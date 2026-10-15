

ORTA SAHAYA 21 YAŞINDAKİ MILTON DELGADO Fenerbahçe'nin orta saha transferindeki hedeflerinden biri Boca Juniors forması giyen Milton Delgado oldu. Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminden bu yana takip ettiği 21 yaşındaki Arjantinli futbolcu için ocak ayında harekete geçmeyi planladığı belirtildi.



Boca Juniors altyapısında yetişen Delgado, hem ön libero hem de merkez orta saha pozisyonlarında görev yapabiliyor. Genç oyuncunun Arjantin temsilcisiyle sözleşmesi Aralık 2029'a kadar devam ediyor.