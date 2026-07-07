Dünya bu karşılamayı konuşuyor! Başkan Erdoğan ve Trump'tan samimi diyalog

Fox News, havalimanındaki karşılamayı "Alışılmadık" olarak nitelendirdi ve "Trump'a dokunulması, temas, alışıldık bir durum değil. Trump'ın bunu kabullenmesi, karşılık vermesi… Aralarındaki bağ… Erdoğan diğer NATO liderlerinden ayrılıyor. Başkan, diğer NATO liderlerine nazaran Erdoğan'a daha yakın." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ve Trump

TURKUVAZ MAVİSİ VE YAKIN BAĞLAR

CNN International, Trump için düzenlenen karşılama töreninin iki lider arasındaki yakın bağları vurguladığını yazdı ve şu ifadeleri kullandı:

Etimesgut Hava Üssü'nde ABD başkanını, geleneklerle olan bağı nedeniyle kendine özgü turkuaz mavisi olan halılı bir karşılama karşıladı ve burada bir Türk tören kıtası hazır bulundu.

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Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya