Diploma davasında İmamoğlu’na İstanbul Üniversitesi’nden yalanlama
İstanbul Üniversitesi, diploma davasında savunma yapan Ekrem İmamoğlu’nun Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin beyanlarını yalanladı. Üniversite, İmamoğlu’nun söz konusu görüşmeyle ilgili “gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunu” açıkladı.
Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan yargılandığı davadaki savunmasına İstanbul Üniversitesi'nden sert yanıt geldi.
Üniversite, İmamoğlu'nun 6 Temmuz'da görülen duruşmada Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ile arasında geçen telefon görüşmesine ilişkin gerçeği yansıtmayan beyanlarda bulunduğunu bildirdi.
ÜNİVERSİTEDEN MAHKEME SÖZLERİNE NET YANIT
İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun bazı basın yayın organlarına da yansıyan sözlerinin gerçeğe aykırı olduğu vurgulandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın yayın organlarında yer aldığı üzere, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' davasının 6 Temmuz tarihinde yapılan duruşmasında, kendisiyle Rektörümüz Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar arasında geçen telefon görüşmesiyle ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulunmuştur."
"SİYASİ GÜNDEM OLUŞTURMAK AMACIYLA ÇARPITTI"
Üniversite, İmamoğlu'nun yalnızca telefon görüşmesine ilişkin sözlerine değil, Diş Hekimliği Fakültesinin mezuniyet töreninde yapılan konuşmaya yönelik ifadelerine de tepki gösterdi.
Açıklamada, Rektör Zülfikar'ın mezuniyet törenindeki konuşmasının İmamoğlu tarafından siyasi gündem oluşturmak amacıyla çarpıtıldığı belirtildi.
Üniversite açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin mezuniyet töreninde Rektörümüz tarafından yapılan konuşmayı da benzer şekilde siyasi gündem oluşturmak amacıyla çarpıtmıştır."
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEN BİLİM VE HİZMET VURGUSU
İstanbul Üniversitesi, açıklamasının devamında kurumun akademik çalışmalarına ve bilimsel vizyonuna dikkat çekti.
Üniversite, "Açık Kapı, Açık Bilim" anlayışı ve "Perspektif 2053" vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Üniversitemiz, 'Açık Kapı, Açık Bilim' anlayışı ve 'Perspektif 2053' vizyonuyla ülkemize hizmet etme, bilimsel araştırmalarda öncü olma, ülkemizin ve insanlığın ihtiyaç duyduğu bilimsel bilgiyle donanmış vicdanlı ve ahlaklı insanlar yetiştirme şiarı doğrultusunda çalışmalarına kesintisiz devam etmektedir."
İstanbul Üniversitesi'nin açıklamasıyla birlikte, İmamoğlu'nun duruşmada dile getirdiği telefon görüşmesi ve mezuniyet törenine ilişkin beyanları resmi ağızdan yalanlandı.