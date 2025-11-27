Süper anneanne Ceylan’ın torunu göründü! Kızı Melodi ilk kez paylaştı

'Küçük Ceylan' adıyla tanınan ve çocuk yaşlardan itibaren sahnelerde yer alan Ceylan Avcı, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündemin üst sıralarında yer alıyor. Yıllar içinde geçirdiği estetik değişimleri ve yenilenen imajıyla dikkat çeken ünlü isim, bu kez sevenlerini duygulandıran bir açıklama yaptı.