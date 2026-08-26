Usta sanatçı Faruk Günuğur hayatını kaybetti! Devlet Tiyatroları acı haberi paylaştı
Devlet Tiyatroları’nın eski genel müdürlerinden, usta oyuncu ve yönetmen Faruk Günuğur 78 yaşında vefat etti. Acı haberi Devlet Tiyatroları duyururken, duayen sanatçının anma töreni ve cenaze programı detayları da belli oldu.
Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden, Devlet Tiyatroları'nın eski yöneticilerinden ve usta oyuncu Faruk Günuğur, hayatını kaybetti. 78 yaşındaki sanatçının vefatı, ailesini, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.
ACI HABERİ DEVLET TİYATROLARI DUYURDU
Faruk Günuğur'un vefat haberi, Devlet Tiyatroları'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.
Devlet Tiyatroları tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Devlet Tiyatroları ailesi olarak, eski Genel Müdürlerimizden, değerli sanatçımız Faruk Günuğur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. 16 Şubat 1948'de Ankara'da doğan Faruk Günuğur, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezuniyetinin ardından 1973 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak başladığı sanat hayatını Devlet Tiyatrolarına adamış, ömrü boyunca büyük bir özveriyle sürdürmüştür."
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Usta sanatçı için düzenlenecek cenaze programı da belli oldu.
Faruk Günuğur için 27 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te Büyük Tiyatro'da anma töreni gerçekleştirilecek. Günuğur'un cenazesi, törenin ardından ikindi namazını müteakip Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
FARUK GÜNUĞUR KİMDİR?
16 Şubat 1948'de Ankara'da dünyaya gelen Faruk Günuğur, eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarında tamamladı.
Konservatuvardan mezun olduktan sonra profesyonel sanat yaşamına Devlet Tiyatrolarında başlayan Günuğur, 1973 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı.
Uzun yıllar boyunca çok sayıda tiyatro oyununda görev alan Günuğur, yalnızca oyunculuğuyla değil, yönetmenlik çalışmaları ve Devlet Tiyatrolarındaki idari görevleriyle de sanat dünyasında önemli bir iz bıraktı.