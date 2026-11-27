Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirmek üzere İslamabad'da bir araya geldi.

GÜNDEMDE HUSİ SALDIRILARI, SURİYE VE İSRAİL VAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun katıldığı zirvede bölgesel güvenlik ve savunma iş birliği başlıkları ele alındı. Toplantıda Yemen'deki Husilerin bölgeye yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğu vurgulanırken Babülmendep Boğazı'ndaki deniz güvenliği, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki ihlalleri ile Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik kritik mesajlar verildi.

"HUSİLERİN SALDIRILARI KABUL EDİLEMEZ"

Mekke İttifakı zirvesinde ele alınan konular kapsamında "Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları kabul edilemez. Suriye'nin egemenliğine yönelik desteğimiz devam edecek. İsrail'in ihlalleri kabul edilemez." kararlarının alındığı belirtildi.

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Mekke Savunma İttifakı