Bir zafer bir kader | Sürmeneli elendi Çakıroğlu yükseldi

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 50 kilo çeyrek finalinde Finlandiya'dan Pihla Kaivo- Oja ile karşı karşıya geldi. Rakibini 5-0 gibi ezici bir sonuçla yenen son olimpiyat ikincisi, Dünya ve Avrupa şampiyonu boksörümüz, adını da yarı finale yazdırma başarısı gösterdi. Yarı finale kalarak madalyayı garantileyen Çakıroğlu'nun, finale yükselme mücadelesi yarın yapılacak. Kadınlar 66 kilo çeyrek final maçında ise bir diğer milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli, kendisinden beklenen performansı ortaya koyamadı. Son olimp iyat şampiyonu milli boksörümüz Sürmeneli, Taylandlı rakibi Janjaem Suwannapheng'e 4-1 mağlup oldu. Aldığı bu mağlubiyetin ardından milli boksörümüz, madalya şansını da kaybetmiş oldu. Bilindiği üzere Sürmeneli, son 16'da Polonyalı Aneta Rygielska ile karşılaşmış ve rakibini 4-1 yenerek çeyrek finale yükselmişti.

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