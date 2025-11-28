Geçmişten sürpriz: Neşeli Günler’in Ziya’sı Şener Şen ve eski eşi aynı filmdeydi!

Kaynak: takvim.com.tr / ekran görüntüsü Yeşilçam'ın yaşayan efsanesi, filmin televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla birlikte bir kez daha gündem oldu.

Kaynak: takvim.com.tr / arşiv Şener Şen'in Ailesi de Dikkat Çekiyor 👪 Şener Şen'in sadece kariyeri değil, ailesi de sevenlerinin ilgisini çekti. Yeşilçam yıldızı Ali Şen'in oğlu olan Şener Şen'in kız kardeşi İnci Şen de tıpkı kendisi ve babası gibi oyuncu. İnci Şen özellikle Hercai dizisiyle hafızalarda yer edindi.