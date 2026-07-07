CHP'deki arınma İstanbul'a dayandı! 6 ilçe başkanı topun ağzında

CHP 'de "şaibesiz" bir kurultay için arınma sürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmay heyeti, eylüle kadar partiyi olağan kurultaya hazır hale getirmeyi planlıyor. Kılıçdaroğlu yönetimi, partide yolsuzluk ve kirli işlerle anılanları tasfiye etmeye başladı.

CHP'de il başkanlıklarından sonra ilçe başkanlıklarında da tasfiyeler olacak (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)



CHP'DE ARINMA SÜRÜYOR



Şu ana kadar 36 il başkanı görevden alındı. Bu isimlerden bazılarının da tedbir kararına yaptığı itirazlar CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından reddedildi. CHP Genel Merkezi'nin önümüzdeki günlerde bazı il başkanlıklarında da değişime gideceği ve sayının 50'yi bulabileceği konuşuluyor.



CHP'nin şaibeli İstanbul İl Kongresi davasında adı geçen ve mahkeme kararıyla tedbiren görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik, geçtiğimiz haftalarda kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.



Gürsel Tekin, İstanbul'da Genel Merkez'le koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürürken ilçe başkanlıklarında da arınma operasyonu bekleniyor.