Soruşturma kapsamında Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü İbrahim Doğancıoğlu'nun, tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın rüşvet paralarının temininde aracı olarak kullandığı kişilerden biri olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Doğancıoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Bu talimat üzerine Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde bulunan Avrupa Konutları 1 Sitesi'ndeki bir daireyi arkadaşı adına kiraladığını belirten Doğancıoğlu, eve iki kasa koyduğunu söyledi.

Doğancıoğlu, bugün etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi. İfadesinde, Yusuf Ulutaş'ın kendisinden başka bir kişinin üzerine ev kiralamasını ve daireye iki kasa yerleştirmesini istediğini anlattı.

Etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade veren İbrahim Doğancıoğlu’nun anlattıkları üzerine Avrupa Konutları 1 Sitesi’ndeki dairede iki siyah kasa bulundu. (Foto: Takvim)

BOŞ DAİREDE İKİ SİYAH KASA BULUNDU

Adrese giren ekipler, dairenin tamamen boş olduğunu, içeride ise iki siyah kasa bulunduğunu tespit etti. Kasaların para dolu olduğu belirlenirken, açılmaları için çilingir beklendi.

Ancak kasaların açılması için hazırlık yapıldığı sırada daireye gelen iki kişi, operasyonun seyrini değiştirdi.