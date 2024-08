Brezilyalı oyuncu Jessica May tam bir Türkiye aşığı: Burası benim ülkem!

Jessica May ve eşi Hüseyin Kara, önceki gün Erkan Altuntaş'ın Rumeli Hisarı'nda işlettiği Hisar Kafe'nin çıkışı görüntülendi. Boş zamanlarında vaktini olumlu değerlendirdiğini de dile getiren May, "Geçtiğimiz sezon bir projemde zırh taşımıştım ve bana çok ağır gelmişti. Her an proje gelirse hazır olmak için boks ve muay thai kursuna gidiyorum. Çünkü hep hazır olmam gerekiyor eğer bir daha böyle bir proje gelirse kondisyonum hazır olsun istiyorum. Hocam bana hep 'seni ringe çıkarayım' diyor ama ben istemiyorum, kondisyonum olsun yeter" diye konuştu.

"BURASI BENİM ÜLKEM"

Yaz tatilini çok değerlendiremediklerini dile getiren oyuncu, "Biz Brezilya'daydık. Türkiye'de tatile gitmedik. Biliyorsunuz Türk kimliğimi de aldım. Psikolojik olarak beni bu durum çok olumlu etkiledi. Yabancıyım sonuçta başka bir ülkeden geldim ama şimdi bir bütün hissediyorum. Burası da artık benim vatanım oldu. Bana artık 'yabancısın, niye buradasın yaşıyorsun! Git ülkene' diyemezler!" ifadelerini kullandı.



Eşi Hüseyin Kara, "Birlikte bir yere gittiğimiz zaman Jessica'dan hep pasaport istiyorlardı. Artık kimlik verince "Türk mü oldunuz?" diyorlar. İnsanlar da şaşırıyorlar" diyerek anılarını da dile getirdi.