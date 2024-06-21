Müthiş üçlü buluşuyor

Yeni sezonda güçlü bir kadro ile mücadele etmek için düğmeye basan Galatasaray'da transfer operasyonu da titizlikle sürüyor. Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile her konuda anlaşan Cimbom, İngiliz devi Manchester United'da forma giyen Aaron Wan-Bissaka için de girişimlerini hızlandırdı. Hücum hattına Batshuayi takviyesinin yanı sıra sağ beke de Bissaka'nın dahil edilmesi halinde üç yakın arkadaş Galatasaray'da bir araya gelmiş olacak.

Yeni sezonda da takımda kalmaya karar veren Wilfried Zaha, Michy Batshuayi ve Bissaka, İngiltere'de Crystal Palace'ta birlikte forma giymişti. Yeniden bir araya gelme ihtimali yüksek olan üçlü, bu kez Galatasaray'ın başarısı için ter dökecek. Crystal Palace'ta görev aldığı dönemde Bissaka 4 asist, Batshuayi 8 gol, 1 asist, ve Zaha da 90 gol, 62 asist katkısı yaptı.