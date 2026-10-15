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Hülya Avşar'dan estetik iddialarına yanıt: "Yüzüme hiçbir şey yaptırmadım" Serenay Sarıkaya sözleri dikkat çekti

Türk sinemasının usta ismi Hülya Avşar, projenin basın toplantısında kameralar karşısına geçti. Toplantıdaki dinç ve değişen görüntüsüyle estetik iddialarını yeniden alevlendiren ünlü sanatçı, hakkında çıkan eleştirilere "Yüzüme hiçbir şey yaptırmadım, ışık iyiydi. Bir de 5 kilo verdim" sözleriyle esprili bir dille yanıt verdi.

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Hülya Avşar'dan estetik iddialarına yanıt: "Yüzüme hiçbir şey yaptırmadım" Serenay Sarıkaya sözleri dikkat çekti

Türk sanat dünyasının ünlü isimlerinden Hülya Avşar, yeni projesi "Kanlı Nigar" ile yeniden tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

ʺKanlı Nigarʺ oyunuyla tiyatro sahnelerine dönmeye hazırlanan Hülya Avşar, projenin basın toplantısında yaptığı açıklamalar ve fit görüntüsüyle magazin gündemine oturdu. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)ʺKanlı Nigarʺ oyunuyla tiyatro sahnelerine dönmeye hazırlanan Hülya Avşar, projenin basın toplantısında yaptığı açıklamalar ve fit görüntüsüyle magazin gündemine oturdu. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

SAHNELERE GERİ DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Oyunun basın toplantısına katılan Avşar, hem sahnelere dönüşü hem de açıklamalarıyla magazin gündeminde dikkat çekti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı, canlandıracağı karakterden dış görünüşüne, Serenay Sarıkaya'dan yeni projesine kadar birçok konuda konuştu.

Hülya Avşar'dan estetik iddialarına yanıt: "Yüzüme hiçbir şey yaptırmadım" Serenay Sarıkaya sözleri dikkat çekti-3

"YÜZÜME HİÇBİR ŞEY YAPTIRMADIM"

Basın toplantısında objektiflere yansıyan Hülya Avşar'ın son görüntüsü dikkat çekti. Ünlü sanatçının yüzündeki değişim, estetik müdahale yaptırıp yaptırmadığı sorularını da beraberinde getirdi.

Hakkındaki yorumlara yanıt veren Avşar, yüzüne herhangi bir işlem yaptırmadığını söyledi.

Ünlü isim, "Yüzüme hiçbir şey yaptırmadım, ışık iyiydi. Bir de 5 kilo verdim" ifadelerini kullandı.

Hülya Avşar'dan estetik iddialarına yanıt: "Yüzüme hiçbir şey yaptırmadım" Serenay Sarıkaya sözleri dikkat çekti-4

"BENİ NASIL İKNA ETTİLER BEN DE BİLMİYORUM"

"Kanlı Nigar" oyununda rol almayı kabul etme sürecini de anlatan Hülya Avşar, projeyi ilk duyduğunda heyecanlandığını belirtti.

Avşar, "Beni nasıl ikna ettiler ben de bilmiyorum. Ama ikna olmayacak bir şey değildi. Duyduğum zaman ben de çok keyif aldım" dedi.

Hikâyeye özellikle kadın karakterin bakış açısından yaklaştığını ifade eden sanatçı, Nigar karakterinin kendisini etkilediğini dile getirdi.

Hülya Avşar'dan estetik iddialarına yanıt: "Yüzüme hiçbir şey yaptırmadım" Serenay Sarıkaya sözleri dikkat çekti-5

BENZERLİK KURDU

Canlandıracağı Nigar karakteriyle arasında bazı benzerlikler bulunduğunu söyleyen Hülya Avşar, rolüne kendisini kaptırdığını ifade etti.

Karakterin yaşadıkları karşısında nasıl davranacağı sorusunu da yanıtlayan sanatçı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hülya Avşar'dan estetik iddialarına yanıt: "Yüzüme hiçbir şey yaptırmadım" Serenay Sarıkaya sözleri dikkat çekti-6

"KARAKTER OLARAK DA BENZİYORUZ "

Avşar, "Biraz karakter olarak da benziyoruz da olabilir. Ben onun yaptığını yapar mıydım? Yapardım herhalde ya" dedi.

Sözlerini sürdüren ünlü sanatçı, "Hem namusumu koruyup o kadar cümbüşün içinde hem de hiç olmayacak insanları ayağıma getirmek için, onları ters köşe yapabilmek için yapardım yani" ifadelerini kullandı.

Hülya Avşar'dan estetik iddialarına yanıt: "Yüzüme hiçbir şey yaptırmadım" Serenay Sarıkaya sözleri dikkat çekti-7

SERENAY SARIKAYA HAKKINDA DA KONUŞTU

Hülya Avşar'a basın toplantısında Serenay Sarıkaya'nın müzikal performansı da soruldu.

Sarıkaya'nın rol aldığı müzikali henüz izlemediğini belirten Avşar, ünlü oyuncu hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Hülya Avşar'dan estetik iddialarına yanıt: "Yüzüme hiçbir şey yaptırmadım" Serenay Sarıkaya sözleri dikkat çekti-8

"BAŞLI BAŞINA MUHTEŞEM"

"Serenay zaten gerçekten başlı başına muhteşem" diyen Avşar, müzikalin çok izlendiğini ve Sarıkaya'nın performansının oldukça başarılı bulunduğunu duyduğunu söyledi.

Yeni rolüyle sahnelere dönmeye hazırlanan Hülya Avşar, hem Nigar karakterine ilişkin sözleri hem de estetik iddialarına verdiği yanıtla dikkat çekti.

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