Diploma davasında İmamoğlu’na İstanbul Üniversitesi’nden yalanlama

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İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun bazı basın yayın organlarına da yansıyan sözlerinin gerçeğe aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer aldığı üzere, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' davasının 6 Temmuz tarihinde yapılan duruşmasında, kendisiyle Rektörümüz Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar arasında geçen telefon görüşmesiyle ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulunmuştur."