
Mahkemenin kesin kararının ardından Seferihisar 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı Yakalama Bürosu'na 07/07/2026 tarihli "Tutuklama Müzekkeresi Üst Yazısı" gönderdi. İlgili yazıyla, sanık İpek Akıncı hakkında verilen tutuklamaya yönelik yakalama kararının acilen infaz edilmesi ve mahkemeye bilgi verilmesi istendi.