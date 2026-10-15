Hazine ve Maliye Bakanlığında üst düzey değişiklik: Bekir Bayrakdar bakan yardımcısı oldu
Resmi Gazete'nin 16 Ekim 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarıyla; aralarında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Devlet Opera ve Balesi'nin de bulunduğu pek çok kritik kurumda üst düzey görev değişiklikleri hayata geçirildi. Yayımlanan kararlara göre Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Bekir Bayrakdar getirilirken, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne ise Can Atilla atandı.
16 Ekim 2026 tarihli ve 33402 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararları ile aralarında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın da bulunduğu pek çok kamu kurumunda üst düzey görev değişiklikleri hayata geçirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar doğrultusunda, kritik kurumlarda yeni atamalar gerçekleştirilirken bazı kadrolarda da görevden almalar yaşandı.
HAZİNE, DIŞİŞLERİ, MİLLİ SAVUNMA VE TİCARET BAKANLIKLARINDA KRİTİK ATAMALAR
Yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar getirildi.
Bekir Bayrakdar kimdir?
1971 yılında Kocaeli'nde doğdu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.
Bayrakdar, 1996-2004 yılları arasında Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığında sırasıyla Hesap Uzman Yardımcısı ve Hesap Uzmanı olarak, 2004-2008 yılları arasında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığında Defterdar Yardımcısı Vekili, Gelir İdaresi Grup Müdürü Vekili ve Vergi Dairesi Başkanı Vekili olarak, 2008-2014 yılları arasında İstanbul Defterdarlığında Defterdar olarak, 2014-2015 yıllarında Muhasebat Genel Müdürlüğünde Genel Müdür olarak, 2015-2019 yılları arasında İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığında Vergi Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 2019 yılından bu yana Gelir İdaresi Başkanı olarak Gelir İdaresi Başkanlığında görev aldı.
Bekir Bayrakdar, 2008-2010 yılları arasında Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'de, 2010-2014 yılları arasında Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.'de, 2014-2019 yılları arasında ADABANK A.Ş.'de, 2019-2023 yılları arasında TAKASBANK A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.
Bayrakdar'ın Yeminli Mali Müşavirlik sertifikası ve Bağımsız Denetçilik lisansı bulunmaktadır.
16 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.
Dışişleri Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne ise Kosova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı atandı.
Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Cüneyt Epcim getirilirken, Ticaret Bakanlığında da iki önemli atama birden yapıldı; buna göre İthalat Genel Müdür Yardımcılığına Tuba Hatipoğlu, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına ise Ayşegül Şahinoğlu Yerdeş getirildi.
KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ
Kültür, sanat ve sosyal güvenlik alanlarındaki atama kararları da Resmî Gazete'de yer aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığında açık bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Adnan Yılmaz atandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığında Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Vildan Satık görevden alınırken, boşalan bu göreve Pervin Oymak getirildi.
Sanat dünyasını yakından ilgilendiren bir diğer gelişme ise Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde yaşandı ve bu makama Can Atilla atandı.
Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Suat Faruk Giray getirildi.
TARIM, SU İŞLERİ VE KİT YÖNETİMLERİNDE YENİ İSİMLER
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Yönetim Kurulu Üyesi Yener Yıldırım görevden alındı; kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe Göktuğ Bağlı atandı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğündeki açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Kutluhan Taşkın getirildi.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen atamalara göre; VI. Bölge Müdürlüğüne Mehmet Akif Kaygusuz, IX. Bölge Müdürlüğüne ise Ömer Açıkgöz görevlendirildi.
ULAŞTIRMA VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE DHMİ ATAMALARI
Ulaştırma ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünde de iki önemli atama yapıldı. DHMİ Yönetim Kurulu Üyeliğine Selami Yapıcı, Genel Müdür Yardımcılığına ise Ertuğrul Karatay atandı.