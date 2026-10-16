Elon Musk uçan Tesla Roadster'ı tanıttı güvenlik riskleri gündem oldu! Otonom araçlarda bomba tehlikesi
Elon Musk'ın havada süzülebilen yeni Tesla Roadster modelini tanıtması heyecan yaratsa da otonom ve akıllı araçların taşıdığı güvenlik riskleri endişe vermeye devam ediyor. Siber saldırı, veri casusluğu ve yapay zeka kaynaklı kontrol kayıpları gibi tehditlere dikkat çeken uzmanlar, kritik bilgilerin korunması için yerli yazılımların ve izole sistemlerin şart olduğunu vurguluyor.
Elon Musk, Tesla'nın uzun süredir merakla beklenen yeni nesil Roadster modelini canlı yayında düzenlediği görkemli bir etkinlikle tanıttı. SpaceX iş birliğiyle geliştirilen roket iticilerine sahip araç, havada kısa süreli uçuş ve gösteri yeteneklerini sergilerken otonom araçların güvenlik riskleriyle ilgili endişe devam ediyor.
ELON MUSK UÇAN ARABAYI TANITTI
Tesla CEO'su Elon Musk, Teksas'taki SpaceX tesislerinde gerçekleştirilen lansman etkinliğinde yeni nesil Tesla Roadster modelini tanıttı.
Etkinlik sırasında gösterilen canlı demoda araç, özel olarak geliştirilen basınçlı hava iticileri yardımıyla yerden havalanarak kısa süreli bir uçuş yaptı ve güvenli bir şekilde yere indi. Musk, resmi X gösteri videosunu "Görünüşe göre gelecekte gerçekten uçan arabalar varmış." notuyla paylaştı.
TESLA UÇAN ARABASI NASIL ÇALIŞIYOR?
Tesla ve SpaceX mühendislerinin ortak çalışmasıyla tasarlanan araç, yüksek basınçlı hava tankları ve roket tipi itici sistemler kullanıyor. Bu sistemler, aracın hem performansını sıradışı seviyelere çıkarıyor hem de dikey itiş gücü sağlayarak yerden havalanmasını mümkün kılıyor.
Öne Çıkan Teknik Özellikler:
0–100 km/s (0-60 mph) Hızlanma: 0,81 saniyenin altında (Rekor seviyede)
Maksimum Hız: 370 km/s (230 mph) üzerinde
Menzil: Yaklaşık 480 km (300 mil)
Özel Modlar: "Performance", "Thrust" ve sadece davetiye ile alınabilen 10 iticili "Rocket" versiyonları.
2028'DE ÜRETİME GEÇECEK
İlk olarak 2017 yılında konsept olarak duyurulan ve ertelenen proje için nihai üretim tarihi verildi. Musk, uçan yeteneklere sahip aracın 2028 yılında seri üretime girmesinin hedeflendiğini açıkladı.
Sivil yollarda kullanımına ilişkin soruya esprili bir dille "Yaşadığınız sokağa göre değişir" yanıtını veren Musk, güvenlik protokolleri nedeniyle lansmandaki uçuş şovunun sürücüsüz gerçekleştirildiğini belirtti.
Fakat bir devrim gibi görünen bu aracın arkasında ciddi güvenlik endişeleri de yatıyor.
Gelişmiş sensörler, kameralar ve yapay zeka algoritmalarıyla donatılan otonom araçlar bir yandan ulaşımı kolaylaştırırken diğer yandan da ciddi güvenlik risklerini beraberinde getiriyor.
BİR ANDA BOMBAYA DÖNÜŞEBİLİR
Söz konusu araçların en büyük tehlikelerinden biri, internete sürekli bağlı yapıları dolayısıyla siber saldırılara açık olmaları. Kötü niyetli aktörler veya korsanlar araç kontrolünü uzaktan ele geçirerek kaza yaptırabilir, trafiği felç edebilir veya aracı bir bomba gibi kullanabilir.
VERİ GİZLİLİĞİ VE CASUSLUK RİSKİ
İkinci bir risk ise veri gizliliği ve casusluk boyutu. Araç üzerindeki yüksek çözünürlüklü kameralar ve LİDAR sistemleri, geçtikleri tüm çevreyi detaylıca haritalandırarak hassas bölgelerin ve kişisel verilerin izinsiz toplanmasına yol açabilir. Ayrıca, yazılım hataları, sensör körleşmeleri veya beklenmedik hava/yol koşullarında yapay zekanın yanlış karar vermesi, hem araç içindekiler hem de yayalar için doğrudan hayati tehdit oluşturuyor.
TUSAŞ'TAN YERLİ YAZILIM UYARISI
Geçtiğimiz günlerde yapay zekanın insanları yönlendirme kapasitesi ve otonom araçların güvenlik riskleri üzerine değerlendirmelerde bulunan TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, savunma sanayisinde alınan yeni tedbirleri paylaştı.
Yabancı elektrikli araçların üzerindeki sensörler vasıtasıyla haritalandırma yaptığını belirten Akşit, yerli otomobiller hariç bu araçların askeri tesislere girişine izin verilmediğini kaydetti. Akşit, yapay zekanın savaş senaryolarında sivil araçları silah olarak kullandığını ifade ederek kritik bilgilerin korunması amacıyla internetten tamamen izole edilmiş sistemler kullandıklarını dile getirdi.
Yapay zekanın sahte veriler üretebildiğini aktaran Akşit, robot süpürgelerden akıllı ev sistemlerine kadar internete bağlı bütün cihazların kötü niyetli kişilerce ele geçirilebileceği uyarısını yaptı. Ayrıca yerli yazılımların önemine dikkat çekerek dijital platformlardaki veri ihlallerine karşı toplumsal farkındalık çağrısında bulundu.