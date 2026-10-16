Soruşturma dosyasına göre dernek hesaplarına yasa dışı bahisçiler tarafından "Akif'in babasının zekâtı" açıklamasıyla 153 milyon 712 bin lira aktarıldı. Bu paranın bir şirket hesabına gönderilerek aklandığı, toplamda yaklaşık 175 milyon liralık suç gelirinin finansal sisteme sokulduğu tespit edildi.

Ankara Abisi İyilik Derneği (Foto: Sosyal medya)

Ayrıca para gönderen 363 şüpheli hakkında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri nedeniyle istihbari kayıtlar bulundu. Suç gelirlerini aklama mekanizmasının dernekle sınırlı kalmadığı, paranın muvazaalı şirket hesaplarına yönlendirildiği belirlendi.

POLİS MEMURUNDAN YÜKSEK PARA TRAFİĞİ

Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre, soruşturmanın dikkat çeken bir diğer unsuru ise Ankara'da görevli polis memuru Mustafa Şahin oldu. Şahin'in hesabına "Akif'in babasının zekâtı" ve "Türkiye geneli yardım bedeli" açıklamalarıyla toplam 97,3 milyon lira ardışık para girişi olduğu tespit edildi.

Yaklaşık 184 milyon TL değerindeki 7 taşınmaz, 16 araç ve 4 şirket ile 414 banka hesabındaki 333 milyon 430 bin lira nakit paraya tedbir konuldu. Adreslerde yapılan aramalarda külçe gümüş, ruhsatsız silahlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

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Yasin Oyanık