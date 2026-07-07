Trump’ın Türkiye heyetinde istisnai hiyerarşi: Barrack bakanları geride bıraktı
ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde diplomatik protokol kurallarının dışına çıkan dikkat çekici detaylar ortaya çıktı. Normal şartlarda Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer kabine üyelerinin gerisinde yer alması beklenen ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, hiyerarşide doğrudan Trump’ın ardına yerleşti. Barrack’ın taşıdığı Başkanlık Özel Temsilcisi sıfatının bu sıradışı konumlamada etkili olduğu belirlendi. Resmi heyet listesinde bakanların önüne geçen Barrack, bütün süreçlerde en ön safta yer alarak ziyaretin en kritik halkalarından biri oldu.
ABD Başkan Donald Trump'ın NATO zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği Türkiye temaslarında diplomatik protokol detayı dikkat çekti.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Irak ile Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Trump'ın protokolünde alışılmışın dışında konumlamayla yer aldı.
Normal prosedürde ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve heyetteki diğer bakanlardan sonra gelmesi gerekirken, Ankara protokolünde Başkan Trump'tan sonra geldi.
Bir büyükelçinin bakanların ardından gelmesi beklense de, Barrack'ın hem büyükelçi hem de "Başkanlık Özel Temsilcisi" sıfatlarını taşımasının, ona ABD protokolünde doğrudan başkana bağlı hiyerarşik öncelik kazandırdığı görüldü.
Tom Barrack, hali hazırda Ankara'da görevli büyükelçi olması ve bölge özel temsilciliği görevi nedeniyle Trump'ın heyetin en kritik halkalarından biri olarak bütün süreçlerde en ön safta yer alıyor.
Trump'ın Ankara ziyaretine eşlik eden resmi heyet listesi hiyerarşik olarak şu şekilde sıralanıyor:
- Donald Trump (ABD Başkanı)
- Marco Rubio (ABD Dışişleri Bakanı)
- Scott Bessent (ABD Hazine Bakanı)
- Pete Hegseth (ABD Savunma Bakanı)
- Dan Scavino (Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı ve Kıdemli Danışman)
- Stephen Miller (Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı ve Politika Danışmanı)
- Steven Cheung (Beyaz Saray İletişim Direktörü)
- Mike Needham (Üst Düzey Danışman)
- Walt Nauta (Başkanın Kişisel Asistanı)
- Richard Walters (Siyasi Danışman ve Operasyon Yöneticisi)
- Natalie Harp (Kişisel İletişim Asistanı)