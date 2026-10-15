Fenerbahçe'de 2 transfer 1 ayrılık: Ocak ayı için harekete geçildi!
Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, Milton Delgado ve Luis Suarez'i transfer listesine alırken Dorgeles Nene ile yolların ayrılması gündeme geldi.
Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi öncesinde hareketlilik yaşanıyor.
Aston Villa mağlubiyetinin ardından takviye çalışmalarına ağırlık veren sarı-lacivertliler, orta saha ve hücum hattı için iki ismi gündemine aldı.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro planlamasında yer bulamayan Dorgeles Nene'nin ise takımdan ayrılma ihtimali güçlendi.
DORGELES NENE İLE YOLLAR AYRILIYOR
Geçen sezon Avusturya temsilcisi Salzburg'dan transfer edilen Dorgeles Nene'nin Fenerbahçe kariyerinde sona yaklaşıldığı öne sürüldü.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği belirtilen Malili kanat oyuncusunun ocak ayında takımdan ayrılabileceği ifade edildi.
Özellikle Almanya ve İtalya'dan kulüplerin Nene ile ilgilendiği ve ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlandığı aktarıldı.
Kulübe yakın kaynaklara göre milli arada menajeriyle bir araya gelen genç futbolcu, geleceği hakkında kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmenin ardından Nene'nin ayrılık kararı aldığı iddia edildi.
ORTA SAHAYA 21 YAŞINDAKİ MILTON DELGADO
Fenerbahçe'nin orta saha transferindeki hedeflerinden biri Boca Juniors forması giyen Milton Delgado oldu.
Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminden bu yana takip ettiği 21 yaşındaki Arjantinli futbolcu için ocak ayında harekete geçmeyi planladığı belirtildi.
Boca Juniors altyapısında yetişen Delgado, hem ön libero hem de merkez orta saha pozisyonlarında görev yapabiliyor.
Genç oyuncunun Arjantin temsilcisiyle sözleşmesi Aralık 2029'a kadar devam ediyor.
LUIS SUAREZ YENİDEN TRANSFER LİSTESİNDE
Fenerbahçe'nin forvet transferi için gündemine aldığı diğer isim ise Sporting forması giyen Luis Suarez oldu.
Sarı-lacivertlilerin daha önce de ilgilendiği 28 yaşındaki Kolombiyalı golcü için yeniden girişimde bulunacağı ileri sürüldü.
Önceki süreçte başkan adayı Hakan Safi'nin anlaşmaya vardığı belirtilen Suarez için Aziz Yıldırım da girişimde bulunmuş ancak Sporting ile anlaşma sağlanamamıştı.
Piyasa değeri 30 milyon euroya ulaşan 1,79 metre boyundaki santrfor, geçen sezon Sporting formasıyla çıktığı 53 resmi maçta 38 gol ve 9 asist kaydetti. K
olombiyalı futbolcu, bu sezon ise 8 karşılaşmada 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.