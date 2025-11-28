Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu cephesine salladı: Kirpilerle kucaklaşılmaz

Kendisine verilen mektubun aynı zamanda TV'de yayınlanmasını da eleştiren Özel, "Kurultaya giderken Meclis'te Genel Başkan'ın odasının kapısına gelip zarf verip gidenler var. Ben zarfı açana kadar notu televizyonda gördüm. Şimdi o arkadaşlar o notu televizyona vermeseydi, ben okuduğumda o arkadaşları ilk iş sohbet etmek için çağırırdım." iddiasında bulundu.

"Elbette yeni dönemde de kucaklayıcı olacağız. Ama bazen de kirpiyi kucaklayamıyorsun. Adam kucaklatmıyor kendini. Şu anda benim kucaklayamadığım veya kucaklaşmadığımız insanlar, bizden kaynaklı kucaklaşamadıklarımız değil. Adım atıyoruz ama kendi ajandası gereği benimle kucaklaşmak istemeyenler var yani."

CHP yandaşı Birgün'e konuşan Özgür Özel , CHP Grup Başkanvekilliği döneminde kapsayıcı bir tutum sergilediğini bunu Genel Başkanlık döneminde de sürdürdüğünü savundu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA "İDDİANAME" GÖNDERMESİ: HAYAL KIRIKLIĞI

Kılıçdaroğlu'nun "İddianame ortada ne demeliydim" çıkışına da gönderme yapan Özel şunları söyledi:

"İddianameden sonra, 'Kendi içimizde yargılama yapalım' diyenler var. Bir dava açıldı zaten. Aziz İhsan Aktaş, o iddialarını ispatla mükellef. Zaten yargılama yapılıyor. O yargılamayı televizyondan verin diyoruz.

Bir yandan yargılama yapılacak, diğer yandan biz de bir yargılama yapacağız. Yani hangi yetkiyle hangi bilgiye, belgeye ulaşarak? İddianameyle ilgili, iddianameyi doğru kabul eden söylemler büyük bir hayal kırıklığı bizim açımızdan. İddianamenin delilsizliğini örten, iddianameye önem atfeden söylemler var mesela. Bunların parti disiplini içinde veya bir partililik hukuku içinde değerlendirilmesi mümkün değil.

İddianamenin kabulüne bir gün kala, üç gün kala yapılan açıklamalar, içeride bulunan arkadaşlarımıza, onların ailelerine ve çocuklarına karşı da haksızlık. İddiaları somut bir kanıta dayandırmamış bir iddianameye teslim olmamızı da kimse bizden beklemesin."