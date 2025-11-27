PODCAST CANLI YAYIN

Süper anneanne Ceylan’ın torunu göründü! Kızı Melodi ilk kez paylaştı

Yıllardır sahnelerin sevilen isimlerinden olan Ceylan Avcı, sevenlerini sevindiren bir haberle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, kızı Melodi Bozkurt’un anne olduğunu duyurarak “Süper anneanne oldum” sözleriyle mutluluğunu paylaştı. Bu açıklamanın ardından Melodi Bozkurt’un minik oğlu Lucas Karel Özgül ile yaptığı ilk paylaşım ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi:
Süper anneanne Ceylan’ın torunu göründü! Kızı Melodi ilk kez paylaştı

'Küçük Ceylan' adıyla tanınan ve çocuk yaşlardan itibaren sahnelerde yer alan Ceylan Avcı, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündemin üst sıralarında yer alıyor. Yıllar içinde geçirdiği estetik değişimleri ve yenilenen imajıyla dikkat çeken ünlü isim, bu kez sevenlerini duygulandıran bir açıklama yaptı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sahneye çıkmadan önce kameralar karşısına geçen Ceylan, kızı Melodi Bozkurt'un doğum yaptığını duyurarak, "Bir oğlumuz oldu. Kızım Melodi'nin yeni üyesi Karel geldi. Ben de süper anneanne oldum" diyerek mutluluğunu paylaştı. Ünlü şarkıcının bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Melodi Bozkurt'tan İlk Anne Paylaşımı 👶❤️

Ceylan'ın açıklamasının ardından gözler kızı Melodi Bozkurt'a çevrildi. Çiçeği burnunda anne, beklenen paylaşımı yaparak minik oğlu Lucas Karel Özgül ile ilk görüntülerini sosyal medya hesabında yayımladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Melodi, hamilelik döneminden bebeğini kucağına aldığı ana kadar uzanan özel anlarını bir video haline getirerek paylaştı. Gönderisinin altına yazdığı duygusal not ise takipçilerin yüreğine dokundu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Melodi Bozkurt paylaşımında şu sözlere yer verdi:

İçimdeki akvaryumun en güzel balığı, canım evladım, kucağıma alabildiğim mutluluğum, gözümle görebildiğim dışarıda atan kalbim, dünyadaki cennetim, ömrümün uğuru, ağustos gecesinde doğan güneşim, badem gözlü, güleç oğlum, Lucas'ım, Karel'im… Annen seni çok seviyor. İyi ki geldin, hoş geldin. ♥️ Lucas Karel Özgül 18.08.2025.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Minik Lucas Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü 💬

Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, sosyal medyada duygusal yorumlara neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları "Hoş geldin Lucas", "Anneannelik Ceylan'a çok yakışır", "Ne güzel bir duygu" gibi yorumlar yaptı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte sosyal medyada büyük ilgi gören o duygusal paylaşım…

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Başkan Erdoğan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı
Özgür Özel'den "Bay Kemal, Ekrem'in üzerine beton döküyor" çıkışı! Yolsuzluk itirafı: Geçmişte kanıt sayılabilecek iddialar oldu
İdefix
Türkiye Ukrayna'ya asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
CHP bile artık inkar edemiyor: Deprem konutları bir başarı hikayesidir
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
2026 vergi, harç, pasaport bedelleri ve trafik cezaları netleşti! Yeni fiyat tablosu nasıl?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Komisyon rapor hazırlayacak sonra adımlar atılacak | 11. Yargı Paketi mesajı
Memura emekliye %19.67 zam + 1.000 TL! Yeni anket geldi: Polis, kaymakam meslek meslek maaş hesabı
CANLI | Beyaz Saray'da kırmızı alarm: 2 asker vuruldu! Trump açıkladı: "Bu bir terör eylemi" | CIA bağlantısı ortaya çıktı
Arşivler 1967'ye açıldı! Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'ye ilk Papa ziyaretini paylaştı
Kastamonu’da anne ve oğulun ölümü gizemini koruyor! Şüpheler Bayram ve Mustafa'nın üzerinde
Trump'tan Japonya'ya acil telefon: "Kışkırtma" dedi: Takaiçi'nin Tayvan çıkışından sonra kriz
Son dakika! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
Son dakika! Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru sayısı 5 milyonu geçti
Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet ekibine Demir Country'den 8 daire!
Avrupa'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşti
Kameraların kapatıldığı otel İmamoğlu Suç Örgütü'nün gizli karargahı çıktı!
Evlenip çocuğu olana toplam 645 bin TL destek! Ocak 2026'da tutarlar yükseliyor! 60 aya kadar...
11. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak! Kovid düzenlemesi için tarih verildi