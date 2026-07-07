Altında hedefler belli oldu: 6 dev bankadan yeni tahmin
Bankalar ons altın için öngörülerini güncelledi. Tahminler ons altında önümüzdeki dönem 4 bin 500-5 bin 200 dolar seviyelerine işaret ediyor.
Altın yatırımcıları dikkat! Bankalar ons altın tahminlerini güncelledi. Beklentilerde merkez bankalarının alımları, Fed politikası ve ETF girişleri belirleyici unsurlar olarak öne çıktı. İşte ons altın tahminleri:
GOLDMAN SACHS: 2026 yıl sonu itibarıyla 4 bin 900 dolara ulaşacağını öngörüyor. Bu beklentiyi, merkez bankalarının güçlü altın alımlarını sürdürmesi ve gelişmekte olan ülkelerin rezervlerini çeşitlendirme eğiliminin devam etmesine dayandırıyor.
JP MORGAN: Kısa vadeli altın tahminini aşağıya çekti. Altının ons fiyatının üçüncü çeyrekte 4 bin 300 dolar, dördüncü çeyrekte ise 4 bin 500 dolar seviyesine yükseleceğini tahmin ediyor.
BANK OF AMERICA: Son çeyrekte 4 bin 800 dolar seviyesinde olacağını tahmin ediyor.
MORGAN STANLEY: 2026'nın ikinci yarısında 5 bin 200 dolara yükselebileceğini öngörüyor. Bu seviyeye ulaşılabilmesi için altın ETF'lerine mevcut seviyelerin üzerinde güçlü fon girişlerinin gerekli olduğunu vurguluyor.
UBS: 12 ay içinde 5 bin 200 dolar seviyesine çıkabileceğini değerlendiriyor. Bankaya göre, Fed politikalarına ilişkin beklentiler, dolar üzerindeki baskının artması ve merkez bankalarının altın alımlarının yeniden fiyatlanması yükselişi destekleyebilir.
DEUTSCHE BANK: Son çeyrekte altının 4 bin 800 dolar olacağını öngörüyor. Gerekçe olarak Fed beklentilerindeki yeniden fiyatlama ve ABD makroekonomik verilerinin yatırımcı talebini baskılamasını gösteriyor.