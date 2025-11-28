Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu cephesine salladı: Kirpilerle kucaklaşılmaz
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, adı yolsuzluk soruşturmalarına karışan partilileri sorgusuz sualsiz savunması partide krizi derinleştirdi. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu mevcut 10 milletvekili ardından eski 16 milletvekili de genel merkeze tepki gösterdi. Tepkilere yanıt veren Özgür Özel, Kılıçdaroğlu cephesini "Kirpilerle kucaklaşılmıyor" diyerek hedef aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde şaibe ve yolsuzlukların gölgesinde gidilen 39. Olağan Kurultay'la eş zamanlı olarak krizler de derinleşiyor.
KEMAL KILIÇDAROĞLU VE VEKİLLER KAZAN KALDIRDI
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kısım mevcut milletvekili ve eski 16 milletvekili peş peşe genel merkeze tepki gösterdi.
Kemal Kılıçdaroğlui "CHP yolsuzluk iddialarından arınmalı" diyerek Ekrem İmamoğlu ekibini ve Özel yönetimini hedefe koydu.
20 CHP'li vekil de Genel Merkez'in hırsızlığı ve yolsuzluğu savunmasına isyan edip isim vermeden Ekrem İmamoğlu, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat ve adı iddianamede yer alan diğer CHP'lilerin parti içinde yargılanmasını isteyen bir mektup yazdı.
ÖZGÜR ÖZEL KILIÇDAROĞLU CEPHESİNİ BOMBALADI: KİRPLERLE KUCAKLAŞILMAZ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Kılıçdaroğlu'na yakın vekillere tepki gösterdi. Yolsuzluk şebekesini savunmayı sürdüren Özgür Özel kendisini eleştirenlere "kirpi" benzetmesi yaparak yüklendi.
CHP yandaşı Birgün'e konuşan Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekilliği döneminde kapsayıcı bir tutum sergilediğini bunu Genel Başkanlık döneminde de sürdürdüğünü savundu.
Özel, Kemal Kılıçdaroğlu cephesiyle krizi derinleştirecek şu çıkışı yaptı:
"Elbette yeni dönemde de kucaklayıcı olacağız. Ama bazen de kirpiyi kucaklayamıyorsun. Adam kucaklatmıyor kendini. Şu anda benim kucaklayamadığım veya kucaklaşmadığımız insanlar, bizden kaynaklı kucaklaşamadıklarımız değil. Adım atıyoruz ama kendi ajandası gereği benimle kucaklaşmak istemeyenler var yani."
Kendisine verilen mektubun aynı zamanda TV'de yayınlanmasını da eleştiren Özel, "Kurultaya giderken Meclis'te Genel Başkan'ın odasının kapısına gelip zarf verip gidenler var. Ben zarfı açana kadar notu televizyonda gördüm. Şimdi o arkadaşlar o notu televizyona vermeseydi, ben okuduğumda o arkadaşları ilk iş sohbet etmek için çağırırdım." iddiasında bulundu.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA "İDDİANAME" GÖNDERMESİ: HAYAL KIRIKLIĞI
Kılıçdaroğlu'nun "İddianame ortada ne demeliydim" çıkışına da gönderme yapan Özel şunları söyledi:
"İddianameden sonra, 'Kendi içimizde yargılama yapalım' diyenler var. Bir dava açıldı zaten. Aziz İhsan Aktaş, o iddialarını ispatla mükellef. Zaten yargılama yapılıyor. O yargılamayı televizyondan verin diyoruz.
Bir yandan yargılama yapılacak, diğer yandan biz de bir yargılama yapacağız. Yani hangi yetkiyle hangi bilgiye, belgeye ulaşarak? İddianameyle ilgili, iddianameyi doğru kabul eden söylemler büyük bir hayal kırıklığı bizim açımızdan. İddianamenin delilsizliğini örten, iddianameye önem atfeden söylemler var mesela. Bunların parti disiplini içinde veya bir partililik hukuku içinde değerlendirilmesi mümkün değil.
İddianamenin kabulüne bir gün kala, üç gün kala yapılan açıklamalar, içeride bulunan arkadaşlarımıza, onların ailelerine ve çocuklarına karşı da haksızlık. İddiaları somut bir kanıta dayandırmamış bir iddianameye teslim olmamızı da kimse bizden beklemesin."
TAKVİM 10 İSMİ AÇIKLAMIŞTI
Takvim.com.tr CHP'deki kaynaklardan edindiği bilgiye göre bildiride yer alan aktif 20 vekilden 10'u şu şekilde:
Orhan Sarıbal
Mahir Polat
Gamze Akkuş İlgezdi
Deniz Demir
Mustafa Adıgüzel
Sevda Erden Kılıç
Rıfat Nalbantoğlu
Hüseyin Yıldız
Hasan Ufuk Çakır
Hasan Öztürkmen