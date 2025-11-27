Süper anneanne Ceylan’ın torunu göründü! Kızı Melodi ilk kez paylaştı
Yıllardır sahnelerin sevilen isimlerinden olan Ceylan Avcı, sevenlerini sevindiren bir haberle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, kızı Melodi Bozkurt’un anne olduğunu duyurarak “Süper anneanne oldum” sözleriyle mutluluğunu paylaştı. Bu açıklamanın ardından Melodi Bozkurt’un minik oğlu Lucas Karel Özgül ile yaptığı ilk paylaşım ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.
'Küçük Ceylan' adıyla tanınan ve çocuk yaşlardan itibaren sahnelerde yer alan Ceylan Avcı, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündemin üst sıralarında yer alıyor. Yıllar içinde geçirdiği estetik değişimleri ve yenilenen imajıyla dikkat çeken ünlü isim, bu kez sevenlerini duygulandıran bir açıklama yaptı.
Sahneye çıkmadan önce kameralar karşısına geçen Ceylan, kızı Melodi Bozkurt'un doğum yaptığını duyurarak, "Bir oğlumuz oldu. Kızım Melodi'nin yeni üyesi Karel geldi. Ben de süper anneanne oldum" diyerek mutluluğunu paylaştı. Ünlü şarkıcının bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Melodi Bozkurt'tan İlk Anne Paylaşımı 👶❤️
Ceylan'ın açıklamasının ardından gözler kızı Melodi Bozkurt'a çevrildi. Çiçeği burnunda anne, beklenen paylaşımı yaparak minik oğlu Lucas Karel Özgül ile ilk görüntülerini sosyal medya hesabında yayımladı.
Melodi, hamilelik döneminden bebeğini kucağına aldığı ana kadar uzanan özel anlarını bir video haline getirerek paylaştı. Gönderisinin altına yazdığı duygusal not ise takipçilerin yüreğine dokundu.
Melodi Bozkurt paylaşımında şu sözlere yer verdi:
İçimdeki akvaryumun en güzel balığı, canım evladım, kucağıma alabildiğim mutluluğum, gözümle görebildiğim dışarıda atan kalbim, dünyadaki cennetim, ömrümün uğuru, ağustos gecesinde doğan güneşim, badem gözlü, güleç oğlum, Lucas'ım, Karel'im… Annen seni çok seviyor. İyi ki geldin, hoş geldin. ♥️ Lucas Karel Özgül 18.08.2025.
Minik Lucas Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü 💬
Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, sosyal medyada duygusal yorumlara neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları "Hoş geldin Lucas", "Anneannelik Ceylan'a çok yakışır", "Ne güzel bir duygu" gibi yorumlar yaptı.
İşte sosyal medyada büyük ilgi gören o duygusal paylaşım…