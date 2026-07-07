Trump’ın Türkiye heyetinde istisnai hiyerarşi: Barrack bakanları geride bıraktı

Normal prosedürde ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve heyetteki diğer bakanlardan sonra gelmesi gerekirken, Ankara protokolünde Başkan Trump'tan sonra geldi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Irak ile Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack , Trump'ın protokolünde alışılmışın dışında konumlamayla yer aldı.

Bir büyükelçinin bakanların ardından gelmesi beklense de, Barrack'ın hem büyükelçi hem de "Başkanlık Özel Temsilcisi" sıfatlarını taşımasının, ona ABD protokolünde doğrudan başkana bağlı hiyerarşik öncelik kazandırdığı görüldü.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, taşıdığı Başkanlık Özel Temsilcisi unvanı sayesinde protokolde Dışişleri Bakanı Marco Rubio dahil tüm kabine üyelerinin önüne geçerek doğrudan Trump’ın ardında konumlandı.

Tom Barrack, hali hazırda Ankara'da görevli büyükelçi olması ve bölge özel temsilciliği görevi nedeniyle Trump'ın heyetin en kritik halkalarından biri olarak bütün süreçlerde en ön safta yer alıyor.