Beyaz Saray Sözsücü Katie Zacharia'nın avukatlık yalanı! İtiraf etmek zorunda kaldı
Kendisini yıllardır “avukat” olarak tanıtan yeni Beyaz Saray Basın Sözcüsü Katie Zacharia, gazetecilerin soruları ve artan baskılar karşısında Kalifornia Baro Sınavı’nı geçemediğini itiraf etmek zorunda kaldı. Geçmişte yaptığı çelişkili açıklamalar ve Çin'deki hukuk kariyerine dair şüphe uyandıran savunması nedeniyle hakkında resmi denetim şikayetleri başlatılan Zacharia, yeni görevinde ilk krizi yaşıyor.
Beyaz Saray'ın yeni basın sözcüsü Katie Zacharia, hakkındaki lisanssız avukat iddialarını doğruladı.
ZACHARIA'NIN AVUKATLIK KRİZİ
Tartışmalar, Zacharia'nın geçmişte medyadaki programlarda, sosyal medya hesaplarında ve özgeçmişinde kendisini "avukat" olarak tanıtmasıyla alevlenmişti. Trump'ın Alaska seyahati öncesinde gazetecilerin "Baro sınavını hangi eyalette geçtiniz?" sorusuna ilk olarak "Çin'e taşındığımda" şeklinde cevap vermesi, basın mensuplarının ve hukuk örgütlerinin dikkatini çekmişti. Bazı sivil toplum kuruluşları ve denetim grupları, lisanssız avukatlık unvanı kullandığı iddiasıyla California Barosu'na resmi şikayette bulunmuştu.
SINAVI GEÇEMEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ
ABD basınına yansıyan haberlere göre Pepperdine Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Zacharia, 2011 yılında Kalifornia Baro Sınavı'na girdiğini ancak başarılı olamadığını doğruladı. Bu başarısızlığın arkasında dönemsel yoğunluklar olduğunu belirten Zacharia, o dönem evlilik hazırlıkları yapmasını ve eşinin işi dolayısıyla Çin'e taşınma planlarıyla meşgul olmasını gerekçe gösterdi.
"ÇİN'DE ÇALIŞTIM" İDDİASI
Eşiyle birlikte Çin'de yaşadığı dönemde uluslararası işlem hukuku alanında çalıştığını ve uygun belgelere sahip olduğunu savunan Zacharia, hiçbir zaman kendisini resmi olarak ABD'de kayıtlı bir "avukat" gibi lanse etmediğini ve kariyeri boyunca bu konuda dikkatli davrandığını iddia etti. Ancak uzmanlar, yalnızca Çin vatandaşlarının Çin baro sınavına girebildiğine dikkat çekerek onun bu beyanlarının hukuki karşılığını sorgulamaya devam ediyor.