Sanat dünyasının acı kaybı! Soner Olgun 67 yaşında hayatını kaybetti: Cenaze programı belli oldu
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Soner Olgun'dan acı haber geldi. “İyi Bayramlar Türkiye” ve “Sevda Diye Bir Kuş” gibi eserleriyle tanınan 67 yaşındaki sanatçı, bir süredir mücadele ettiği kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olgun'un cenaze töreninin 18 Ekim Pazar günü düzenleneceği öğrenildi.
Türk müziğinin tanınan isimlerinden Soner Olgun'dan acı haber geldi. "İyi Bayramlar Türkiye" ve "Sevda Diye Bir Kuş" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan 67 yaşındaki sanatçı, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.
CENAZE TÖRENİ 18 EKİM'DE
67 yaşında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Soner Olgun'un cenaze töreninin 18 Ekim Pazar günü düzenleneceği öğrenildi. Olgun, düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
SONER OLGUN KİMDİR?
Soner Olgun, 18 Haziran 1959'da Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Fethiye'de tamamladıktan sonra Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümü'nü bitiren Olgun, genç yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başladı.
Özellikle Türk Halk Müziği eserlerine getirdiği modern yorumlarla tanınan sanatçı, uzun yıllardır albüm çalışmaları ve sahne performanslarıyla müzik kariyerini sürdürüyordu.