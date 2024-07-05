Zaniolo hüsranı!

Galatasaray'dan 3,5 milyon Euro kiralama, 14,5 milyon Euro'da şarta bağlı opsiyonla Atalanta'ya transfer olan Nicolo Zaniolo için ödenecek bu rakamlar taraftarları tatmin etmedi. Geçen sezon Aston Villa'ya 5 milyon Euro'ya kiralanan oyuncu şartları sağlayamadığı için Galatasaray'a geri dönmüştü. İtalyan futbolcu Atalanta'da maçların yüzde 65'inde minimum 45 dakika süre alması halinde opsiyon devreye girecek ve resmen Atalanta'nın futbolcusu olacak. Aslan'ın kasasına tüm bu şartların sağlanması durumunda yaklaşık 22 milyon Euro girecek. Dün Atalanta için sağlık kontrollerinden geçen Zaniolo'nun transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Aslan, Zaniolo'yu 2022- 23 sezonun devre arasında Roma'dan 15 milyon Euro'ya almıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN