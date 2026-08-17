Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun suç örgütüne mali soruşturma! Şüphelilerin isim isim listesi Takvim'de
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmalarda suçun finansal damarlarını hedef aldı. Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun gruplarına yönelik mali soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesapları, kiralık kasaları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıkları ve kripto hesaplarına tedbir konuldu. Mahkeme kararlarında örgütlerin yapılanmasına, eylem kayıtlarına ve finansal hareketlerine ilişkin dikkat çeken tespitler yer aldı. Takvim.com.tr, soruşturmanın detaylarına ve mahkeme kararlarında yer alan isim isim şüpheli listelerine ulaştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, son dönemde öne çıkan yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmalarını genişletti. Bu kapsamda Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun Grubu olarak bilinen 4 ayrı yapılanmanın finansal faaliyetleri mercek altına alındı.
Soruşturma kapsamında, söz konusu örgütlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin tüm banka hesapları ile kiralık kasaları ve kripto varlıklarına el konuldu.
Bakan Gürlek açıklamasında, "Suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz. Sokaktaki tetikçiden örgüt yöneticisine, azmettiriciden finansörüne, banka hesabından kripto varlığına kadar suç örgütlerinin tüm yapısını hedef almaya devam edeceğiz." ifadelerini de kullandı.
ÖRGÜTLERİN FİNANS KAYNAKLARI ARAŞTIRILIYOR
Yeni nesil suç örgütlerinin ekonomik varlıklarını sürdürebilmek, örgüt mensuplarını yapı içerisinde tutabilmek ve suç faaliyetlerini finanse edebilmek amacıyla organize finansal yöntemlere başvurabildikleri; suçtan elde edilen gelirlerin gizlenmesi ve aklanmasında kripto varlık ticareti, yasa dışı bahis, kumar ve benzeri yöntemlerden yararlanabildikleri değerlendiriliyor.
Bu kapsamda, suç örgütlerine yönelik soruşturmalarda yalnızca örgütsel yapı ve işlenen öncül suçlar değil, bu suçlardan elde edilen gelirlerin kaynağı, transfer edildiği hesaplar, dönüştürüldüğü finansal araçlar ve nihai olarak ulaştığı mal varlığı değerleri de eş zamanlı olarak araştırılıyor.
SUÇ EKONOMİSİNE DARBE
23 Şubat 2021 tarihli ve 155/1 sayılı "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi" konulu Genelge doğrultusunda, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin mali soruşturmaların, öncül suçlara yönelik soruşturmalarla koordineli ve eş zamanlı yürütülmesi esas alınıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uygulanan tedbirlerle, suç örgütlerinin elde ettikleri gelirleri kullanması, transfer etmesi, saklaması ve bu kaynakları yeniden suç faaliyetlerinin finansmanında değerlendirmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Bu kapsamda örgütlerin ekonomik hareket alanlarının sınırlandırılması ve suç ekonomisinin finansal damarlarının kesilmesi amaçlanıyor.
Öte yandan suç örgütleriyle mücadelede yalnızca örgüt mensuplarının adalet önüne çıkarılmasına değil, aynı zamanda suçtan elde edilen gelirlerin tespit edilmesine, finansal kaynakların kesilmesine ve suç ekonomisinin ortadan kaldırılmasına yönelik adli ve mali soruşturmaların da kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
Öte yandan soruşturmanın detaylarına Takvim.com.tr ulaştı.
ŞAPKALILAR ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda "Şapkalılar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün finansal yapılanmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Başsavcılığın talebi doğrultusunda 69 şüphelinin banka hesapları, kiralık kasaları ve elektronik para kuruluşlarındaki varlıklarına el konulmasına karar verildi
106 EYLEM KAYDI
Soruşturma dosyasındaki değerlendirmelere göre, örgütün 2025 yılında İstanbul genelinde 51 farklı olaya, 2026 yılında ise mevcut kayıtlara göre 55 ayrı eyleme karıştığı öne sürüldü. Böylece örgütle ilişkilendirilen toplam eylem sayısının 106'ya ulaştığı belirtildi.
Kararda ayrıca örgütün silahlı kapasitesine ilişkin çeşitli tespitlere yer verildi. 2025 ve 2026 yıllarında çok sayıda tabanca ve mühimmatın örgütsel faaliyetlerle bağlantılı olarak ele geçirildiği veya olaylarla ilişkilendirildiği kaydedildi.
İşte isim isim şüpheli listesi:
Sıra
Şapkalılar suç örgütü
1
Volkan Ramazan AYHAN
2
Emre KILIÇKAYA
3
Ataberk TAŞKIRAN
4
Diyar ALTUNKAYNAK
5
Ahmet ORHAK
6
Diyar YEMEZ
7
Emrah KILIÇKAYA
8
Erdem BAYRAK
9
Fatma ÇAVDAR (KARABULUT)
10
Ferhat KÜÇÜKKAYA
11
Görkem CAN
12
Melike TAŞ
13
Muhammet ŞENTÜRK
14
Murat Baran BAL
15
Tuğbanur ÖZBİLGİ
16
İlknur ŞENTÜRK
17
Tülay ŞENEL
18
Ramazan TAŞBAŞI
19
Mehmet KARAAĞAÇ
20
Berkan TÜRKMEN
21
Mikail TAN
22
Demir KATLAN
23
Enes AYATA
24
Oktay OKCU
25
Yahya Enes GÖRMEZ
26
Berfin ÇETİNER
27
Selim Can TAŞ
28
Emrah KURT
29
Egehan DUMANLIDAĞ
30
Kadir AKPINAR
31
Ayçe ŞEKER
32
Ergün YILMAZ
33
Hazar CEYLAN
34
Enes CEYLAN
35
Menekşe KILIÇKAYA
36
Yasemin TAŞKIRAN
37
Şemsettin ALTUNKAYNAK
38
Gülzade TAŞBAŞI
39
Kerem DUMANLIDAĞ
40
Halil Devran ALTUNKAYNAK
41
Agit ALTUNKAYNAK
42
Şenol TAŞBAŞI
43
Rıdvan YEMEZ
44
Ebru DİNÇ (KILIÇKAYA)
45
Berna MODEY
46
Mert MODEY
47
Tuğba DOMURCUK YILDIZ
48
İlknur DOMURCUK
49
Cem ÜLTAY
50
Hakan ŞENTÜRK
51
Muhammed Şiyar DEMİR
52
Özcan AKŞAN
53
Metehan AKGÜL
54
Hamza KAVAK
55
Hüseyin ÜÇLER
56
Baran ALDEMİR
57
Ahmet Emin ŞERBETÇİ
58
Veysel ER
59
Alparslan KARADAVUT
60
Sabahattin DOMURCUK
61
Doğukan YÜKSEL
62
Uğur AYDIN
63
Türkan CEYLAN
64
Kemal AYHAN
65
Emine Nur AYHAN
66
Yaşar YEMEZ
67
Metin BAYRAK
68
Enis BAYRAK
69
Mehmet Ersin AYATA
GÜNDOĞMUŞLAR ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
Kamuoyunda 'Gündoğmuşlar' olarak bilinen organize silahlı suç örgütü de soruşturma kapsamında mercek altına alındı. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, örgüt lideri olduğu belirtilen Uğurcan Gündoğmuş ile yönetici ve üye konumundaki toplam 69 şüphelinin banka ve elektronik para kuruluşlarındaki varlıklarına el konulmasını onadı.
ÖRGÜTÜN YAPILANMASINA İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER
Soruşturma dosyasında, Uğurcan Gündoğmuş'un liderliğini yaptığı belirtilen yapılanmanın özellikle İstanbul genelinde faaliyet gösterdiği ve örgütün zaman içerisinde silahlı suç örgütüne dönüştüğü iddialarına yer verildi.
Dosyada yer alan değerlendirmelere göre Gündoğmuş'un 2020 yılında Kağıthane'de gerçekleştirilen Mücahit Kanat cinayetinin ardından yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtığı, İstanbul'daki yapılanmanın yönetimini ise Murat Kuzucu'ya bıraktığı öne sürüldü.
Soruşturma evrakında ayrıca örgütün uyuşturucu ticareti, silah ticareti, hırsızlık, yağma, kasten yaralama ve kasten öldürme gibi suçlardan finansal kaynak sağladığı yönünde tespitlere yer verildi.
GENÇLERİN ÖRGÜTE DAHİL EDİLDİĞİ İDDİASI
Kararda, örgütün geleneksel suç yapılanmalarından farklı olarak özellikle 15-20 yaş aralığındaki gençleri örgüte dahil ettiği ve bu kişilerin silahlı eylemlerde kullanıldığı yönündeki değerlendirmeler de dikkat çekti.
Örgüt üyelerinin sosyal medya ve saha faaliyetleri üzerinden temin edilmeye çalışıldığı, bazı şüphelilerin ise eylemlerde lojistik destek sağlamak, güvenli ev temin etmek veya suç unsurlarının tedarikine yardımcı olmakla suçlandığı belirtildi.
Dosyada, örgüt içerisinde katı bir hiyerarşik yapı bulunduğu, lider ve yöneticilere itaatsizlik eden kişilerin tehdit edildiği ve örgüt içi hesaplaşmaların yaşandığı yönündeki iddialar da yer aldı.
GÜNDOĞMUŞLAR ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ
Sıra
Ad Soyad
1
Uğurcan GÜNDOĞMUŞ
2
Şeyhmus ERGÜN
3
Murat KUZUCU
4
Furkan KALIMA
5
Ozan Cem AKSOY
6
Umur Balkan ŞİT
7
Abdullah DELİKANLI
8
AHMET YUSUF
9
ALİ AKHAN
10
Ali Osman SEVDA
11
Aydoğan KAYA
12
Baran HALİSDEMİR
13
Barış ÖZEKİN
14
Bayram GÖLGECİ
15
Berat ALİSİNANOĞLU
16
Berke Yiğit KAPLANOĞLU
17
Burak PEKCAN
18
Burak USTA
19
Can KURT
20
Cem ÖZER
21
Cengiz BİRGİN
22
Cihan Ömür DEMİRAL
23
Davut ERENOĞLU
24
Doğukan ÇİMŞİT
25
Efekan AYDOĞAN
26
Emir Can MARDİN
27
Emirhan UÇAR
28
Engin KADALIK
29
Engin İNANÇ
30
Ensari ERDEM
31
Erhan EROĞLU
32
Ferhat IŞIK
33
Görkem ÇETİNTÜRK
34
Halil İbrahim KALKAN
35
Halit TEKER
36
İbrahim ASLAN
37
İsa GENÇ
38
Kadir KAPLANOĞLU
39
Mahmut ZENCİRKIRAN
40
Mehmet ÖZFİDAN
41
Mehmet Ali ÇETİNTEN
42
Mehmet Nuri ŞİRVANLİ
43
Mert BAYKUŞ
44
Muhammed KHİR BAKKOUR
45
Muhammet DEMİR
46
Muhammet Ali TOKER
47
Murat BALLI
48
Nihat KAHRIMAN
49
Oğur KAYA
50
Olcay KARATAŞ
51
Orçun MORAN
52
Ozan KARA
53
Ozan AÇIKGÖZ
54
Ömer Şerif ZENGİN
55
Ramazan ERDEN
56
Reis BEGEÇ
57
Sadiye EKİNCİ
58
Sinan ALGÜL
59
Şaban KARAKAYA
60
Ufuk EKREN
61
Uygar SARİGÜL
62
Vedat ÇELİK
63
Yahya Yılmaz SEMEH
64
Yasin DOĞANTEYMUR
65
Yılmaz Arda DANIŞMAN
66
Yunus AKGÜN
67
Yunus Emre DEMİRAL
68
Yusuf BULAT
69
Zeki ERES
DALTONLAR ORGANİZE SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, "Daltonlar" organize silahlı suç örgütüne mensup isimlerin banka, kiralık kasa ve kripto varlık hesaplarına bloke konulması kararı mahkeme tarafından onandı.
İstanbul 12. Sulh Ceza Hâkimliği, liderliğini Baratcan Gökdemir'in yaptığı "Daltonlar" organize silahlı suç örgütü üyelerinin finansal işlemlerine yönelik kararını verdi. Örgüt mensuplarının kiralık kasalar, banka hesapları ve kripto varlık platformlarını kullanarak örgütsel birlikteliği ve finans akışını devam ettirmeye çalıştıkları tespit edildi.
Görev / Sıra
Ad Soyad
Örgüt Lideri
Baratcan GÖKDEMİR
Örgüt Yöneticisi
Batın Can GÖKDEMİR
Örgüt Yöneticisi
Bünyamin YIKAR
Örgüt Yöneticisi
Murat KÜÇÜKYAVUZ
Örgüt Yöneticisi
Sinan MEMİ
Örgüt Yöneticisi
Mustafa AKTÜRK
Örgüt Yöneticisi
Ahmet Mustafa TİMO
Örgüt Yöneticisi
Murat ÖZAVŞAR
Örgüt Üyeleri
390 kişi
1
Abdullah İNCEKAŞ
2
ABDULLAH KAPLAN
3
ABDULLAH POLAT
4
ABDULLAH YAŞAR
5
ABDULSAMET KURUBACAK
6
ABDULSAMET TEPETAM
7
ABDÜLKADİR BİLGİN
8
ADEM EROL
9
AHMED İBRAHİM
10
AHMET CAN ASLAN
11
AHMET ÇINAR
12
AHMET KIYAĞ
13
AHMET TÜFENKÇİYAŞAR
14
AHMET TÜRKAN
15
AHMET YUSUF TUAÇ
16
AHMETCAN ARSLAN
17
ALİ ARIKBOĞA
18
ALİ CEM ULUTAŞ
19
ALİ DOĞAN
20
ALİ GÜLMALİZADE
21
ALİ KARAPINAR
22
ALİ SAMASTI
23
Ali Talip BELSİZOĞLU
24
ALİ TERZİ
25
ANIL ÖKER
26
Anılcan AKIN
27
ARDA CANDAR ARDA
28
EFE KARADAĞLI
29
ARDA SARISU
30
ATA AYGÜL
31
Aydın AKÇA
32
Ayhan MOĞULTAY
33
AYSİMA BUSE DİRİKOLU
34
Azad AYGÜN
35
AZAT TUTAR
36
Baran AYDIN
37
Baran SÖYLEMEZ
38
BARAN YALÇIN
39
Baran YILDIRIM
40
BARIŞ ARSLAN
41
BARIŞ DULKADİR
42
BARIŞ IŞIK
43
Barış KIZILBOĞA
44
BATUHAN İRVAN
45
BAYRAM EFE
46
Bedirhan ASLAN
47
BERAT KAYA
48
BERAT SEVEN
49
Berdan DEMİREL
50
BERKAN KAN
51
BERKAN NURLU
52
BERKAN YEŞİLTAŞ
53
BERKAY IŞIK
54
BEYTULLAH ER
55
BİLAL TÜRKAN
56
BİROL BİNGÖL
57
BURAK GÜNLE
58
BURAK SEFA DURMUŞ
59
BÜLENT ARDA BOZAN
60
BÜLENT DURAN
61
BÜNYAMİN AYDEMİR
62
BÜNYAMİN TALHA DOLĞUN
63
Cafer İPEK
64
CANER UĞUR
65
CEMAL BERAT ÖZBEK
66
CENGİZ TUĞLUK
67
CENGİZ ULUĞ
68
CESİM KILIÇ
69
CEYDA ÇEKİÇ
70
CUMA DEVECİ
71
ÇAĞLAR DURMAZ
72
ÇETİN ALP TOLUN
73
DAVUT DEMİRALEV
74
Devran YAKUT
75
DEVRİM GEÇMEZ
76
Doğan ERALP
77
DOĞAN GÜLTEN
78
EBRAL BORAN ÇOBAN
79
EFE BERKTAŞ
80
Efe Habip AVLAR
81
EFE SUSUR
82
EFE TAHİR YEŞİLYURT
83
EGE MEHMET CENGİZ
84
EGEMEN ÇAKAN
85
EKREM KOÇ
86
EMİR CAN YILMAZ
87
EMİR EKİN
88
EMİRCAN BİÇER
89
Emirhan ALGAN
90
EMİRHAN YAYA
91
Emre BAŞ
92
EMRE KALKAN
93
Emre YILMAZ
94
Enes ALAGEYİK
95
Enes İNAN
96
ENES TÜRK
97
ERAY BURAK DEVECİ
98
ERAY CAN YILMAZ
99
ERAY ÇAKIR
100
Eray TİĞCİ
101
ERCAN KAPLAN
102
EREN ŞAHİN
103
Eren YÜCE
104
ERHAN TÜRELİ
105
ERKAN EFE
106
ERTUĞRUL ÇAVDAR
107
EYÜP AYDOĞAN
108
EYÜP SEVER
109
EYÜP SEVİNÇER
110
FATİH ÖZDEMİR
111
FATİH TELİMEN
112
FATİH URHAN
113
FEHMİ ÇETİN
114
FERAT ÇETİNKAYA
115
FERDİ TAYFUR ŞANS
116
FERHAT GÖR
117
FERHAT KARA
118
FERHAT ŞAŞMA
119
Ferman ŞENGÜL
120
FEYAT DEMİR
121
Fırat AŞÇI
122
Fikret ŞİMŞEK
123
FURKAN BİNGÖL
124
FURKAN YILDIRMAZ
125
FURKANCAN YILDIZ
126
GENCAY GÜLER
127
GÖKHAN AYDİN
128
Gökhan DURSUN
129
Gökhan KOÇ
130
GÖKHAN KULUHAN
131
GÖKHAN YEŞİLTAŞ
132
GÜRKAN NAS
133
HABİB AKSU
134
HAKAN KILIÇ
135
Hakan UYANIK
136
HALİL AYDIN
137
HALİL İBRAHİM AKBALIK
138
Halit FANSA
139
HAMİ İNCİ
140
HAMİT AKIN
141
HAMİT CANPOLAT
142
Hasan Ali GÜL
143
HASAN DİRİL
144
Hasan KAYMAS
145
HASAN ÖZÇELİK
146
HASAN TAHA KAYA
147
HAYDAR KOÇ
148
HÜSAMETTİN ÖRDEK
149
HÜSEYİN BURAK ÇELİK
150
Hüseyin KAYMAS
151
Hüseyin KILIÇ
152
HÜSEYİN MAGU
153
Hüseyin ÖRNEKOL
154
HÜSEYİN ÖZGEN
155
ILHOM MUHAMMADIEVICH KHUJAMOV
156
INTIZAR BABANIYAZOV
157
ISMAEIL KHDIRO
158
İBRAHİM AKSOY
159
İBRAHİM AKTAŞ
160
İBRAHİM AMACER
161
İBRAHİM HALİL CALBAN
162
İBRAHİM ILIJAN
163
İBRAHİM KIBIK
164
İbrahim ÖNAL
165
İBRAHİM SOYMAZ
166
İBRAHİM UÇAR
167
İdris IŞILDAK
168
İHSAN CAN MASATLI
169
İlhan HASTUNÇ
170
İLYAS ÖZDERE
171
İSA ERDEM ATAŞ
172
İSA ŞAHİN
173
İSMAİL EFE KALIN
174
İSMAİL ÖZER
175
İSMAİL SEVİM
176
İSMAİL TEPEYURT
177
İzzet ÖZSOY
178
KAAN AKINER
179
Kaan ÇOMAK
180
KADİR AKKAYA
181
Kadir İNAN
182
Kadir METİN
183
KADİR SAGILCAK
184
Kamuran ÇELİK
185
KAYAHAN SERT
186
Kemal ÇELİK
187
KEMAL TOYCA
188
KENAN DEMİR
189
KEREM ARİSÜT
190
KEREM BULUT
191
KERİM ADAR
192
KERİM CAN ARIKAN
193
Kurtuluş AYDIN
194
KÜBRA KESGİN
195
KÜRŞAT UYGUN
196
MAZLUM FİRAT KARAKOÇ
197
MAZLUM YILMAZ
198
MEHMET BARAN TERZİ
199
MEHMET CAN KÖSE
200
MEHMET ELGAY
201
MEHMET EMİN KURBAN
202
MEHMET EMİR SÜRMEZ
203
Mehmet Gazi VURAL
204
MEHMET GÜRGENER
205
MEHMET MAKSUT İSHAKOĞLU
206
MEHMET ŞİRİN ÇAĞLI
207
Mehmet TOPAL
208
MEHMET ÜLKER
209
Mennan UZUNOĞLU
210
Mert Nihat EREN
211
MERT SAPDÜZEN
212
Mesut GÜN
213
Mircan PEKKARAGÖZOĞLU
214
Mithat ÇOMAK
215
MUAMMER ACAR
216
MUAMMER ÖZDEMİR
217
MUAMMER İLKE
218
Muhamed Ali ÇINAR
219
MUHAMMED ALİ SEVEN
220
Muhammed Ali TAYAKVER
221
MUHAMMED ALİ TEMİZÜD
222
MUHAMMED CAN AKTAŞ
223
Muhammed Can BOZKIR
224
MUHAMMED CAN KARABULUT
225
MUHAMMED DAĞDAGÜL
226
MUHAMMED EMİN AY
227
Muhammed EROL
228
Muhammed HAJI
229
MUHAMMED KADİR ETİK
230
MUHAMMED SAĞLAM
231
MUHAMMED SAMET SEZER
232
MUHAMMED SANCAĞ
233
MUHAMMET AKÇAY
234
MUHAMMET ATAKUL
235
MUHAMMET DURSUN
236
MUHAMMET HAMZA AŞUT
237
MUHAMMET UÇAR
238
MUHARREM DESTAN EĞLENTİ
239
Murat AKBULUT
240
MURAT AKYILDIZ
241
MURAT ARAS
242
Murat DEMİRDÖVEN
243
MURAT KARALÖK
244
MURAT KESER
245
MURAT SEVİM
246
MURAT YILDIZ
247
MURATHAN ÇİPİL
248
MUSA ÇAÇAN
249
MUSA SEVER
250
MUSTAFA AKTÜRK
251
MUSTAFA BAHAR
252
Mustafa BAŞTÜRK
253
MUSTAFA GÜLMEZYÜZ
254
MUSTAFA KAÇHAN
255
Mustafa YILMAZ
256
Muttalip BALCI
257
Naci YILDİZ
258
Mükail KÜÇÜKYAVUZ
259
NAZİF ŞENEL
260
NUH DENİZ AKIŞ
261
NUH METE ALTIN
262
Nurullah ÖNEN
263
OĞUZ PEKER
264
Okan DURĞUN
265
Olkay TAŞTEMİR
266
Omar SHABİ
267
ONUR ÇANKAYA
268
ONUR SEMİN
269
Onur TARİ
270
ORHAN KAYA
271
Osman KOLAÇ
272
OZAN AYDIN
273
OZAN BAYCAN
274
OZAN BİÇ
275
Ömer BOZKIR
276
ÖMER ÇELİK
277
Ömer ÇIVKIN
278
ÖMER FARUK HEYBETLİ
279
Ömer GÖK
280
ÖMER OMİTAĞ
281
Ömer Şerif KAYA
282
ÖMER YAVUZ
283
Ömer YILMAZ
284
ÖNDER BEGEN
285
Özcan DOĞAN
286
ÖZDEMİR DEMİR
287
Özge YILDIZ
288
Özgür YAKUT
289
Özkan ATAŞ
290
ÖZÜM EREN TEK
291
RAHMAN FİRAT
292
RAMAZAN GÜLTEN
293
RAMAZAN URKŞAŞ
294
Recep ATA
295
RECEP CANER ÇAKICI
296
RECEP EROL
297
RECEP ÖZER
298
RIDVAN AVCI
299
RIDVAN AYDIN
300
ROJHAT ADANIR
301
RONİ UFUK SAVURUCU
302
SABİGA KERİMHANLI
303
Sacit KARAKURT
304
Salih ALATAŞ
305
SALİH ÇELİKKAYA
306
SAMET POLAT
307
SAMET ŞAHİN
308
Samet YÜCE
309
Savaş AYAŞ
310
Sebahat DEMİRTAŞ (YÜCE)
311
SEBAHATTİN ÖZER
312
SEDAT AKTAŞ
313
Sedat DURMUŞ
314
SEDAT SALT
315
Sedat ŞAHİN
316
SEDAT YILDIRIM
317
SELEN MÜLAYİM
318
SEMİH KURT
319
SEMİH ÖZDEMİR
320
SEMİH TOKER
321
Semral MEMMEDZADE
322
SERDAR CEBECİOĞLU
323
Serdar OK
324
SERGEN DURNA
325
Sergen RUMANLI
326
SERHAT AKKUŞ
327
Serhat AKTAŞ
328
SERHAT ALTUN
329
SERHAT CAN ALMAS
330
Serhat ŞİMŞEK
331
SERKAN HATİM
332
SERKAN İNCİR
333
SERVET ÇAĞIR
334
SERVET YILMAZ
335
SEVCAN KAVAN
336
SEYMEN AKDOĞAN
337
Sezer TARLAK
338
SİNAN ACET
339
Sinan ASAN
340
SİNAN MÜJDE
341
SONER AYAZ
342
SUDENAZ SALMAN
343
SUDENUR AVCIOĞLU
344
SUPHİ DEMİR
345
Süleyman ASİĞIĞAN
346
SÜLEYMAN BAYRAK
347
Süleyman KARAKUŞ
348
ŞENOL EREN SÜER
349
ŞERİF ALİ ARSLAN
350
ŞİRİNNAZ ÇAMYAR
351
ŞİYAR NABOU
352
TAHA DENİZ ALTIN
353
Taha Yasin BAL
354
TALHA EGE
355
TARİK KOLCU
356
TUĞBA KARABULUT
357
TUNCAY SÜLE
358
TURGUT CAN DURU
359
Ufuk POLAT
360
UĞUR CAN AYAZ
361
UĞUR ÇİÇEN
362
Uğur Efe AKŞAHİN
363
Uğurcan GÜLLÜ
364
UĞURCAN MAHMUDLU
365
UMUT YAVUZ
366
Ümit ATLI
367
ÜMİT SEVİNÇ
368
ÜMİTHAN DÖLEK
369
ÜNAL MUHAMMED SAVCI
370
Veysel ERDEM
371
Veysel FIRAT
372
Veysel KAÇAN
373
YASİN KAYA
374
YASİN PİYAL
375
YASİR İŞNEL
376
Yılmaz GÖKYÜZÜ
377
Yiğit ÇELİK
378
YİĞİT DURMUŞOĞLU
379
YİĞİTCAN SARSU
380
YUNUS ELALMIŞ
381
Yunus Emre AY
382
YUNUS IŞITAN
383
Yusuf AYHAN
384
YUSUF ERDAĞI
385
Yusuf ORALI
386
YUSUF ŞENTÜRK
387
YUSUF TÜKENMEZ
388
ZAKİYEH ALSHIKHOU
389
Zekeriya Halil ÇİLOĞLU
390
Zeynep Sena KOCALAR
BARIŞ BOYUN GRUBU ÖRGÜTÜ
Mahkeme kararında; örgüt yöneticileri olduğu değerlendirilen Tolga Gültepe, Taha Kutay Karasoy, Gurur İşinçelik, Efe Kantık, Batuhan Karaca ile örgüt üyeleri ve yardım eden toplam 281 şahsın finansal işlemlerini sürdürdükleri vurgulandı. Şüphelilerin örgütsel birlikteliklerini devam ettirebilmek amacıyla banka hesapları ile kripto varlık platformlarını aktif olarak kullandıklarının tespit edildiği belirtildi.
Alınan karar doğrultusunda, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 17. maddesinin 2. fıkrası uyarınca şu koruma tedbirleri uygulandı:
Elektronik para kuruluşları nezdindeki tüm varlıklar,