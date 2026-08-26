Başkan Erdoğan'a hakaret içerikli eylem! Aydın'daki şüpheli gözaltına alındı
ydın'ın Nazilli ilçesinde yaya üst geçidine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli yazının bulunduğu insan maketi astığı tespit edilen kişi, emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Giriş Tarihi:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 26 Ağustos günü yaya üst geçidine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren yazının yer aldığı bir insan maketi asılması olayına ilişkin aranan ekipler harekete geçti.
GÖZALTINA ALINDI
Yeni Mahalledeki üst geçitte gerçekleştirilen bu çirkin eylemin ardından derhal harekete geçen Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede kimliğini belirledikleri A.Y. isimli şahsı gözaltına aldı.
"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK"
Yakalanan şüpheli hakkında soruşturma derinleştirilirken, şahıs hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla adli işlem başlatıldı.
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Güncel