Ümit Özdağ’ın rozet oyunu elinde patladı! CHP’li Erkan Hayla yalanladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ , sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP'li Denizli Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın Zafer Partisi'ne katıldığını iddia etti.

Ancak Özdağ'ın siyasi kazanç devşirmek amacıyla giriştiği hamle çok geçmeden elinde patladı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN YALANLAMA

İddiaların hedefindeki CHP'li belediye başkanı Erkan Hayla, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Ümit Özdağ'ın oluşturmaya çalıştığı algıyı yerle bir etti.

Bir kahvaltı programında Özdağ ile bir araya geldiklerini belirten Hayla, sohbet esnasında rozetin aniden göğsüne takılıverdiğini bildirdi.

Görev süresi boyunca parti değiştirecek karakterde olmadığını vurgulayan Hayla, "Yola çıktıklarım zor zamanlardan geçerken, Özgür Başkanım ve Silivri'de zulüm gören arkadaşları bu kadar büyük bir savaş verirken, onları sırtından vurmam." diye konuştu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, CHP’li Denizli Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla’nın kendi partisine katıldığı yönündeki asılsız iddiası fiyaskoyla sonuçlandı.