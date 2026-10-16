Deniz Gül'den istediği katkıyı alamayan ve Victor Osimhen'e destek olabilecek bir forvet arayan sarı-kırmızılıların, 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Hücum hattında ise Galatasaray'ın transfer listesindeki isimlerden birinin Tottenham forması giyen Richarlison olduğu iddia edildi.

İngiliz kulübünün de Brezilyalı golcünün ayrılığına onay vermeye hazır olduğu aktarıldı.

ESPN'in haberine göre Tottenham'dan ayrılmak isteyen Richarlison, ocak ayında yeni bir takıma transfer olmaya sıcak bakıyor.



Piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Richarlison için Tottenham'ın bonservis beklentisini 10 milyon euroya kadar düşürdüğü öne sürüldü.

Ancak Galatasaray'ın, sözleşmesi sezon sonunda biteceği belirtilen Brezilyalı futbolcu için 10 milyon euro ödemeye sıcak bakmadığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılıların daha düşük bir bonservis bedeliyle transferi tamamlamak istediği ve taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

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