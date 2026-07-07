Fenerbahçe’de Greenwood için son teklif! Transferde Malcom sürprizi

Yönetim, bu bölgeye doğrudan skor katkısı sağlayacak, bire birlerde etkili ve farklı hücum rollerini üstlenebilecek bir oyuncu kazandırmayı hedefliyor. Listenin ilk sırasında Mason Greenwood bulunuyor.

Vedat Muriqi ve Nathan Aké transferleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, sağ kanat için iki koldan harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Mason Greenwood için Marsilya'ya son teklifini iletirken Al-Hilal forması giyen Malcom'un menajeriyle de görüşmelere başladı.

Greenwood'un yüksek piyasa değeri ve Marsilya ile uzun süreli sözleşmesi, transferin en zor bölümünü oluşturuyor. Fenerbahçe yönetimi, teklifini bu şartlar doğrultusunda hazırladı ve Fransız ekibinden gelecek cevaba göre sonraki adımını belirleyecek.

Fenerbahçe, Mason Greenwood transferi için Marsilya'ya son teklifini iletti ve Fransız kulübünün kararını beklemeye geçti. Marsilya henüz olumlu veya olumsuz bir cevap vermedi.

Mason Greenwood ile Roma da ilgileniyor

GREENWOOD'UN DEĞERİ 55 MİLYON EURO

Mason Greenwood'un güncel piyasa değeri 55 milyon euro. Marsilya ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor. İngiliz futbolcu, ana mevkisi sağ kanat olmakla birlikte santrfor ve ikinci forvet olarak da oynayabiliyor.

Marsilya'nın uzun vadeli sözleşmesi ve Greenwood'un son sezondaki yüksek skor katkısı, bonservis beklentisini artırıyor. Son transfer haberlerinde Fransız kulübünün oyuncu için yaklaşık 43 milyon sterlin talep ettiği ve farklı Avrupa kulüplerinin de dosyayı takip ettiği bilgisi öne çıktı.