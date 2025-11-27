Amsterdam’da doğum günü sürprizi: Şifanur Gül’e romantik evlilik teklifi

Ünlü oyuncu Şifanur Gül, kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Son dönemde yer aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gül, 28. yaşına girerken unutamayacağı bir sürprizle karşılaştı. Doğum gününü kutlamak için sevgilisi Berk Bakioğlu ile Amsterdam'a giden oyuncu, romantik bir evlilik teklifi aldı.