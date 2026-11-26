BBC gazetecilerinin grev kararına desteği yüzde 79'u aştı. (Foto: Yapay zeka ile üretilmiştir.) SENDİKAYA 12 AYLIK EYLEM YETKİSİ Oylama sonuçları, NUJ'a gelecek 12 ay içerisinde yasal olarak grev veya diğer endüstriyel eylemleri düzenleme yetkisi verdi. Ancak sendika, sonuçların açıklanmasının ardından henüz herhangi bir grev veya eylem kararı alınmadığını bildirdi.

Kuzey İrlanda'daki BBC çalışanlarının yüzde 84,21'i greve destek verdi. (Foto: Yapay zeka ile üretilmiştir.) 500 MİLYON STERLİNLİK KESİNTİYE TEPKİ Sendika açıklamasında, BBC genelinde uygulanan 500 milyon sterlinlik bütçe kesintilerinin çok sayıda zorunlu işten çıkarmaya neden olduğu belirtildi. İşten çıkarmaların ardından kurumda çalışmaya devam eden gazetecilerin iş yükünün de arttığı vurgulandı. NUJ'un aylardır BBC yönetimine zorunlu işten çıkarmaları durdurma çağrısında bulunduğu, İngiliz hükümetinden ise yayın kuruluşunun finansman sorunlarına acil çözüm bulunmasının istendiği aktarıldı.