İki boş valizle paraları almaya geldiler! Esenyurt soruşturmasında kasa evinde polis şoku: Suçüstü yakalandılar
Esenyurt Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturmasında, paraların saklandığı değerlendirilen “kasa evi” Küçükçekmece’de ortaya çıkarıldı. Etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade veren Park ve Bahçeler Müdürü İbrahim Doğancıoğlu’nun anlattıkları üzerine düzenlenen operasyonda, iki siyah kasada yüklü miktarda Euro ve ABD doları bulundu. Kasalardaki paraları almak için iki boş valizle daireye gelen Yusuf Ulutaş’ın annesi Ayşe Ulutaş ile kuzeni Mustafa Zahit Seval yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Rüşvet paralarının saklanması amacıyla kullanıldığı değerlendirilen "kasa evi", Küçükçekmece'de gerçekleştirilen operasyonla ortaya çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü İbrahim Doğancıoğlu'nun, tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın rüşvet paralarının temininde aracı olarak kullandığı kişilerden biri olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Doğancıoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANARAK İFADE VERDİ
Doğancıoğlu, bugün etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi. İfadesinde, Yusuf Ulutaş'ın kendisinden başka bir kişinin üzerine ev kiralamasını ve daireye iki kasa yerleştirmesini istediğini anlattı.
Bu talimat üzerine Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde bulunan Avrupa Konutları 1 Sitesi'ndeki bir daireyi arkadaşı adına kiraladığını belirten Doğancıoğlu, eve iki kasa koyduğunu söyledi.
İfade doğrultusunda harekete geçen ekipler, rüşvet paralarının söz konusu adreste saklanıyor olabileceği değerlendirmesiyle daireye operasyon düzenledi.
BOŞ DAİREDE İKİ SİYAH KASA BULUNDU
Adrese giren ekipler, dairenin tamamen boş olduğunu, içeride ise iki siyah kasa bulunduğunu tespit etti. Kasaların para dolu olduğu belirlenirken, açılmaları için çilingir beklendi.
Ancak kasaların açılması için hazırlık yapıldığı sırada daireye gelen iki kişi, operasyonun seyrini değiştirdi.
İKİ BOŞ VALİZLE DAİREYE GİRDİLER
Tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın annesi Ayşe Ulutaş ile kuzeni Mustafa Zahit Seval, ellerinde iki boş valizle ve anahtar kullanarak daireye girdi. İki isim, içeride bulunan kolluk ekipleri tarafından yakalandı.
Ayşe Ulutaş ile Mustafa Zahit Seval'in ilk görüşmede, adrese Yusuf Ulutaş'ın avukatı tarafından gönderildiklerini söyledikleri öğrenildi.
KASA ANAHTARI VE ŞİFRESİ ÜZERLERİNDEN ÇIKTI
Şüphelilerin üzerinde kasalara ait anahtarın bulunduğu, ayrıca kasa şifresini de ekiplere verdikleri belirtildi. Anahtar ve şifre kullanılarak açılan kasalarda yüksek miktarda Euro ve ABD doları ele geçirildi.
Ele geçirilen dövizin miktarının fazla olması nedeniyle sayım işlemi tamamlanamadı. Paraların para sayma makinesiyle tek tek sayılacağı, kesin miktarın ise işlemlerin tamamlanmasının ardından açıklanacağı öğrenildi.