İslamabad'da Mekke İttifakı zirvesi! Husilere Suudi Arabistan İsrail'e Gazze ve Filistin tepkisi: Suriye'ye destek mesajı
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın üst düzey katılımıyla İslamabad’da düzenlenen Mekke Savunma İttifakı zirvesinde bölgesel güvenlik ve savunma iş birliği ele alındı. Toplantıda Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan ve bölgeye yönelik saldırıları ile İsrail’in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki ihlallerinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Üç ülke ayrıca Babülmendep Boğazı’ndaki deniz güvenliğine dikkat çekerek Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğin süreceğini açıkladı.
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirmek üzere İslamabad'da bir araya geldi.
GÜNDEMDE HUSİ SALDIRILARI, SURİYE VE İSRAİL VAR
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun katıldığı zirvede bölgesel güvenlik ve savunma iş birliği başlıkları ele alındı. Toplantıda Yemen'deki Husilerin bölgeye yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğu vurgulanırken Babülmendep Boğazı'ndaki deniz güvenliği, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki ihlalleri ile Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik kritik mesajlar verildi.
"HUSİLERİN SALDIRILARI KABUL EDİLEMEZ"
Mekke İttifakı zirvesinde ele alınan konular kapsamında "Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları kabul edilemez. Suriye'nin egemenliğine yönelik desteğimiz devam edecek. İsrail'in ihlalleri kabul edilemez." kararlarının alındığı belirtildi.
Filistinli çocuklardan Beşiktaş'a teşekkür
Londra’da FETÖ’cülerin servet kavgası!