Çağla Şıkel ile Mine Koşan krizi büyüyor! Şoke eden açıklama: Çağla tostunu yesin bence!

Kaynak: Sosyal medya

Çağla Şıkel Suskunluğunu Bozdu🗣️

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ'un sahne aldığı konseri, oğulları Kuzey ve Uzay Altuğ ile birlikte izledi. 2015 yılında boşandığı Altuğ ile çocukları için dostane ilişkilerini sürdürmeye devam eden Şıkel, konser öncesinde basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi ve konuyla ilgili suskunluğunu bozdu.