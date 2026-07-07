Atina’nın gözü Ankara’da: Erdoğan-Trump görüşmesi yakın takipte
Yunan basını, Ankara’daki NATO Zirvesi’ndeki Erdoğan-Trump görüşmesine odaklandı. F-35, CAATSA ve savunma işbirliği başlıkları Atina’da dikkatle izlenirken, Türkiye’nin NATO içindeki artan rolü Yunan medyasında geniş yer buldu.
Yunan basını, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ni Türkiye'nin Batı savunma mimarisindeki rolünü güçlendiren kritik bir eşik olarak değerlendirdi. Atina merkezli analizlerde, zirvenin yalnızca ittifakın güvenlik gündemiyle sınırlı kalmadığı; Türkiye'nin ABD, NATO ve Avrupa Birliği nezdinde yeniden vazgeçilmez bir savunma ortağı olarak öne çıktığı yorumları dikkat çekti.
Yunan medyasına göre Ankara'daki en kritik başlık, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak görüşme olacak. Atina'da özellikle Washington'ın Türkiye'ye savunma alanında yeni taahhütler verip vermeyeceği, KAAN savaş uçağı için motor satışı, F-35 programına dönüş ihtimali ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılıp kaldırılmayacağı yakından izleniyor.
TÜM GÖZLER ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNDE
Sky'ın haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi için Ankara'ya geldiği ve Başkan Erdoğan tarafından sıcak bir atmosferde karşılandığı belirtildi. Haberde, Trump'ın Washington'dan Ankara'ya hareket ederken yaptığı açıklamada bu ziyareti Erdoğan nedeniyle gerçekleştirdiğini söylediği aktarıldı.
Trump'ın Erdoğan'ı "dost" ve "saygın bir lider" olarak nitelendirmesi, Yunan basınında iki lider arasındaki kişisel ilişkinin zirvenin seyrini etkileyebilecek önemli bir unsur olduğu şeklinde değerlendirildi. Naftemporiki ise Erdoğan-Trump görüşmesini, liderlerin aynı masa etrafında yapacağı genel NATO temaslarından daha dikkat çekici bir randevu olarak yorumladı.
F-35 VE CAATSA BAŞLIĞI ATİNA'YI KAYGILANDIRIYOR
Yunan basınında öne çıkan en kritik başlıklardan biri Türkiye'nin F-35 programına dönüş ihtimali oldu. Ekathimerini, Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına destek verebileceğine dair sembolik adımlar atabileceğini yazdı. Haberde, CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasının da gündeme gelebileceği ancak F-35 konusunda nihai bir ilerleme için ABD Kongresi'nde ayrı bir sürece ihtiyaç bulunduğu belirtildi.
Naftemporiki ise Washington'dan sızan bilgilerin tesadüf olmadığını belirterek Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün önünü yeniden açmaya hazır göründüğünü yazdı. Ancak haberde, Rus S-400 sistemlerinin Kongre açısından hala en büyük engel olmayı sürdürdüğü vurgulandı.
TÜRKİYE'NİN NATO'DAKİ AĞIRLIĞI ARTIYOR
Yunan basınındaki değerlendirmelerde, Ankara'nın NATO içindeki konumunun güçlendiğine dikkat çekildi. Ekathimerini, ABD, NATO ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi Avrupa güvenliği açısından giderek daha önemli bir unsur ve savunma sanayii ortağı olarak gördüğünü yazdı.
Haberde, zirvede savunma üretiminin merkezi konulardan biri olmasının beklendiği belirtilirken, bu durumun Yunanistan açısından yeni zorluklar doğurduğu ifade edildi. Yunanistan'ın devlet savunma sanayii kuruluşlarının uzun süredir devam eden yapısal sorunlarla boğuştuğu, özel şirketlerin ise henüz bütünlüklü bir plana dahil edilemediği aktarıldı.
NATO KOMUTANLIKLARI DA GÜNDEMDE
Yunan basını, Türkiye'de kurulması gündeme gelen iki NATO komutanlığına da geniş yer verdi. Ekathimerini'ye göre Yunanistan, İstanbul'daki Deniz Unsur Komutanlığı'na itiraz etmedi. Haberde, bu yapının Karadeniz'den sorumlu olacağı ve Türkiye'nin burada 1936 Montrö Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hareket ettiği belirtildi.
Güneydoğu Türkiye'de yer alacak ikinci komutanlığın ise NATO'nun yeni Entegre Hava ve Füze Savunma Planı'nın bir parçası olduğu aktarıldı. Yunanistan'ın bu yapıyı da kabul ettiği, çünkü bunun Avrupa geneline yayılacak birden fazla komutanlıktan biri olacağı ifade edildi.
İSRAİL'İN F-35 RAHATSIZLIĞI DA YANSITILDI
Sky ve Naftemporiki, Türkiye'nin hava gücünü modernize etmesine yönelik olası adımların İsrail'de de rahatsızlık oluşturduğunu yazdı. Haberlere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin hava kuvvetlerini modernize etmesine katkı sağlayacak silah sistemlerinin satışından kaçınılmasını istedi.
Naftemporiki, İsrail'in Türkiye'nin yeniden F-35 erişimi kazanma ihtimaline kuşkuyla yaklaştığını belirtti. Haberde, böyle bir gelişmenin Doğu Akdeniz'deki askeri dengeleri değiştirebileceği değerlendirmesine yer verildi.
"SORUNLU MÜTTEFİKTEN ARANAN AKTÖRE"
Naftemporiki'nin analizinde, Batı'nın geçmişte Erdoğan yönetimini NATO'nun "sorunlu çocuğu" olarak gördüğü, ancak bugünkü tablonun büyük ölçüde değiştiği yorumu yapıldı. Haberde, Türkiye'nin artık yalnızca jeopolitik konumuyla değil, savunma sanayii kapasitesiyle de öne çıktığı belirtildi.
Baykar'ın insansız hava araçlarının birçok ülkeye ihraç edildiği, Türk şirketlerinin ABD için kritik mühimmat üretim süreçlerinde yer aldığı ve Avrupa'daki Amerikan güçlerinin azaltılması ihtimalinin Ankara'yı NATO içinde daha da önemli hale getirdiği ifade edildi.
Yunan basınına göre Ankara Zirvesi, Türkiye'nin NATO içindeki rolünü yeniden görünür kılarken, Erdoğan-Trump yakınlığı da Atina, Lefkoşa ve Tel Aviv açısından dikkatle izlenen yeni bir denge alanı oluşturuyor.