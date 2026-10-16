Sakatlanan Orkun'un yerine giren Miretti iyi iş çıkardı. Orta sahaya enerji kattı. Ardından Salih de oyuna girince bu bölgede daha diri kaldı. Yediğimiz ilk gol, tanıdık bir isim olan Asllani'den geldi. Bu golde Agbadou ve Murillo'nun kendi sol taraflarına yönelmeleriyle Kosovalı oyuncunun önü açıldı; o da bu fırsatı gole çevirdi. Güzel olan şu ki maçı kazanmak için büyük emek harcayan Beşiktaş, öne geçtikten sonra skor yeniden eşitlendiğinde de bozulmadı. Aynı heyecanla mücadelesine devam etti.



Olaitan, İlhan ve inatla Oh'u beslediler. Koreli Kartal da şahane bir performans sergileyip iki gol atarak geceyi aydınlatan yıldız gibi parladı. Hiç kolay değil, bir Alman takımını kendi evinde yenmek gerçekten kolay değil. Helal olsun Beşiktaş… Öyleyse şarkımızı söyleyeyim; OH OH suyundan da… Ve tribünleri dolduran gurbetçi Kartallar, emeğinize, yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız.



Almanya'da Beşiktaş şov - SİNAN VARDAR

Beşiktaş, milli aranın ardından yoğun maç temposuna girdiği bu süreçte Avrupa Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. Maçın nerede oynandığını bilmesem Beşiktaş'ı ev sahibi zannederdim. Dernekler ve taraftar grupları çok iyi organize olmuşlar. Siyah giyinmişler, SNP Arena'yı adeta Tüpraş Stadyumu'na çevirmişler. Oradaki bütün kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Beşiktaş çok iyi bir ön alan baskısı yapıyor. Bunun meyvelerini 45+'da aldı. Beşiktaş, ilk yarının sonunda Olaitan'la gole çok yaklaştı. Maalesef gol olmadı, top çizgiye paralel gitti. Orkun, zaten ilk yarının sonlarında sakatlanacağını belli etti. Beşiktaş adına talihsiz bir durum oldu. Beşiktaş, ikinci yarıda rakibini tamamen kendi yarı sahasına hapsetti. Beşiktaş; Trossard, İlhan ve Oh'la çok müsait pozisyonlardan yararlanamadı. Ardından beklenen gol geldi. Dikkat edin, gol pozisyonunda rakip ceza sahasında 6 tane Beşiktaşlı futbolcu vardı. Sağ bek Murillo, topu ağlara yollayarak siyah-beyazlıları öne geçirdi.





Ardından basit bir savunma ve kademe hatasıyla topu ağlarımızda gördük. Nübel'in ters ayakta kaldığı pozisyonda siyah-beyazlılar kalesinde golü gördü. Düşmeden aynı tempoyu koruyup oyunun içinde kalmak lazım. Beşiktaş, özellikle ikinci yarıda bahsettiğim gibi harika bir oyun ortaya koyuyor. Hoffenheim'ın golüne de erken reaksiyon verildi. Olaitan'ın harika asistinde Oh'la golü buldu. Beşiktaş rakibine adeta sahayı dar ediyor. Bu oyuna üçüncü gol de geliyor. İlhan çevirdi, Oh bitirdi! İlhan, sezonun fiyat-performans açısından en iyi transferlerinden biri. Harika işler yapıyor. Beşiktaş'ın duran toplarda ciddi anlamda sıkıntısı var. Bu sorun bu maçta da çözülemedi ve skor 2-3 oldu. Cesur hoca, cesur oyun! Sahanın her yerinde Beşiktaş vardı. Hak ettiği galibiyeti aldı. Müthiş bir seyirci desteğiyle Beşiktaş, ne olursa olsun bir Alman takımını deplasmanda yendi.



Cesaret ve doğrular - FATİH DOĞAN



Beşiktaş'ın Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetin ardından Almanya'da da aynı öz güveni sürdürmesi önemliydi. Vincenzo İtaliano, Hoffenheim deplasmanında Avrupa gecesine cesur başladı. Bu cesareti etkileyen etkenlerinden biri Beşiktaş taraftarının maç başından sonra tezahüratla rakip taraftarı baskılayıp Almanya'yı deplasman olmaktan çıkaran muhteşem performansıydı. İtalyan hocanın Alman ekibini önde karşılayarak başlaması kadar Vlahovic'in yokluğuna ek olarak Djalo- Agbadou, Rıdvan-Ouattara, Salih-Ndidi, Miretti- Olaitan değişikleriyle başlamasına rağmen felsefesinden ödün vermemesiydi. Ancak Avrupa deplasmanlarının ölçüsü yalnızca cesaret değil; doğru zamanda baskı yapmak, doğru anda oyunu soğutmak ve rakibin boşluklarını değerlendirmek.