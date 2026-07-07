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Altında hedefler belli oldu: 6 dev bankadan yeni tahmin

Bankalar ons altın için öngörülerini güncelledi. Tahminler ons altında önümüzdeki dönem 4 bin 500-5 bin 200 dolar seviyelerine işaret ediyor.

Kaynak Gazete
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Altında hedefler belli oldu: 6 dev bankadan yeni tahmin

Altın yatırımcıları dikkat! Bankalar ons altın tahminlerini güncelledi. Beklentilerde merkez bankalarının alımları, Fed politikası ve ETF girişleri belirleyici unsurlar olarak öne çıktı. İşte ons altın tahminleri:

Altında hedefler belli oldu: 6 dev bankadan yeni tahmin-2

GOLDMAN SACHS: 2026 yıl sonu itibarıyla 4 bin 900 dolara ulaşacağını öngörüyor. Bu beklentiyi, merkez bankalarının güçlü altın alımlarını sürdürmesi ve gelişmekte olan ülkelerin rezervlerini çeşitlendirme eğiliminin devam etmesine dayandırıyor.

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Altında hedefler belli oldu: 6 dev bankadan yeni tahmin-3

JP MORGAN: Kısa vadeli altın tahminini aşağıya çekti. Altının ons fiyatının üçüncü çeyrekte 4 bin 300 dolar, dördüncü çeyrekte ise 4 bin 500 dolar seviyesine yükseleceğini tahmin ediyor.

Altında hedefler belli oldu: 6 dev bankadan yeni tahmin-4

BANK OF AMERICA: Son çeyrekte 4 bin 800 dolar seviyesinde olacağını tahmin ediyor.

Altında hedefler belli oldu: 6 dev bankadan yeni tahmin-5

MORGAN STANLEY: 2026'nın ikinci yarısında 5 bin 200 dolara yükselebileceğini öngörüyor. Bu seviyeye ulaşılabilmesi için altın ETF'lerine mevcut seviyelerin üzerinde güçlü fon girişlerinin gerekli olduğunu vurguluyor.

Altında hedefler belli oldu: 6 dev bankadan yeni tahmin-6

UBS: 12 ay içinde 5 bin 200 dolar seviyesine çıkabileceğini değerlendiriyor. Bankaya göre, Fed politikalarına ilişkin beklentiler, dolar üzerindeki baskının artması ve merkez bankalarının altın alımlarının yeniden fiyatlanması yükselişi destekleyebilir.

Altında hedefler belli oldu: 6 dev bankadan yeni tahmin-7

DEUTSCHE BANK: Son çeyrekte altının 4 bin 800 dolar olacağını öngörüyor. Gerekçe olarak Fed beklentilerindeki yeniden fiyatlama ve ABD makroekonomik verilerinin yatırımcı talebini baskılamasını gösteriyor.

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Altında hedefler belli oldu: 6 dev bankadan yeni tahmin-9 Altında hedefler belli oldu: 6 dev bankadan yeni tahmin-10 Altında hedefler belli oldu: 6 dev bankadan yeni tahmin-11
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