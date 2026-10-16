Galatasaray'dan transferde iki bomba! Zirveden karar çıktı
Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilk 11'e iki takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların, Christ Oulai ve Richarlison'u transfer listesine aldığı öne sürüldü.
Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi öncesinde çalışmalar başladı.
Teknik direktör Okan Buruk'un sezon başında kadroya katılan isimlerden beklediği verimi alamadığını yönetime ilettiği, sarı-kırmızılı yönetimin de deneyimli çalıştırıcının değerlendirmelerine katıldığı belirtildi.
Bunun üzerine transferde izlenecek yol haritasının oluşturulduğu ifade edildi.
İLK 11'E İKİ TRANSFER KARARI
Galatasaray yönetiminin Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda doğrudan ilk 11'de görev yapabilecek iki futbolcu transfer etmeyi hedeflediği öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların biri hücum, diğeri ise savunma yönü güçlü olmak üzere iki takviye üzerinde yoğunlaştığı aktarıldı.
Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden birinin Christ Oulai olduğu belirtildi.
Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer olan futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın, kiralama formülü üzerinde durduğu öne sürüldü.
RICHARLISON İÇİN 10 MİLYON EURO İDDİASI
Hücum hattında ise Galatasaray'ın transfer listesindeki isimlerden birinin Tottenham forması giyen Richarlison olduğu iddia edildi.
Deniz Gül'den istediği katkıyı alamayan ve Victor Osimhen'e destek olabilecek bir forvet arayan sarı-kırmızılıların, 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
ESPN'in haberine göre Tottenham'dan ayrılmak isteyen Richarlison, ocak ayında yeni bir takıma transfer olmaya sıcak bakıyor.
İngiliz kulübünün de Brezilyalı golcünün ayrılığına onay vermeye hazır olduğu aktarıldı.
Piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Richarlison için Tottenham'ın bonservis beklentisini 10 milyon euroya kadar düşürdüğü öne sürüldü.
Ancak Galatasaray'ın, sözleşmesi sezon sonunda biteceği belirtilen Brezilyalı futbolcu için 10 milyon euro ödemeye sıcak bakmadığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılıların daha düşük bir bonservis bedeliyle transferi tamamlamak istediği ve taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.