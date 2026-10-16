Spor yazarlarından Beşiktaş övgüleri: "Oh oh suyundan da!"
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, ikinci maçında Hoffenheim deplasmanına çıktı. Siyah-beyazlılar başa baş geçen mücadelede rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı ve 2'de 2 yaptı. Spor yazarları Beşiktaş'ın galibiyetini köşelerine taşıdı. İşte o yazılar...
Yakışanı yaptı - KARTAL YİĞİT
Beşiktaş dün akşam puan kaybetseydi gerçekten çok yazık olurdu. Buna futbolun adaleti de izin vermedi zaten. Evet belki karşımızda geçen sezon Bundesliga da çok iyi işler yapan bir Hoffenheim olsa da şu anki tablo da Beşiktaş'ın Alman ekibinden çok daha hazır, çok daha sistemli ve iyi bir hocaya sahip olduğunu gördük.
Oyuna her ne kadar istediğimiz gibi başlayamasak da ikinci 45'teki bildiğimiz Beşiktaş'ın ortaya çıkışı işi bitirdi ve Marsilya'dan sonra gruptaki ikinci galibiyet te gelmiş oldu. Hep söyledim gerçi bunu İtaliano bir röportajında da dile getirdi bu sezon Beşiktaş, Avrupa'yı çok istiyor. Geçen seneler de Avrupa semalarında yaşanan hezimetlerden sonra Kartal , bu yıl bu ligin üzerinde uçmak istiyor.
Bunda da tam gaz yoluna devam ediyor, üstelik bu kez deplasmanda da aynı hızla... İtaliano , Trabzonspor maçını da düşünerek son maçtan Salih, Rıdvan, Djalo gibi isimleri dinlendirerek başlamıştı. Vlahovic ve Cerny de olmayınca sorunlu değişikliklerle Oh ve İlhan vardı sahada. İlk yarı İlhan ikinci bölüm de Oh çok çalıştı. Oh, uzun süredir oynamamanın verdiği eksikliğini ikinci yarı üzerinden atınca takımının galibiyetinde baş rol oynadı.
Eğer dün akşam Vlahovic olsaydı çok daha farklı bir Siyah Beyaz galibiyet izlerdik. Buna rağmen Beşiktaşlı futbolcular takım oyununun ne olduğunu gösterdi. Çok etkili olamayan Orkun'un zorunlu çıkışı, Miretti'nin girişi Beşiktaş'ın 2. yarı bambaşka bir kimliğe bürünmesine neden oldu. Bu ekip artık futbolculara bağlı olmaktan çok takım kollektif futbolla kazanmaya başladı. Sakatlık ve cezalı oyuncu olduğunda onun yerine oynayanlar arkadaşlarını aratmıyor. Bu ruh devam ettiği sürece Beşiktaş'ı güzel günlerin beklediğini söylemek için kahin olmaya gerek yok. Beşiktaş'ı bu galibiyetten dolayı kutluyorum.
Oh Oh suyundan da! - TURGAY DEMİR
Beşiktaş Avrupa'ya asılıyor. Hem de ne asılmak… Vlahovic yok, Cerny yok, Orkun da sakatlanıp çıkınca bildik düzen bozulabilirdi ama hiç de öyle olmadı. Lig, Avrupa ayırmadan her maçta rotasyon yaparak elindeki tüm oyuncuları formda tutan Italiano, bunun semeresini Hoffenheim deplasmanında gördü. Vlahovic'in yerine oynayan OH, ilk dakikadan itibaren Alman savunmasının arasına Altay tankı gibi daldı. Topu kovaladı, rakibi kovaladı; önüne atılana koştu, arkasına atılana koştu. Durmak bilmedi vesselam! Böyle bir emek karşılıksız kalsa yazık olurdu. Çok şükür, kalmadı. OH da iki nefis gol atarak zorlu deplasmanda maçı kotaran adam oldu. İlk yarıda daha çok topla oynayan bizdik ama rakibin kontratakları da oldukça etkiliydi. Savunmadan çıkarken Agbadou ve Ouattara'nın pas hataları zaman zaman başımızı ağrıtmaya yetti.
Sakatlanan Orkun'un yerine giren Miretti iyi iş çıkardı. Orta sahaya enerji kattı. Ardından Salih de oyuna girince bu bölgede daha diri kaldı. Yediğimiz ilk gol, tanıdık bir isim olan Asllani'den geldi. Bu golde Agbadou ve Murillo'nun kendi sol taraflarına yönelmeleriyle Kosovalı oyuncunun önü açıldı; o da bu fırsatı gole çevirdi. Güzel olan şu ki maçı kazanmak için büyük emek harcayan Beşiktaş, öne geçtikten sonra skor yeniden eşitlendiğinde de bozulmadı. Aynı heyecanla mücadelesine devam etti.
Olaitan, İlhan ve inatla Oh'u beslediler. Koreli Kartal da şahane bir performans sergileyip iki gol atarak geceyi aydınlatan yıldız gibi parladı. Hiç kolay değil, bir Alman takımını kendi evinde yenmek gerçekten kolay değil. Helal olsun Beşiktaş… Öyleyse şarkımızı söyleyeyim; OH OH suyundan da… Ve tribünleri dolduran gurbetçi Kartallar, emeğinize, yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız.
Almanya'da Beşiktaş şov - SİNAN VARDAR
Beşiktaş, milli aranın ardından yoğun maç temposuna girdiği bu süreçte Avrupa Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. Maçın nerede oynandığını bilmesem Beşiktaş'ı ev sahibi zannederdim. Dernekler ve taraftar grupları çok iyi organize olmuşlar. Siyah giyinmişler, SNP Arena'yı adeta Tüpraş Stadyumu'na çevirmişler. Oradaki bütün kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Beşiktaş çok iyi bir ön alan baskısı yapıyor. Bunun meyvelerini 45+'da aldı. Beşiktaş, ilk yarının sonunda Olaitan'la gole çok yaklaştı. Maalesef gol olmadı, top çizgiye paralel gitti. Orkun, zaten ilk yarının sonlarında sakatlanacağını belli etti. Beşiktaş adına talihsiz bir durum oldu. Beşiktaş, ikinci yarıda rakibini tamamen kendi yarı sahasına hapsetti. Beşiktaş; Trossard, İlhan ve Oh'la çok müsait pozisyonlardan yararlanamadı. Ardından beklenen gol geldi. Dikkat edin, gol pozisyonunda rakip ceza sahasında 6 tane Beşiktaşlı futbolcu vardı. Sağ bek Murillo, topu ağlara yollayarak siyah-beyazlıları öne geçirdi.
Ardından basit bir savunma ve kademe hatasıyla topu ağlarımızda gördük. Nübel'in ters ayakta kaldığı pozisyonda siyah-beyazlılar kalesinde golü gördü. Düşmeden aynı tempoyu koruyup oyunun içinde kalmak lazım. Beşiktaş, özellikle ikinci yarıda bahsettiğim gibi harika bir oyun ortaya koyuyor. Hoffenheim'ın golüne de erken reaksiyon verildi. Olaitan'ın harika asistinde Oh'la golü buldu. Beşiktaş rakibine adeta sahayı dar ediyor. Bu oyuna üçüncü gol de geliyor. İlhan çevirdi, Oh bitirdi! İlhan, sezonun fiyat-performans açısından en iyi transferlerinden biri. Harika işler yapıyor. Beşiktaş'ın duran toplarda ciddi anlamda sıkıntısı var. Bu sorun bu maçta da çözülemedi ve skor 2-3 oldu. Cesur hoca, cesur oyun! Sahanın her yerinde Beşiktaş vardı. Hak ettiği galibiyeti aldı. Müthiş bir seyirci desteğiyle Beşiktaş, ne olursa olsun bir Alman takımını deplasmanda yendi.
Cesaret ve doğrular - FATİH DOĞAN
Beşiktaş'ın Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetin ardından Almanya'da da aynı öz güveni sürdürmesi önemliydi. Vincenzo İtaliano, Hoffenheim deplasmanında Avrupa gecesine cesur başladı. Bu cesareti etkileyen etkenlerinden biri Beşiktaş taraftarının maç başından sonra tezahüratla rakip taraftarı baskılayıp Almanya'yı deplasman olmaktan çıkaran muhteşem performansıydı. İtalyan hocanın Alman ekibini önde karşılayarak başlaması kadar Vlahovic'in yokluğuna ek olarak Djalo- Agbadou, Rıdvan-Ouattara, Salih-Ndidi, Miretti- Olaitan değişikleriyle başlamasına rağmen felsefesinden ödün vermemesiydi. Ancak Avrupa deplasmanlarının ölçüsü yalnızca cesaret değil; doğru zamanda baskı yapmak, doğru anda oyunu soğutmak ve rakibin boşluklarını değerlendirmek.
Maçın henüz başında Hoffenheim'ın direkten dönen topu Beşiktaş defansı adına ciddi bir uyarı ve kırılma anıydı. İlk yarı sağ kanatta dağınık görünen İlhan Fakılı'nın 55'te ve iki dakika sonra Trossard'ın kaçırdığı yüzde yüz pozisyonlar gecenin yıldızlarından Murillo'nun kritik golüyle taçlandı. Vlahovic'in yokluğunda sahne alan Güney Koreli karakter abidesi Oh'un iki golüyle derin bir Oh çekti. Defans hatalar yapsa da Beşiktaş Oh, Olaitan ve Murillo gibi oyuncularının yıldızlaşan performansıyla yeni bir zafer kazandı. G.Saray ve F.Bahçe'nin kaybettiği Avrupa arenasında Beşiktaş, Trabzonspor'la birlikte ülkenin tesellisi ve gururu oldu. Tebrikler İtaliano, tebrikler Beşiktaş…
Çok büyük iş başardı! - MURAT ÖZBOSTAN
Bazı galibiyetler vardır, tabeladan çok daha fazlasını anlatır. Beşiktaş'ın Hoffenheim deplasmanında aldığı 3-2'lik zafer de işte böyle bir geceydi. Kartal, yalnızca üç puan kazanmadı; karakterini, hücum gücünü ve Avrupa'da iddialı olabileceğini de gösterdi. İlk yarıda kontrollü, temkinli ve sabırlı bir Beşiktaş vardı. İkinci yarıda ise sahne değişti, tempo yükseldi, goller peş peşe geldi. 60'ta Murillo'nun golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, Asllani'nin 68'deki cevabıyla sarsıldı ama dağılmadı. İşte asıl hikâye tam da burada başladı! Beşiktaş, beraberlik golünün ardından geri çekilmek yerine yeniden ayağa kalktı.
Hyeon-Gyu Oh, 72'de sahneye çıktı, 79'da bir kez daha vurdu ve Alman gecesini Kartal'ın zaferine çevirdi. Güney Koreli forvet, iki golle yalnızca skoru değiştirmedi; Beşiktaş'ın Avrupa yolculuğunda ne kadar önemli bir koz olabileceğini de gösterdi. Bir santrforun değeri bazen dokunduğu top sayısıyla değil, doğru anda yaptığı vuruşla ölçülür zaten.. Avrupa deplasmanında geriye düşmeden, beraberlik golünden sonra da oyundan kopmadan maçı koparmak küçümsenecek bir iş değil. Beşiktaş, Almanya'da bunu başardı. Tebrikler Beşiktaş; ülkemize bu heyecanı ve mutluluğu yaşattığın için Trabzonspor'la beraber siyah-beyazlı takımı da kutluyorum.. Darısı Fenerbahçe ve Galatasaray'a!