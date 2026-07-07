Altında hedefler belli oldu: 6 dev bankadan yeni tahmin

BANK OF AMERICA: Son çeyrekte 4 bin 800 dolar seviyesinde olacağını tahmin ediyor.

MORGAN STANLEY: 2026'nın ikinci yarısında 5 bin 200 dolara yükselebileceğini öngörüyor. Bu seviyeye ulaşılabilmesi için altın ETF'lerine mevcut seviyelerin üzerinde güçlü fon girişlerinin gerekli olduğunu vurguluyor.