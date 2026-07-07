Fenerbahçe’de Greenwood için son teklif! Transferde Malcom sürprizi
Vedat Muriqi ve Nathan Ake transferleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, sağ kanat için iki koldan ilerliyor. Sarı-lacivertliler, Mason Greenwood için Marsilya’ya son teklifini iletirken Malcom’un menajeriyle de görüşmelere başladı.
Vedat Muriqi ve Nathan Aké transferleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, sağ kanat için iki koldan harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Mason Greenwood için Marsilya'ya son teklifini iletirken Al-Hilal forması giyen Malcom'un menajeriyle de görüşmelere başladı.
FENERBAHÇE'DE TRANSFER HAREKÂTI
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadro planlamasında önemli mesafe katetti. Vedat Muriqi ile hücum hattını, Nathan Aké ile savunmayı güçlendiren sarı-lacivertliler, şimdi sağ kanat transferine yoğunlaştı.
Yönetim, bu bölgeye doğrudan skor katkısı sağlayacak, bire birlerde etkili ve farklı hücum rollerini üstlenebilecek bir oyuncu kazandırmayı hedefliyor. Listenin ilk sırasında Mason Greenwood bulunuyor.
GREENWOOD İÇİN SON TEKLİF YAPILDI
Fenerbahçe, Mason Greenwood transferi için Marsilya'ya son teklifini iletti ve Fransız kulübünün kararını beklemeye geçti. Marsilya henüz olumlu veya olumsuz bir cevap vermedi.
Sarı-lacivertli taraftarların sosyal medyada yoğun biçimde istediği 24 yaşındaki futbolcu, sağ kanadın yanı sıra santrfor ve ikinci forvet rollerinde de görev yapabiliyor.
Greenwood'un yüksek piyasa değeri ve Marsilya ile uzun süreli sözleşmesi, transferin en zor bölümünü oluşturuyor. Fenerbahçe yönetimi, teklifini bu şartlar doğrultusunda hazırladı ve Fransız ekibinden gelecek cevaba göre sonraki adımını belirleyecek.
GREENWOOD'UN DEĞERİ 55 MİLYON EURO
Mason Greenwood'un güncel piyasa değeri 55 milyon euro. Marsilya ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor. İngiliz futbolcu, ana mevkisi sağ kanat olmakla birlikte santrfor ve ikinci forvet olarak da oynayabiliyor.
Marsilya'nın uzun vadeli sözleşmesi ve Greenwood'un son sezondaki yüksek skor katkısı, bonservis beklentisini artırıyor. Son transfer haberlerinde Fransız kulübünün oyuncu için yaklaşık 43 milyon sterlin talep ettiği ve farklı Avrupa kulüplerinin de dosyayı takip ettiği bilgisi öne çıktı.
2025-2026 SEZONUNDA 37 GOLE KATKI
Greenwood, 2025-2026 sezonunda Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıktı. İngiliz futbolcu, 26 gol ve 11 asistle toplam 37 gole doğrudan katkı sağladı.
Greenwood, Le Havre karşısında bir maçta 4 gol atarak bunu Marsilya formasıyla Jean-Pierre Papin'den sonra başaran ilk oyuncu oldu. İngiliz yıldız, lig sezonunu 54 başarılı dripling ile bu alandaki en etkili oyuncular arasında tamamladı.
MASON GREENWOOD KİMDİR?
Mason Will John Greenwood, 1 Ekim 2001'de İngiltere'nin Bradford kentinde doğdu. 1.81 boyundaki futbolcu iki ayağını da etkili kullanıyor. Manchester United altyapısında yetişen Greenwood, İngiliz kulübünün A takımında 129 maçta 35 gol attı.
2023-2024 sezonunu Getafe'de kiralık geçiren Greenwood, 2024 yazında 31,6 milyon euro seviyesindeki bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer oldu ve Fransız kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.
İngiltere A Milli Takımı'nda bir kez forma giyen Greenwood, daha sonra milli takım tercihini Jamaika yönünde değiştirmek için resmi süreci başlattı. İngiltere Futbol Federasyonu, bu başvuruyu Mart 2025'te doğruladı.
MALCOM İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Fenerbahçe, Marsilya'nın Greenwood teklifine vereceği cevabı beklerken sağ kanat için alternatif planını da devreye soktu.
Sarı-lacivertli yönetim, Al-Hilal forması giyen Malcom'un menajeriyle ilk görüşmeleri gerçekleştirdi. Brezilyalı futbolcunun transfer koşulları, yıllık ücreti ve Al-Hilal'in bonservis beklentisi masaya yatırıldı.
Malcom, Greenwood'a göre daha tecrübeli bir profil sunuyor. Sol ayaklı yıldız; sağ kanat, sol kanat ve on numara bölgelerinde görev yapabiliyor.
MALCOM'UN DEĞERİ 18 MİLYON EURO
Malcom'un güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Al-Hilal ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. 29 yaşındaki oyuncu, ana mevkisi sağ kanat olmak üzere on numara ve sol kanatta da forma giyebiliyor.
Sözleşmesinin son yılına girmesi, bonservis görüşmelerinde Fenerbahçe'nin elini güçlendirebilir. Ancak oyuncunun Suudi Arabistan'daki maaşı, transferin mali açıdan en zor bölümünü oluşturuyor.
MALCOM'DAN 17 GOLE DOĞRUDAN KATKI
Malcom, 2025-2026 Suudi Arabistan Pro Lig sezonunda 33 maçta görev aldı. Brezilyalı yıldız, 7 gol ve 10 asistle 17 gole doğrudan katkı verdi. Bu karşılaşmaların 32'sine ilk 11'de başladı.
Malcom; sürati, iç koridora yaptığı koşular, uzaktan şut tehdidi ve oyun kurulumuna verdiği destekle Fenerbahçe'nin sağ kanatta aradığı hücum çeşitliliğini sağlayabilecek bir profile sahip.
MALCOM KİMDİR?
Malcom Filipe Silva de Oliveira, 26 Şubat 1997'de Brezilya'nın Sao Paulo kentinde doğdu. Corinthians altyapısından yetişen sol ayaklı futbolcu, Bordeaux'daki performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekti.
2018'de Barcelona'ya transfer olan Malcom, daha sonra Zenit forması giydi. Brezilyalı yıldız, 2023 yazında 60 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Hilal'e imza attı.
Brezilya A Milli Takımı'nda 2 kez forma giyen Malcom, Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan kadroda yer aldı. İspanya ile oynanan finalin uzatma bölümünde şampiyonluğu getiren golü attı.
MALCOM'UN MAAŞI TRANSFERİ ZORLAŞTIRIYOR
Capology'de Malcom'un 2025-2026 sezonundaki brüt sabit maaşı 18 milyon euro, haftalık ücreti ise yaklaşık 346 bin euro. Bu rakamlar bonusları içermiyor. Capology, Malcom'un maaş bilgisini doğrulanmış veri olarak sınıflandırıyor.
Malcom'un bonservis bedeli Greenwood'a göre daha düşük bir seviyede kalabilir. Buna karşın yıllık ücret farkı, Brezilyalı oyuncuyu toplam maliyet açısından oldukça pahalı hale getiriyor.
GREENWOOD MU MALCOM MU?
Fenerbahçe'nin birinci hedefi Mason Greenwood. İngiliz futbolcu, yaşı, son sezon performansı ve gelecekte yeniden satış potansiyeliyle listenin en değerli ismi konumunda bulunuyor.
Malcom ise daha tecrübeli ve farklı hücum rollerine daha hızlı uyum sağlayabilecek bir alternatif sunuyor. Brezilyalı yıldızın sözleşmesinde son yıla girmesi bonservis pazarlığını kolaylaştırabilir ancak yüksek maaşı önemli bir engel oluşturuyor.
Sarı-lacivertli yönetim, Marsilya'nın Greenwood teklifine vereceği cevaba göre sağ kanat transferindeki nihai rotasını belirleyecek. Fransız kulübünden olumsuz yanıt gelmesi halinde Malcom görüşmeleri hız kazanacak.
|Kriter
|Mason Greenwood
|Malcom
|Yaş
|24
|29
|Kulüp
|Marsilya
|Al-Hilal
|Ana mevki
|Sağ kanat
|Sağ kanat
|Yan mevkiler
|Santrfor, ikinci forvet
|On numara, sol kanat
|Piyasa değeri
|55 milyon euro
|18 milyon euro
|Sözleşme sonu
|30 Haziran 2029
|30 Haziran 2027
|2025-2026 performansı
|45 maç, 26 gol, 11 asist
|33 lig maçı, 7 gol, 10 asist
|Tahmini brüt maaş
|5,45 milyon euro
|18 milyon euro
|Transfer avantajı
|Yaş ve yeniden satış
|Sözleşmesinde son yıl
|Transfer riski
|Yüksek bonservis
|Çok yüksek maaş