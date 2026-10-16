Türk müziğinin tanınan isimlerinden Soner Olgun'dan acı haber geldi. "İyi Bayramlar Türkiye" ve "Sevda Diye Bir Kuş" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan 67 yaşındaki sanatçı, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.



