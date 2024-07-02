Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Alkışlarınız Kadıköy’den duyulsun

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Bodrum'da Galatasaray'ın 24. Şampiyonluğu için düzenlenen organizasyonda açıklamalarda bulundu. Özbek, "Amacımız Galatasaray taraftarını hep sokakta başı dik yürütmek. Mayıslar bizim; hedef 25, hep birlikte yine hedefe kilitleneceğiz. Çok büyük bir teşekkürü hak eden, değerli Okan hocam yanımda. Öyle bir alkışlayın ki Kadıköy'den duyulsun!" ifadelerini kullandı.

Özbek, "Önümüzdeki sezon geçtiğimiz sezondan daha çetin olacak ama kimse merak etmesin Mayıslar, Haziranlar artık hepsi Galatasaray'ın. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak! Sizden tek ricam; iyi günde kötü günde yanımızda olun" diye konuştu.