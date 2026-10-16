Elon Musk , Tesla 'nın uzun süredir merakla beklenen yeni nesil Roadster modelini canlı yayında düzenlediği görkemli bir etkinlikle tanıttı. SpaceX iş birliğiyle geliştirilen roket iticilerine sahip araç, havada kısa süreli uçuş ve gösteri yeteneklerini sergilerken otonom araçların güvenlik riskleriyle ilgili endişe devam ediyor.

Elon Musk, Tesla Roadster'ı tanıttı. Fotoğraf: AFP

ELON MUSK UÇAN ARABAYI TANITTI

Tesla CEO'su Elon Musk, Teksas'taki SpaceX tesislerinde gerçekleştirilen lansman etkinliğinde yeni nesil Tesla Roadster modelini tanıttı.

Etkinlik sırasında gösterilen canlı demoda araç, özel olarak geliştirilen basınçlı hava iticileri yardımıyla yerden havalanarak kısa süreli bir uçuş yaptı ve güvenli bir şekilde yere indi. Musk, resmi X gösteri videosunu "Görünüşe göre gelecekte gerçekten uçan arabalar varmış." notuyla paylaştı.

TESLA UÇAN ARABASI NASIL ÇALIŞIYOR?

Tesla ve SpaceX mühendislerinin ortak çalışmasıyla tasarlanan araç, yüksek basınçlı hava tankları ve roket tipi itici sistemler kullanıyor. Bu sistemler, aracın hem performansını sıradışı seviyelere çıkarıyor hem de dikey itiş gücü sağlayarak yerden havalanmasını mümkün kılıyor.