Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.Erdoğan ve Trump, ikili görüşme öncesi önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Trump ile bir arada olmak bize güç kattı. NATO Liderler Zirvesi'nin bugün Ankara'da yapılıyor olması ve liderlerin ülkemizde bir araya gelmesi ve Trump'ın bizimle olması ayrı bir güç katacaktır. Kendilerine tekrar hoşgeldiniz diyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, "Erdoğan harika bir lider" dedi.

Trump şöyle konuştu:



F-35 için karar vereceğiz çok iyi ilişkimiz var. Türkiye ile mükemmel ilişkimiz var.

Erdoğan ile ben iyi arkadaşız. Kendisi tüm dünya tarafından saygı duyulan bir lider.

Türkiye askeri olarak çok güçlü bir ülke. Harika askerleriniz var.

Silah sanayiniz çok güçlü. Çok güzel vakit geçireceğiz.



SORU CEVAP

TRUMP'TAN F35 YANITI

Trump, "Bu bizim vereceğimiz karar. Çok iyi ilişkimiz var. Herkes neden bunu yapmayalım ki diyor. Çoğu ülkeden de sadık aynı zamanda Türkiye. Üzerine düşündüğümüz konu. Dünyanın en iyi uçağı F35 ve bunu düşüneceğiz." dedi.

TRUMP: ERDOĞAN OLMASA NATO'YA GELMEZDİM

Trump, "Bir ilişkinin neden özel olduğunu bilemezsiniz bazıları yanında olmalı bazıları olmamalı. Bazı şeyleri çok çetin adamlarla yürütürsünüz ya da aciz insanlar olur onlarla geçinemezsiniz. Rahip olayımız vardı, uzun hapis cezasına çarptırılmıştı. Cumhurbaşkanı'nı aradım ve anında onu serbest bıraktı. Hristiyan toplumu kendisini unutmayacak. O zaman anlamıştım aramızdaki kimyanın ne kadar iyi olduğunu. Kimyamın iyi olmadığı olanlar da var onlarla da bir şekilde yürütüyoruz. NATO beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Türkiye olmasaydı belki de katılmayabilirdim ancak dostumdan dolayı katılmam gerektiğine inandım. İran konusunda yardım istemiyordum. Biz trilyonlarca para harcadık Avrupa'yı korumak için. Belki de bize yardım etmek isterler demiştik. İngiltere savaş bittikten sonra size yardım edeceğiz demişti. Ben insanları test ediyordum" dedi.



BAŞKAN ERDOĞAN: DÜNYA BARIŞI İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu süreçte bizler aynı şekilde İran ABD ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz onun gayreti içindeyiz. Elimizden geleni yaparak dünya barışı için hep birlikte çalışıyoruz çalışacağız." dedi.

ERDOĞAN: F35 KONUSUNDA HAYIRLI BİR KARAR ÇIKACAĞINA İNANIYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze konusunda değerli dostumla bunları da konuşarak özellikle bu bölgedeki barışı sağlamak için bu liderler zirvesini çok önemsiyoruz ve zirveden bir kararın çıkmasını da hayra yorumluyoruz ve bunun olabileceğine de ihtimal veriyorum. Tabii F35 bizim için yeni bir konu değil ve bunu izler daha önce de ABD ile görüştük ve biz 5 uçağın da sözünü aldık ve sayın Trump'ın bize ayrıca sözü var ve bu zirvedeki görüşmelerde F35 ile ilgili kendilerinden aldığımız sözün geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum ve bu konuda da sayın Trump daima sözünün arkasındadır. F35 konusunda da hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, "Benim hiçbir endişem yok. O çok daha güçlü bir ülke yarattı. Ne kadar güzel olduğunu görmüşsünüzdür. Türkiye ile ilişkimiz en iyi dönemde. İlk dönemimdekinden de daha iyi. Çok güçlü bir ordu kompleksinden bahsediyoruz. Gittiğim zaman göreceğiz, toplantılar yapacağız. Bir sürü lider ile dostane ilişkilerimiz var. Bazıları yeni ama çoğunu tanıyorum." diye konuştu.



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Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel