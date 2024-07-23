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Tolgay’dan sürpriz imza

Avustralya Ligi ekiplerinden Melbourne City'den ayrılan Tolgay Arslan, Japonya 1. Lig takımı Sanfrecce Hiroshima'ya transfer oldu. Japon ekibi, 33 yaşındaki orta saha oyuncusunu bedelsiz olarak takımına kattı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 07:01
Tolgay’dan sürpriz imza

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Avustralya Ligi ekiplerinden Melbourne City'den ayrılan Tolgay Arslan, Japonya 1. Lig takımı Sanfrecce Hiroshima'ya transfer oldu. Japon ekibi, 33 yaşındaki orta saha oyuncusunu bedelsiz olarak takımına kattı. Ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giyen Tolgay Arslan, kariyerinde çıktığı 495 maçta 76 gol, 41 asistlik performans sergiledi. Tolgay, "Benim için yeni bir macera olacak. Bana gösterilen ilgiden dolayı çok memnunum. Başarılı olmak istiyorum. Japonya'da taraftarlar çok tutkulu. Onları mutlu etmek istiyorum" diye konuştu.

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