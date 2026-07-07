CHP'deki arınma İstanbul'a dayandı! 6 ilçe başkanı topun ağzında
CHP'deki arınma operasyonu İstanbul'un ilçelerine uzandı. Takvim.com.tr'nin Genel Merkez'e yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, 6 ilçe başkanının görevden alınması bekleniyor. "Biz Kılıçdaroğlu ile yol yürümeyiz" diyen diğer ilçe başkanları da teker teker rapor ediliyor. Bilindiği üzere, CHP Genel Merkezi, partiyi eylüle kadar "şaibesiz" bir kurultaya hazırlıyor. Bu kapsamda tasfiyelerin süreceği konuşuluyor.
CHP'de "şaibesiz" bir kurultay için arınma sürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmay heyeti, eylüle kadar partiyi olağan kurultaya hazır hale getirmeyi planlıyor.
Kılıçdaroğlu yönetimi, partide yolsuzluk ve kirli işlerle anılanları tasfiye etmeye başladı.
CHP'DE ARINMA SÜRÜYOR
Şu ana kadar 36 il başkanı görevden alındı. Bu isimlerden bazılarının da tedbir kararına yaptığı itirazlar CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından reddedildi. CHP Genel Merkezi'nin önümüzdeki günlerde bazı il başkanlıklarında da değişime gideceği ve sayının 50'yi bulabileceği konuşuluyor.
CHP'nin şaibeli İstanbul İl Kongresi davasında adı geçen ve mahkeme kararıyla tedbiren görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik, geçtiğimiz haftalarda kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.
Gürsel Tekin, İstanbul'da Genel Merkez'le koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürürken ilçe başkanlıklarında da arınma operasyonu bekleniyor.
İSTANBUL'DA 6 İLÇE BAŞKANI TOPUN AĞZINDA
Bu kapsamda, CHP'nin 6 ilçe başkanını görevden alacağı öğrenildi.
Kılıçdaroğlu yönetimine yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş, konuya ilişkin "Doğal olarak herkes kendi kadrosuyla çalışmak istiyor" değerlendirmesini yaptı.
DİĞER İLÇE BAŞKANLARI DA RADARDA
Bir yandan da Genel Merkez'e isyan bayrağı açan ilçe başkanlıkları radara alındı.
"Biz Kılıçdaroğlu ile yol yürümeyiz" diyen ilçe başkanları teker teker rapor edilirken, bu isimlerin görevden alınacağı öğrenildi.