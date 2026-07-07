Dünya bu karşılamayı konuşuyor! Başkan Erdoğan ve Trump'tan samimi diyalog
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara’ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Etimesgut Hava Üssü’nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından uçağının kapısında, geleneksel turkuaz mavi halı ve tören mangasıyla karşılandı. Karşılama mangasını Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamlayan Trump ile Erdoğan arasındaki samimi diyaloglar ve Katar yapımı 800 milyon dolarlık yeni uçak üzerine yapılan sohbet dünya basınına damga vurdu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı. İki liderin samimi anları dünya basınına da damga vurdu.
"BU UÇAĞIN İLK UÇUŞU"
Başkan Erdoğan, Trump'ı uçağın kapısında karşıladı. Havalimanındaki kısa sohbette Trump'ın Erdoğan'a Katar hediyesi uçağı için "Bu uçağın ilk uluslararası uçuşu. Yepyeni bir uçak" dediği duyuldu. Hürriyet'in belirttiğine göre ikili arasındaki diyalog şu şekilde:
Trump: "Bu uçağın ilk uçuşu.
Erdoğan: "Evet, evet biliyorum. Duydum."
Trump: "Şu an yepyeni."
Erdoğan: "Katar'dan gelmiş, hediye etmişler."
Trump: "800 milyon dolar..."
TRUMP'TAN TÜRKÇE SELAM
Trump kendisini karşılayan tören mangasını "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı. Erdoğan ise Trump'ı alkışladı.Başkan Erdoğan Trump'ı resmi törenle karşıladı
ABD BASINI "ALIŞILMADIK KARŞILAMA" DEDİ
Fox News, havalimanındaki karşılamayı "Alışılmadık" olarak nitelendirdi ve "Trump'a dokunulması, temas, alışıldık bir durum değil. Trump'ın bunu kabullenmesi, karşılık vermesi… Aralarındaki bağ… Erdoğan diğer NATO liderlerinden ayrılıyor. Başkan, diğer NATO liderlerine nazaran Erdoğan'a daha yakın." ifadelerini kullandı.
TURKUVAZ MAVİSİ VE YAKIN BAĞLAR
CNN International, Trump için düzenlenen karşılama töreninin iki lider arasındaki yakın bağları vurguladığını yazdı ve şu ifadeleri kullandı:
Etimesgut Hava Üssü'nde ABD başkanını, geleneklerle olan bağı nedeniyle kendine özgü turkuaz mavisi olan halılı bir karşılama karşıladı ve burada bir Türk tören kıtası hazır bulundu.