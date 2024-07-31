Bu yıl emekli olana yüksek maaş

Tüm çalışanların hayali emekli olmak ve yüksek aylık almak. Emekli aylığının tutarı, çalışma hayatı boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazanç tutarına ve prim gün sayısına göre değişiyor. SGK'ya bildirilen kazanç arttıkça emekli aylığı da artıyor. Ayrıca 3 döneme ilişkin farklı aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları nedeniyle; bu oranların yüksek olduğu dönemlerde primi daha fazla olanlar daha yüksek emekli maaşı alıyor. Emekli aylığının tutarı dilekçe verilen tarihe göre de değişiklik gösteriyor. Veriler bu yıl emekli olmanın önümüzdeki yıl olmaktan daha avantajlı olduğunu ortaya koyuyor.

İŞTE 2024 VE 2025'IN FARKI

Emekli aylığı bağlanırken, önceki yılların güncelleme katsayısı ve bulunulan yılın zamları hesaba katılıyor. 2024'te emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları hesaplanırken, 2023 yılı güncelleme katsayısıyla (2023 yılı enflasyonu + büyümenin yüzde 30'u) belirlenen tutara, 2024'ün Ocak ayındaki yüzde 49.25 ve Temmuz ayındaki yüzde 24.73 zam oranı ekleniyor. İki zam da kümülatif yüzde 86.16'yı buluyor. Dilekçesini 1 Ocak 2025'ten sonra verenlerin aylık hesabında ise toplam yüzde 86.16'yı bulan söz konusu emekli zamlarının yerine 2024 yılı enflasyonunun tamamı ile büyüme oranının yüzde 30'u dikkate alınacak. Yani 2023 güncelleme katsayısıyla hesaplanan aylığa, 2024 emekli zamları değil, 2024 güncelleme katsayısı eklenecek. Merkez Bankası, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 42.95 çıktı. 2024 büyüme tahmini ise yüzde 4. Yani güncelleme katsayısı Merkez Bankası'nın tahminine göre 1,3920 (yüzde 38 + 1.2), Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminine göre 1,4415 (yüzde 42.95 + 1.2) olacak. Yani bu yılki emekli zam oranları 2024 yılı güncelleme katsayısından fazla olacağı için yılbaşından önce başvuru yapanlar daha yüksek maaş alabilecek. Emeklilik için şartları sağlayanların Ocak ayını beklemeden başvurması avantajına olacak.

ÖRNEK HESAPLAMA

Çalışmakta olanlar e-Devlet'ten bugün emekli olsa ne kadar aylık alabileceğini görüyor. Örneğin, Ocak 2023 itibariyle aylığı 10 bin lira olarak hesaplanan kişi, bu yıl emeklilik dilekçesi verdiği takdirde, 10 bin liralık tutar önce 2023 yılı güncelleme katsayısı olan 1,6612 ile çarpılacak. Bu şekilde 16 bin 612 lira çıkan aylığa önce Ocak'taki yüzde 49.25'lik, sonra da Temmuz'daki yüzde 24.73'lük zam oranları yansıtılacak. Böylece 30 bin 925 lira aylık tutarı ortaya çıkacak. Bu kişi Ocak 2025'te dilekçe verirse de 2023 güncelleme katsayısıyla 16 bin 612 lira çıkan tutara, yüzde 86.16'lık emekli artışı yerine enflasyon ve büyüme tahminlerine göre 1,3920 ya da 1,4415 katsayısı eklenecek. Bu durumda bağlanacak emekli aylığı 23 bin 124 ya da 23 bin 946 lira seviyesinde olacak. Yüzde 29-34 arasında bir aylık farkı ortaya çıkacak.



BUNLARA DİKKAT EDİN!

✖ Aylık kazancınız maaşı belirleyen en büyük etken. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Hatta sadece maaşın değil, ek ödemelerin de nasıl gösterildiğine dikkat edin.

✖ Birden fazla yerde sigortalı çalışmak prime esas kazancı yükseltir. Bu da emekli aylığını artırıcı etki yapacaktır.

✖ Borçlanmanın emekli aylığına etkisi kişinin üç dönemden hangisinde ne kadar prim günü bulunduğuna ve primlerinin hangi kazanç üzerinden yatırıldığına göre değişiyor. Bunları dikkate alarak karar vermek gerekiyor.

✖ Emeklilik tarihi ve maaşı açısından ayın 1'i ile 30'u açısından hiçbir fark bulunmuyor. İlk maaş başvurudan sonraki ay hesaplanmaya başlıyor. Örneğin; Ağustos'ta başvuracaksanız 1'inde de başvursanız, 30'unda da başvursanız Eylül ayından itibaren emekli aylığına hak kazanırsınız.

Yasal Uyarı: Takvim.com.tr'de yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır.