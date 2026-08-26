Usta sanatçı Faruk Günuğur hayatını kaybetti! Devlet Tiyatroları acı haberi paylaştı

FARUK GÜNUĞUR KİMDİR?

16 Şubat 1948'de Ankara'da dünyaya gelen Faruk Günuğur, eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarında tamamladı.

Konservatuvardan mezun olduktan sonra profesyonel sanat yaşamına Devlet Tiyatrolarında başlayan Günuğur, 1973 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı.

Uzun yıllar boyunca çok sayıda tiyatro oyununda görev alan Günuğur, yalnızca oyunculuğuyla değil, yönetmenlik çalışmaları ve Devlet Tiyatrolarındaki idari görevleriyle de sanat dünyasında önemli bir iz bıraktı.