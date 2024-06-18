Vincenzo Montella Gürcistan maçı öncesi iddialı konuştu

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan maçı öncesinde soruları yanıtladı.

FERDİ DİNLENECEK

Montella, "Almanya'da oynamak, Türk taraftarların buradaki yoğunluğu, onların karşısında oynamak gurur verici. Bizi üzen ve talihsiz olan sakatlıklar yaşadık, bizi etkiledi. Ama Bu futbolda olan şeyler. Elimizdeki bek oyuncuları işimize yarayacak. Önemli oyuncularımız var. Zeki ile Ferdi'nin ufak tefek sorunları var. Ferdi'yi riske etmeyeceğim. İkisiyle başlamak kumar olur" dedi.

İRFAN CAN'I BEKLİYORUM

Özel günlerden birini yaşadığını belirten İtalyan hoca, "23 sene önce yanılmıyorsam Roma ile son şampiyonluğu yaşıyordum. Yarın da doğum günüm ve ilk defa hoca olarak Avrupa Şampiyonası'nda olacağım. Ülkemizde bayram. Heyecanlıyım, en iyi şekilde işimizi yapmak için sahada olacağız. Gürcistan çok zor bir takım. Bunu göstermek isteyeceklerdir. Kolay bir maç olmayacak. Sabırlı olmalıyız. Sürekli organize halde kalmalıyız. Tek amacımız kazanmak ve iyi oynamak" diye konuştu. İrfan Can Kahveci hakkında ise "Bizim için gerçekten çok önemli bir futbolcu. Gerekirse üçüncü maçta da bekleyeceğim, sonuna kadar beklemeye hazırım" yorumunu yaptı.