Spor yazarlarından Trabzonspor ve Salah övgüleri: "Avrupa'da Konferans verdi"
Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, ilk maçında KuPS ile deplasmanda karşılaştı. Bordo-mavililer baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirirken Muhammed Salah ismi öne çıktı. İşte o yazılar...
İyi ki geldin, Salah - ULAŞ ÖZDEMİR
Liverpool'da geçen yıllar, muazzam Avrupa geceleri, şampiyonluklar ve kupalar. Pek tabii ki yüzlerce gol… Salah'ı Trabzonspor formasıyla izlerken bütün o kariyeri gözümün önünden geçiyor.
Sonra KuPS maçına dönüyorum. Bir gol atmış bir gol hazırlamış. Bunca başarıya ulaşmış bir futbolcunun hâlâ böylesine iştahlı olması insana futbolu yeniden sevdiriyor. Trabzonspor maçta hiç zorlanmadı. Bu rahatlığın merkezinde elbette Salah vardı.
Onunla karşılaşan savunmacının işi zor! Sol ayağını düşünürken pasını, pas yolunu kapatırken gol sezgisini hesaba katmak zorundasınız. Bir gol bir asist. Bu ikilemin ne kadar ağır bedeli olduğunu anlatıyor. Salah hem kendi işini görüyor hem yanındaki oyuncunun işini kolaylaştırıyor.
Trabzonspor'un hücumuna kattığı en kıymetli özelliklerden biri de bu. Konferans Ligi'nde böyle bir futbolcuya sahip olmak büyük ayrıcalık. Elbette takımın düzenini koruması ve bu rahatlığı rehavete çevirmemesi gerekiyor. Fakat elinizde Salah varsa rakibin bütün hazırlığını bir anda boşa çıkarabilecek akla da sahipsiniz. Yıllar sonra bu günleri konuşurken "Salah'ı bordo-mavi formayla izledik" demenin ayrı bir heyecanı olacak. Şimdi o günlerin içindeyiz. Kıymetini bilelim.
Trabzonspor'un Konferans Ligi yolculuğunda KuPS'un bulduğu golü unutmamak gerekiyor. Üç farkı yakaladıktan sonra mesele topun ve oyunun değerini bilmektir. Avrupa'da uzun yürümek isteyen bir takımın üstünlüğünü korurken de aynı özeni göstermesi gerekiyor. Trabzonspor'un bu ilk sınavından çıkaracağı ders işte buradadır. Evet, yolun başındayız. Bu formayla Avrupa'da yeniden güzel geceler yaşamanın heyecanı var. Salah'ı böyle izleyince insan bir sonraki maçı da bir sonraki hikâyeyi de merakla bekliyor.
Muhammed Salah 'Konferans' verdi! - ZEKİ UZUNDURUKAN
Trabzonspor, Finlandiya'da KuPS Kuopio'yu sentetik (suni) çimde oynanan maçta farklı yenerek Konferans Ligi'ne çok iyi bir başlangıç yaptı.
Ben en başta Thomas Reis'i kutlamak istiyorum. Elindeki dünya yıldızı Muhammed Salah ile maça başladığı için.
Beşiktaş derbisini mazeret göstererek Salah'ı saklamadığı için.
Büyük düşündüğü için...
Annemizin ligi yerine Avrupa'ya odaklandığı için.
Trabzonspor'un kadro kalitesinin Konferans Ligi'nde final oynayabileceğine inandığı için.
Trabzonspor gibi büyük bir kulübün teknik adamına da bu vizyon yakışır.
Önce Avrupa... Önce önündeki ilk maç en önemli maçtır.
Muhammed Salah dünkü maçta 55 dakika oyunda kaldı. Yine muazzam işler yaptı.
Müthiş bir asistle galibiyet kapısını aralayan Muhammed Salah, jeneriklik bir gol de atarak klasına ve büyüklüğüne yakışanı yaptı.
Onuachu'nun golü attıktan sonra hemen sakatlanması büyük talihsizlik.
Ama yerine oyuna giren Dju iki gol atarak Beşiktaş derbisi öncesinde formda olduğunu gösterdi.
Kaleci Onana, kornerden yediği golde hazırlıksız yakalandı. Çünkü önündeki KuPS'lu oyuncu, usta kalecinin dikkatini dağıttı.
Ama Onana, penaltıyı kurtararak, korner golündeki hatasını telafi etti.
Büyük kaleci Onana.
Avrupa kontenjanında yer alan Mendy'nin performansı da etkileyici idi. Bouchouari için aynı şeyi söyleyemem.
Dün ilk kez 11'de çıkan Samet Akaydin iyi niyetliydi. Ama penaltıya sebebiyet verince biraz oyundan düştü.
Aslında Beşiktaş maçı öncesinde iyi bir idman, iyi bir test maçı oldu.
Thomas Reis, yedek oyuncuların maç performansını yakından görmüş oldu.
Trabzonspor, Reis ile çıktığı iki lig, bir Avrupa maçında 11 gol atarken, sadece 2 golü kalesinde gördü.
İkinci yarıda Ozan Tufan'ın yerine giren Folcarelli, kaldığı yerden devam ediyor. Eski çevikliği ve hızından hiçbir şey kaybetmemiş.
Sürekli oynuyormuş gibi performans gösterdi. Maç eksiği olduğunu hiç hissettirmedi.
Thomas Reis büyük bir ihtimalle derbiye orta alanda Fabinho ile Folcarelli ikilisi ile çıkacak. Doğrusu da bu gibi görünüyor.
Trabzonspor adına işler yolunda gidiyor. Finlandiya'daki soğuk hava ve suni çime rağmen, bordo-mavili takım, baş döndürücü bir futbol ortaya koydu.
Trabzonspor'un geçen sezona göre çok daha güçlü ve alternatifli bir kadrosu var.
En önemlisi de ligde hiçbir takımda olmayan Muhammed Salah gibi bir dünya yıldızı var.
O Salah ki, futbolu ve forma aşkı ile bütün takıma örnek oluyor.
Dün KuPS karşısında yürekli futbolu ile gözlerimizin pasını sildi.
Trabzonspor'un ilk etapta Konferans Ligi'nde ilk 8'e kalacağını düşünüyorum.
Tebrikler Trabzonspor! Durmak yok, yola devam!
Biliyorlarmış! - REHA KAPSAL
Teknik direktör Reis, KuPS maçına; cezalar, sakatlık ve bazı oyuncuları rotasyona sokarak farklı bir oyuncu dizilişi ile başladı. Tabii ki buna rağmen tek düşünce her zaman ver her yerde olduğu gibi 3 puandı. Çünkü bu kulvarda hedef sonuna kadar gitmek ve kupayı kazanmak.
Peki bunun için eldeki kadro yeterli mi ve bunu başaracak potansiyel var mı? Bence kesinlikle var. Yalnız hayal kurduran değil; o hayali yaşatacak oyuncu kadrosu oluşturulmuştur.
Zaten son yıllarda hangi takımların final oynadığını ve kupayı kazandığını incelediğimizde bunun olmaması için hiçbir sebebin olmadığını görürüz.
İlk yarı oyunu çok iyi kontrol eden bordo mavililer istediği zaman tempoyu yükselttiği gibi istediği zaman da düşürerek saha içinde topla aktif dinlenmeyi çok doğru bir şekilde uyguladılar.
Hücum organizasyonlarını her zaman oyunun lideri olan Salah üzerinden gerçekleştirdiler. Nitekim Salah, bir gol ve asiste imza atarak üzerine düşeni fazlası ile yaptı.
Bu yarıda tek olumsuz şey Onuachu'nun sakatlığı oldu. Geçen seneki formundan uzak olsa her zaman rakipler için tehdit, önemli bir gol silahıdır.
İkinci yarı başında Dju ile farkı üçe çıkarması ile maç bitti derken Onana kendi klasına hiç yakışmayan direkt kornerden yediği hatalı golün telafisini penaltıyı kurtararak affettirdi.
Reis bir şeye dikkat etmeli. Salah çıktıktan sonra hücum oyuncularının çok bireysel oynaması, mecbur kalmadıkça pas vermemesi gibi her pozisyonu zorlamaları, atak kombinasyonunda arkadaşlarını fazla kullanmamaları, kaptırdıkları toplarla takımı çok geriye koşturmaları oyun dengesizliğine neden oldu.
Dju attığı iki golle gecenin başarılı isimlerindendi. Son gün yapılan bu transfer çok önemli ve doğruydu çünkü takımın Onuachu'dan ayrı böyle bir oyuncu profiline ihtiyacı vardı.
İki gün önce KuPS kulübü internet sitesinden "Karadeniz Fırtınası Geliyor" diye bir paylaşım yaptı.
Sanırım onlar da başlarına neyin geleceğini çok iyi biliyormuş.
Daha fazla ciddiyet gerekiyor - İSKENDER GÜNEN
Trabzonspor rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıktı. Buna rağmen bordo-mavililer, Finlandiya ekibi KuPS Kuopio takımından çok daha kaliteli bir takım. Maçın başında Salah'ın asisti ve Onucahu ile gelen gol… Golden sonra iki ceza saha arasında sıkışan sert ve boğucu bir orta alan mücadelesi vardı. Rakip takım duran top haricinde Trabzonspor savunmasına ilk yarıda 40. dakikaya kadar hiçbir tehlike yaratmadı. İlk yarını son dakikalarında yine sahneye Salah çıktı ve Trabzonspor'u soyunma odasına iki farklı skorla götürdü.
İkinci yarının başında Franculino ile gelen üçüncü gol… 3-0'dan sonra ise sahada sergilenen özensiz bir tablo var. Böyle bir durumda rakip kim olursa olsun oyun disiplininden uzaklaştığınızda sorunlar başlıyor. Üstelik rakibin kadro kalitesi, fiziksel kapasitesi ve oyun ezberi son derece sınırlıyken… Önce kaleci Onana'nın yaptığı kritik hata ve kornerden gelen gol... Akabinde ise penaltı pozisyonu… Onana kurtarmasa bir anda sorunlar öne çıkardı. Kamerunlu kalecinin bu pozisyondan başka iki net gol pozisyonunu da önlediğini belirtelim. Yaşanan konsantrasyon düşüklüğü ve savunma zaafları göz ardı edilmemelidir. Trabzonspor rotasyonlu bir kadroyla çıktı, Salah'ın bireysel performansı ile maçı koparmasını bildi. Gerekli 3 puanı aldı. Ancak büyük takımlar sadece maç kazanmaz; skoru bulduğunda da oyunu ciddiyetle oynamaya devam eder… Çünkü ilerleyen tur ve maçlarda çok daha sert rakiplerin karşısında sorunlar başınızı çok fazla ağrıtır.
Hakemin eksikleri - Mustafa Çulcu
Trabzonspor zayıf rakibi karşısında ilk dakikadan itibaren oyunu kontrol altına aldı. Salah bir asist ve bir gol ile ''benden bu kadar'' dedi, 55'te yerini Saviolo'ya bıraktı. Kornerden yediği gol Onana'nın klasına yakışmadı.
Ancak sonrasında penaltı dahil kurtarışlarıyla gönülleri fethetti.
Trabzonspor bu galibiyetle moral buldu. Pazartesi oynayacakları Beşiktaş derbisi öncesi çift kale antrenmanını Finlandiya'da yaptı.
Taraftarlar tribünde meşale, havai fişek vb... maddeleri yakarak Trabzonspor'a nasıl kötülük yaptıklarının maddi zarar verdiklerinin acaba farkındalar mı?
Maltalı 33 yaşındaki tecrübesiz İshmael Barbara iki sezondur UEFA'nın gelişimine pozitif ayrımcılıkla destek verdiği bir hakem.
15 Temmuz 2025'te Andorra'da yönettiği sadece 509 seyircili Şampiyonlar Ligi ön eleme maçından sonra dün seremonide karşısında Salah'ı görünce heyecandan kura atışında kazananı şaşırdı.
Neyse ki Salah müdahale ederek hakkını korudu. 22'de Eskesen topun üstünden Bouchouari'ye faulünde bacak dizden kısmen bükük olunca borderline sınırında kaldı hakem sarı verdi. Kırmızı da verse saha kararı geçerlidir; VAR karışamaz. 24'te Samet'e uydurma bir sarı çıkardı.
Eğer bu sarı ise 28'de Bouchouari'ye kontrolsüz hareketinde Parzyszek'e mutlak sarı çıkarmalıydı. Ama göstermedi.
Aklı orada kalmış olmalı ki 34'te aynı Parzyszek bu kez Aral Şimşir'e faul yapınca hakem sarı ve ikinci sarıdan kırmızı çıkardı ancak hatalı karar oldu.
Çünkü ilk sarısıydı! Neyse ki kenardan uyarı geldi düzeltti! 58'de Samet topu bilerek elle oynadı penaltı kararı doğru. Hakemin eksikleri çoktu ama skor şansı vardı.