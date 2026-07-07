Atina’nın gözü Ankara’da: Erdoğan-Trump görüşmesi yakın takipte

Yunan basını, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ni Türkiye'nin Batı savunma mimarisindeki rolünü güçlendiren kritik bir eşik olarak değerlendirdi. Atina merkezli analizlerde, zirvenin yalnızca ittifakın güvenlik gündemiyle sınırlı kalmadığı; Türkiye'nin ABD, NATO ve Avrupa Birliği nezdinde yeniden vazgeçilmez bir savunma ortağı olarak öne çıktığı yorumları dikkat çekti. Yunan medyasına göre Ankara'daki en kritik başlık, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak görüşme olacak. Atina'da özellikle Washington'ın Türkiye'ye savunma alanında yeni taahhütler verip vermeyeceği, KAAN savaş uçağı için motor satışı, F-35 programına dönüş ihtimali ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılıp kaldırılmayacağı yakından izleniyor.

Yunan medyasında Ankara hesabı: Türkiye’nin NATO’daki ağırlığı artıyor (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır) TÜM GÖZLER ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNDE Sky'ın haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi için Ankara'ya geldiği ve Başkan Erdoğan tarafından sıcak bir atmosferde karşılandığı belirtildi. Haberde, Trump'ın Washington'dan Ankara'ya hareket ederken yaptığı açıklamada bu ziyareti Erdoğan nedeniyle gerçekleştirdiğini söylediği aktarıldı. Trump'ın Erdoğan'ı "dost" ve "saygın bir lider" olarak nitelendirmesi, Yunan basınında iki lider arasındaki kişisel ilişkinin zirvenin seyrini etkileyebilecek önemli bir unsur olduğu şeklinde değerlendirildi. Naftemporiki ise Erdoğan-Trump görüşmesini, liderlerin aynı masa etrafında yapacağı genel NATO temaslarından daha dikkat çekici bir randevu olarak yorumladı. Takvim Kaynak Tercihleri