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Ümit Özdağ’ın rozet oyunu elinde patladı! CHP’li Erkan Hayla yalanladı

Denizli’nin Kale ilçesinde CHP’li Belediye Başkanı Erkan Hayla’yı partisine katılmış gibi göstererek sosyal medyada propaganda yapan Ümit Özdağ’ın balonu patladı. Hayla, kahvaltıda sohbet ederken Özdağ’ın aniden göğsüne rozet taktığını söyleyerek CHP’den istifa etmediğini duyurdu. Rezaletin ardından Özdağ ve Zafer Partisi paylaşımlarını silerek geri adım attı.

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Ümit Özdağ’ın rozet oyunu elinde patladı! CHP’li Erkan Hayla yalanladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP'li Denizli Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın Zafer Partisi'ne katıldığını iddia etti.

Özdağ, Hayla'ya rozet taktığı anın fotoğrafını paylaşarak, "Değerli Erkan başkan, Zafer Partisine, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği mücadelesinde hoş geldiniz. Birlikte Türk milletinin Zaferine yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ancak Özdağ'ın siyasi kazanç devşirmek amacıyla giriştiği hamle çok geçmeden elinde patladı.

Siyasi algı çalışmalarıyla bilinen Ümit Özdağ, CHP’li Denizli Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla üzerinden giriştiği rozet şovunda sert kayaya çarptı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır)Siyasi algı çalışmalarıyla bilinen Ümit Özdağ, CHP’li Denizli Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla üzerinden giriştiği rozet şovunda sert kayaya çarptı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır)

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BELEDİYE BAŞKANINDAN YALANLAMA

İddiaların hedefindeki CHP'li belediye başkanı Erkan Hayla, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Ümit Özdağ'ın oluşturmaya çalıştığı algıyı yerle bir etti.

Bir kahvaltı programında Özdağ ile bir araya geldiklerini belirten Hayla, sohbet esnasında rozetin aniden göğsüne takılıverdiğini bildirdi.

Görev süresi boyunca parti değiştirecek karakterde olmadığını vurgulayan Hayla, "Yola çıktıklarım zor zamanlardan geçerken, Özgür Başkanım ve Silivri'de zulüm gören arkadaşları bu kadar büyük bir savaş verirken, onları sırtından vurmam." diye konuştu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, CHP’li Denizli Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla’nın kendi partisine katıldığı yönündeki asılsız iddiası fiyaskoyla sonuçlandı.Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, CHP’li Denizli Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla’nın kendi partisine katıldığı yönündeki asılsız iddiası fiyaskoyla sonuçlandı.

APAR TOPAR SİLDİLER

Yalan haberle algı oluşturmaya çalışan Ümit Özdağ ve Zafer Partisi kurumsal hesapları, Erkan Hayla ile ilgili paylaşılan fotoğrafları ve tebrik mesajlarını sosyal medya hesaplarından apar topar sildi.

Kahvaltı buluşmasında Hayla’nın rızası dışında aniden göğsüne rozet takarak bunu sosyal medyada ilan eden Özdağ, belediye başkanının sert yalanlamasıyla karşılaştı. Kahvaltı buluşmasında Hayla’nın rızası dışında aniden göğsüne rozet takarak bunu sosyal medyada ilan eden Özdağ, belediye başkanının sert yalanlamasıyla karşılaştı.

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