Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun suç örgütüne mali soruşturma! Şüphelilerin isim isim listesi Takvim'de

Kararda ayrıca örgütün silahlı kapasitesine ilişkin çeşitli tespitlere yer verildi. 2025 ve 2026 yıllarında çok sayıda tabanca ve mühimmatın örgütsel faaliyetlerle bağlantılı olarak ele geçirildiği veya olaylarla ilişkilendirildiği kaydedildi.

Soruşturma dosyasındaki değerlendirmelere göre, örgütün 2025 yılında İstanbul genelinde 51 farklı olaya, 2026 yılında ise mevcut kayıtlara göre 55 ayrı eyleme karıştığı öne sürüldü. Böylece örgütle ilişkilendirilen toplam eylem sayısının 106'ya ulaştığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda "Şapkalılar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün finansal yapılanmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

GÜNDOĞMUŞLAR ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ

Kamuoyunda 'Gündoğmuşlar' olarak bilinen organize silahlı suç örgütü de soruşturma kapsamında mercek altına alındı. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, örgüt lideri olduğu belirtilen Uğurcan Gündoğmuş ile yönetici ve üye konumundaki toplam 69 şüphelinin banka ve elektronik para kuruluşlarındaki varlıklarına el konulmasını onadı.

ÖRGÜTÜN YAPILANMASINA İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER

Soruşturma dosyasında, Uğurcan Gündoğmuş'un liderliğini yaptığı belirtilen yapılanmanın özellikle İstanbul genelinde faaliyet gösterdiği ve örgütün zaman içerisinde silahlı suç örgütüne dönüştüğü iddialarına yer verildi.

Dosyada yer alan değerlendirmelere göre Gündoğmuş'un 2020 yılında Kağıthane'de gerçekleştirilen Mücahit Kanat cinayetinin ardından yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtığı, İstanbul'daki yapılanmanın yönetimini ise Murat Kuzucu'ya bıraktığı öne sürüldü.

Soruşturma evrakında ayrıca örgütün uyuşturucu ticareti, silah ticareti, hırsızlık, yağma, kasten yaralama ve kasten öldürme gibi suçlardan finansal kaynak sağladığı yönünde tespitlere yer verildi.

GENÇLERİN ÖRGÜTE DAHİL EDİLDİĞİ İDDİASI

Kararda, örgütün geleneksel suç yapılanmalarından farklı olarak özellikle 15-20 yaş aralığındaki gençleri örgüte dahil ettiği ve bu kişilerin silahlı eylemlerde kullanıldığı yönündeki değerlendirmeler de dikkat çekti.

Örgüt üyelerinin sosyal medya ve saha faaliyetleri üzerinden temin edilmeye çalışıldığı, bazı şüphelilerin ise eylemlerde lojistik destek sağlamak, güvenli ev temin etmek veya suç unsurlarının tedarikine yardımcı olmakla suçlandığı belirtildi.

Dosyada, örgüt içerisinde katı bir hiyerarşik yapı bulunduğu, lider ve yöneticilere itaatsizlik eden kişilerin tehdit edildiği ve örgüt içi hesaplaşmaların yaşandığı yönündeki iddialar da yer aldı.