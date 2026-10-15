Avşar, "Beni nasıl ikna ettiler ben de bilmiyorum. Ama ikna olmayacak bir şey değildi. Duyduğum zaman ben de çok keyif aldım" dedi.

Canlandıracağı Nigar karakteriyle arasında bazı benzerlikler bulunduğunu söyleyen Hülya Avşar, rolüne kendisini kaptırdığını ifade etti.

"KARAKTER OLARAK DA BENZİYORUZ "

Avşar, "Biraz karakter olarak da benziyoruz da olabilir. Ben onun yaptığını yapar mıydım? Yapardım herhalde ya" dedi.

Sözlerini sürdüren ünlü sanatçı, "Hem namusumu koruyup o kadar cümbüşün içinde hem de hiç olmayacak insanları ayağıma getirmek için, onları ters köşe yapabilmek için yapardım yani" ifadelerini kullandı.