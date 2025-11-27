PODCAST CANLI YAYIN

Amsterdam’da doğum günü sürprizi: Şifanur Gül’e romantik evlilik teklifi

28 yaşına giren oyuncu Şifanur Gül, doğum gününde sevgilisi Berk Bakioğlu’nun romantik evlilik teklifiyle büyük bir sürpriz yaşadı. Gül, parmağına takılan yüzüğün fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca hayranlarından tebrik yağdı.

Ünlü oyuncu Şifanur Gül, kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Son dönemde yer aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gül, 28. yaşına girerken unutamayacağı bir sürprizle karşılaştı. Doğum gününü kutlamak için sevgilisi Berk Bakioğlu ile Amsterdam'a giden oyuncu, romantik bir evlilik teklifi aldı.

Romantik Amsterdam Tatili ❤️

'Kırmızı Oda', 'Hayatımın Şansı', 'Altın Kafes', 'Terzi' ve 'Kuş Uçuşu' gibi yapımlarla tanınan Şifanur Gül, doğum gününü yurt dışında kutlamayı tercih etti. Çift, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da keyifli bir tatil geçirirken, Bakioğlu'nun hazırladığı sürpriz gecenin en özel anı oldu.

Şehrin romantik atmosferinde gerçekleşen teklif, Gül'ün tatiline damga vurdu. Oyuncunun mutluluk dolu anları ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"Evet" Dedirten An 💍

Uzun süredir birlikte olan ve ilişkilerini gözler önünde yaşamaktan kaçınan çift, bu kez özel anlarını hayranlarıyla paylaştı. Şifanur Gül, sevgilisinin hediye ettiği yüzüğü parmağına taktıktan sonra fotoğrafını Instagram'da yayınladı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı.

Sosyal medya kullanıcıları, "Harika bir çift", "Huzurunuz daim olsun", "Masal gibi bir teklif" yorumlarıyla mutluluklarını dile getirdi.

