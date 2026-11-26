BBC'de 500 milyon sterlinlik kriz! Çalışanlar greve yeşil ışık yaktı: Oylamadan yüzde 79 destek çıktı
İngiliz yayın kuruluşu BBC'de 500 milyon sterlinlik bütçe kesintileri ve zorunlu işten çıkarmalar krize yol açtı. Ulusal Gazeteciler Sendikası (NUJ) üyesi çalışanlar, artan iş yükü ve işten çıkarmalara karşı greve gitmek için sandık başına gitti. İngiltere, Galler, İskoçya ve yurt dışındaki üyelerin yüzde 79,38'i grevi desteklerken, Kuzey İrlanda'da bu oran yüzde 84,21'e ulaştı. Oylamayla sendikaya 12 ay boyunca eylem düzenleme yetkisi verildi ancak henüz resmi grev kararı alınmadı.
İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'de uygulanan 500 milyon sterlinlik bütçe kesintileri, gazeteciler ile yönetim arasındaki gerilimi artırdı.
Zorunlu işten çıkarmalar ve kalan personelin artan iş yüküne tepki gösteren Ulusal Gazeteciler Sendikası (NUJ) üyesi gazeteciler, grev ve diğer endüstriyel eylemlerin düzenlenmesi için yapılan oylamada çoğunlukla evet oyu kullandı. İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda ve yurt dışında görev yapan BBC çalışanlarının katıldığı oylama sonucunda sendikaya gelecek 12 ay içerisinde yasal eylem düzenleme yetkisi tanındı.
BBC ÇALIŞANLARINDAN GREVE BÜYÜK DESTEK
Ulusal Gazeteciler Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, BBC çalışanlarının bütçe kesintileri ve zorunlu işten çıkarmalara karşı düzenlenen oylamadaki tercihleri paylaşıldı. İngiltere, Galler, İskoçya ve yurt dışında görev yapan sendika üyelerinin yüzde 79,38'i grev yapılması yönünde oy kullandı.
Aynı bölgelerdeki üyelerin yüzde 91,32'si ise grev dışındaki endüstriyel eylemleri destekledi.
KUZEY İRLANDA'DA GREVE DESTEK YÜZDE 84'Ü AŞTI
Kuzey İrlanda'da gerçekleştirilen ayrı oylamada greve destek daha yüksek çıktı. Bölgedeki sendika üyelerinin yüzde 84,21'i grev yapılmasını isterken, yüzde 90,35'i grev dışındaki endüstriyel eylemlerden yana oy verdi.
SENDİKAYA 12 AYLIK EYLEM YETKİSİ
Oylama sonuçları, NUJ'a gelecek 12 ay içerisinde yasal olarak grev veya diğer endüstriyel eylemleri düzenleme yetkisi verdi. Ancak sendika, sonuçların açıklanmasının ardından henüz herhangi bir grev veya eylem kararı alınmadığını bildirdi.
500 MİLYON STERLİNLİK KESİNTİYE TEPKİ
Sendika açıklamasında, BBC genelinde uygulanan 500 milyon sterlinlik bütçe kesintilerinin çok sayıda zorunlu işten çıkarmaya neden olduğu belirtildi. İşten çıkarmaların ardından kurumda çalışmaya devam eden gazetecilerin iş yükünün de arttığı vurgulandı.
NUJ'un aylardır BBC yönetimine zorunlu işten çıkarmaları durdurma çağrısında bulunduğu, İngiliz hükümetinden ise yayın kuruluşunun finansman sorunlarına acil çözüm bulunmasının istendiği aktarıldı.
NUJ GENEL SEKRETERİ DAVISON'DAN BBC YÖNETİMİNE ÇAĞRI
NUJ Genel Sekreteri Laura Davison, oylama sonuçlarının BBC çalışanlarının zorunlu işten çıkarmalara karşı ortak tutumunu ortaya koyduğunu belirtti.
Yıllardır devam eden yetersiz finansman ve bütçe kesintilerinin gazeteciler üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu ifade eden Davison, BBC yönetiminin çalışanların verdiği mesajı dikkate alması gerektiğini vurguladı.
Davison, kurum yönetimine mevcut politikasını değiştirme çağrısında bulundu.