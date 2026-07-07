Emekliye 35 bin TL’ye varan promosyon! Temmuz 2026'da en yüksek ödemeyi veren bankalar

Emeklilerin dul ve yetimlerin maaş aldığı bankaya 3 yıl taahhüt vererek yararlandığı promosyonda yeni kampanyalar belli oldu.

Emeklilere taban promosyon tutarlarını veren bankalar olduğu gibi, şartsız olarak daha yüksek ödeme yapan bankalar da var. Bazı bankalar ise otomatik fatura ödeme talimatı verme, kartla harcama yapma, emekli yakınını getirme, kredi kartı ya da kredi kullanma, sigorta yapma gibi şartlarla promosyon tutarını artırıyor.

Emeklilerin dul ve yetimlerin maaş aldığı bankaya 3 yıl taahhüt vererek yararlandığı promosyonda yeni kampanyalar belli oldu.

Emeklilere taban promosyon tutarlarını veren bankalar olduğu gibi, şartsız olarak daha yüksek ödeme yapan bankalar da var.

Bu kapsamda emeklilere 35 bin liraya varan promosyon imkanı sunuluyor. Ayrıca faizsiz kredi, nakit avans vb. imkanlar da sunuluyor. Bankaların bunlarla birlikte emeklilere sağladığı toplam fayda 90 bin liraya kadar çıkıyor. İşte bazı bankaların temmuz kampanyaları…