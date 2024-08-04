PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Bir zafer bir kader | Sürmeneli elendi Çakıroğlu yükseldi

Busenaz Sürmeneli, Paris 2024 çeyrek finalinde Taylandlı rakibine 4-1 mağlup olurken Buse Naz Çakıroğlu finale çıkma başarısını gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024
Bir zafer bir kader | Sürmeneli elendi Çakıroğlu yükseldi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 50 kilo çeyrek finalinde Finlandiya'dan Pihla Kaivo- Oja ile karşı karşıya geldi. Rakibini 5-0 gibi ezici bir sonuçla yenen son olimpiyat ikincisi, Dünya ve Avrupa şampiyonu boksörümüz, adını da yarı finale yazdırma başarısı gösterdi. Yarı finale kalarak madalyayı garantileyen Çakıroğlu'nun, finale yükselme mücadelesi yarın yapılacak. Kadınlar 66 kilo çeyrek final maçında ise bir diğer milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli, kendisinden beklenen performansı ortaya koyamadı. Son olimp iyat şampiyonu milli boksörümüz Sürmeneli, Taylandlı rakibi Janjaem Suwannapheng'e 4-1 mağlup oldu. Aldığı bu mağlubiyetin ardından milli boksörümüz, madalya şansını da kaybetmiş oldu. Bilindiği üzere Sürmeneli, son 16'da Polonyalı Aneta Rygielska ile karşılaşmış ve rakibini 4-1 yenerek çeyrek finale yükselmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Hizbullah soykırımcı İsrail’i vuruyor! İsrail’in kuzey bölgelerinden sirenler çalmaya başladı
Emeklinin yeni maaşı belli oldu! Farklar haftaya yatacak: Kim, ne kadar alacak? Hesap nasıl yapıldı?
Hamas liderlerinden Talal Nassar, Ayasofya’dan dünyaya seslendi: Yiğit Erdoğan aslan gibi karşılarına dikildi
Vatikan’dan Paris 2024 Olimpiyatları’ndaki LGBT dayatmaları ve Son Akşam Yemeği skandalına tepki
ÖZEL - Süper Kupa’nın adamı Ciro Immobile’den flaş sözler: Fantastik bir başlangıçtı!
Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu’ndan sıkı diyet: Dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı detoks kampına katılacak!
Takvim sahada! Süper Kupa’da Beşiktaş’ın tarihi zaferi sonrası flaş açıklamalar
Gram altın tırmanışa geçti! Analistler yorumladı: 3 bin TL seviyesi görülebilir
Galatasaray yeni 8 numarasını buldu! İstanbul’a geliyor! İşte maliyeti
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Süper Kupa finali sonrası Takvim.com.tr’ye konuştu: Transfer gelecek mi?
MİT’ten PKK/KCK’nın Avusturya yapılanmasına büyük darbe: Türkiye’ye girerken enselendi!
Kartal’dan duble! Beşiktaş Galatasaray’ı 5-0 yenerek Süper Kupa şampiyonu oldu... İşte atılan goller
Hamas Lideri İsmail Haniye’nin vasiyeti yerine getirildi | On binlerce kişi Filistin için Ayasofya Meydanı’nda tek yürek oldu
Instagram ve Facebook’taki sansür skandalı sonrası gündem oldu! Siyonizmin aparatı ABD’li Mark Zuckerberg, soykırımcı İsrail’den teşekkürü kaptı
Takvim.com.tr, Ayasofya’da! Binlerce kişi Filistin için meydanlara akın etti | İşte o anlar...
SON DAKİKA