PODCAST CANLI YAYIN

Geçmişten sürpriz: Neşeli Günler’in Ziya’sı Şener Şen ve eski eşi aynı filmdeydi!

1978 yapımı Türk komedi klasiği Neşeli Günler’de Ziya karakterini canlandıran Şener Şen, filmin televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla birlikte tekrar gündeme geldi. Hayatı merak edilip araştırılan usta oyuncu eski eşinin de ünlü bir isim olduğu ortaya çıktı. Peki, Şener Şen’in eski eşi kim?

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Geçmişten sürpriz: Neşeli Günler’in Ziya’sı Şener Şen ve eski eşi aynı filmdeydi!

Neşeli Günler, İstanbul'un sıcak atmosferinde geçen, dönemin mizahi anlayışını yansıtan bir aile komedisi olarak hafızalarda yer etti.

Kaynak: takvim.com.tr / ekran görüntüsüKaynak: takvim.com.tr / ekran görüntüsü

Neşeli Günler: Türk Sinemasının Unutulmaz Komedisi 🎬

Film, Kazım ve Saadet adındaki birbirine zıt ama neşeli bir çiftin turşu suyu yüzünden başlayan tatlı çatışmalarını konu alıyor. 6 çocuklu aile, küçük tartışmaların nasıl büyük sorunlara dönüştüğünü gözler önüne seriyor. Yıllar sonra ayrılan kardeşlerin bir araya gelmeye çalışması ise filmin sürükleyici dramatik yanını oluşturuyor.

Kaynak: takvim.com.tr / ekran görüntüsüKaynak: takvim.com.tr / ekran görüntüsü

Şener Şen ve Filmdeki Unutulmaz Ziya Karakteri 🌟

Türk Sineması'nın en iyi filmleri içerisinde yer alan Neşeli Günler, sürükleyici senaryosunun yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla da seyir keyfini doruklara çıkarıyor. Yeşilçam yıldızlarını bir araya getiren filmin en dikkat çeken oyuncularından biri ise şüphesiz Şener Şen. Hababam Sınıfı, Eşkıya, Tosun Paşa gibi filmlerle Türk sinemasının simge isimlerinden biri haline gelen Şen, Neşeli Günler'de Ziya rolüyle de izleyicinin gönlüne taht kurdu.

Kaynak: takvim.com.tr / ekran görüntüsüKaynak: takvim.com.tr / ekran görüntüsü

Yeşilçam'ın yaşayan efsanesi, filmin televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla birlikte bir kez daha gündem oldu.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

Şener Şen'in Ailesi de Dikkat Çekiyor 👪

Şener Şen'in sadece kariyeri değil, ailesi de sevenlerinin ilgisini çekti. Yeşilçam yıldızı Ali Şen'in oğlu olan Şener Şen'in kız kardeşi İnci Şen de tıpkı kendisi ve babası gibi oyuncu. İnci Şen özellikle Hercai dizisiyle hafızalarda yer edindi.

Kaynak: takvim.com.tr / arşivKaynak: takvim.com.tr / arşiv

Eski Eşiyle Aynı Filmde🎬

Şener Şen'in özel hayatıyla ilgili dikkat çeken bir detay ise eski eşinin de ünlü bir oyuncu olması. İkili, kariyerlerinin bir döneminde birlikte rol aldıkları filmlerle de sinemaseverleri şaşırttı. Muhsin Bey ve Eşkıya'da Şener Şen ve eski eşi birlikte sahne aldı.

Kaynak: takvim.com.tr / ekran görüntüsüKaynak: takvim.com.tr / ekran görüntüsü

Şermin Hürmeriç: Usta Oyuncunun Eski Eşi 🎭

1947 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Şermin Hürmeriç, Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra tiyatro ve sinema çalışmalarına başladı. Şener Şen ile 1980'li yıllarda tanışan Hürmeriç, kısa süreli bir evlilik yaptı. Muhsin Bey ve Eşkıya gibi filmlerde Şener Şen ile birlikte rol aldı. Ayrıca Ekmek Teknesi dizisi ile de hafızalara kazındı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Papa 14. Leo İstanbul'da! İkinci gün programı belli oldu
Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu cephesine salladı: Kirpilerle kucaklaşılmaz
Trendyol
İmamoğlu Suç Örgütü'nün Beylikdüzü’nden Kapalıçarşı’ya rüşvet rotası
CHP'de iki yılda dördüncü kurultay!
Sahte e-imza dolandırıcılığında 123 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi
İdefix
Başkan Erdoğan'dan Millilere destek: Maçı tribünde izledi soyunma odasını ziyaret etti! "Cedi toparladın mı?"
Fenerbahçe'den 3'lü bomba!
Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: 81 ilin 80’ine kar ve yağmur geliyor!
2026 vergi, harç, pasaport bedelleri ve trafik cezaları netleşti!
Türk telekom
3'ü kırmızı 8 suçlu! Gürcistan'da paketlenip getirildiler
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a destek!
Memura emekliye %19.67 zam + 1.000 TL! Yeni anket geldi: Polis, kaymakam meslek meslek maaş hesabı
Trabzonspor'dan Coca Cola'ya Filistin tokadı! Soykırıma sponsor olmadılar
ABD'de siyonist zirve: Mike Walz ana konuşmacı olacak! 1 milyon Yahudi planı, soykırıma övgü
19 yıllık öğretmen Hikmet Akçay cinayeti aydınlatıldı! Cesedi bavula koyup yakmışlar
Yaş aldıkça gençleşmiş: 78 yaşındaki Güven Hokna'nın son hali olay!