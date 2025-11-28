Çağla Şıkel ile Mine Koşan krizi büyüyor! Şoke eden açıklama: Çağla tostunu yesin bence!
Çocukları ile birlikte eski eşi Emre Altuğ’un konserine giden Çağla Şıkel, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak Mine Koşan gerilimi hakkında ilk kez konuştu. Sessizliğini bozan Şıkel, “Mesaj attım geri dönmedi” diyerek yaşananları anlattı. Koşan cephesinden ise herkesi şaşkına çeviren bir açıklama geldi.
Mine Koşan'ın 7 Kocalı Hürmüz Müzikali'nin kadrosundan çıkarılması, uzun süre konuşulan bir olay olmuştu. Müzikal sırasında yaşanan sorunların ardından, Koşan'ın başrolde yer alan Şıkel'in isteğiyle oyundan çıkarıldığı iddia edilmişti.
Çağla Şıkel Suskunluğunu Bozdu🗣️
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ'un sahne aldığı konseri, oğulları Kuzey ve Uzay Altuğ ile birlikte izledi. 2015 yılında boşandığı Altuğ ile çocukları için dostane ilişkilerini sürdürmeye devam eden Şıkel, konser öncesinde basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi ve konuyla ilgili suskunluğunu bozdu.
Çağla Şıkel'e, son günlerde gündeme gelen Mine Koşan gerilimi ve Koşan'ın "7 Kocalı Hürmüz" müzikalinden ayrılığı soruldu; Şıkel, kendisinin sebep olduğu iddialarına ilk kez yanıt verdi. Ünlü model, mesajla iletişim kurduğunu ancak yanıt alamadığını belirterek, Koşan'a karşı herhangi bir olumsuz tavır taşımadığını vurguladı.
Ünlü isim şöyle konuştu:
O kadar kıymetli bir sanatçı ki... O tamamen yapım şirketiyle arasında olan bir şey. Onu çok seviyoruz ve çok kıymetli. Ben mesaj attım kendisine, geri dönüş olmadı. Güzel bir mesaj attım. Bana tavır aldığını düşünmüyorum
Şaşkına Çeviren Açıklama👀
Mine Koşan ise yaptığı açıklamada "Çağla tostunu yesin bence, ben de işime bakayım" sözleri ile şaşırttı.
'Tostumu Yedim' Olayı
Çağla Şıkel'in 2002 yılında, Yüksel Ak ile evli olan Şenol İpek'e gönderdiği "Tostumu yedim seni bekliyorum" mesajı magazin tarihinin unutulmazları arasına girmiş ve bir dönem adeta dillere pelesenk olmuştu.