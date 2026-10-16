Katie Zacharia. Fotoğraf: Reuters

"ÇİN'DE ÇALIŞTIM" İDDİASI

Eşiyle birlikte Çin'de yaşadığı dönemde uluslararası işlem hukuku alanında çalıştığını ve uygun belgelere sahip olduğunu savunan Zacharia, hiçbir zaman kendisini resmi olarak ABD'de kayıtlı bir "avukat" gibi lanse etmediğini ve kariyeri boyunca bu konuda dikkatli davrandığını iddia etti. Ancak uzmanlar, yalnızca Çin vatandaşlarının Çin baro sınavına girebildiğine dikkat çekerek onun bu beyanlarının hukuki karşılığını sorgulamaya devam ediyor.

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Katie Zacharia