Aydın’da cami duvarına bomba tehdidi! Polise “şakaydı” diyen 15 yaşındaki çocuk adliyeye sevk edildi
Aydın’ın Efeler ilçesinde Tekstil Fabrikası Camisi’nin duvarına yazılan bomba tehdidi polisi harekete geçirdi. Ekipler inceleme yaparken bisikletle camiye gelen 15 yaşındaki Ş.M., yazıyı “şaka” amacıyla yazdığını söyledi. Gözaltına alınan çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Efeler ilçesindeki Tekstil Fabrikası Camisi'nde görevliler, dün caminin içindeki ayakkabılığın üstündeki duvara tehdit içerikli bir yazı yazıldığını fark etti. Yazıda "Buraya bak, tehdit değil haber. Saat: 03.30 gece, 2026/11/30. Burada patlayacak" ifadeleri yer aldı. Görevlilerin ihbarı üzerine camiye gelen polis ekipleri, yazıyı kimin yazdığını belirlemek için inceleme başlattı.
ÖNCE POLİSLERİ İZLEDİ, SONRA "BEN YAZDIM" DEDİ
Polisin incelemesi sürerken bisikletli iki çocuk camiye geldi. Bir süre ekiplerin çalışmasını izleyen çocuklardan Ş.M., duvardaki yazıyı kendisinin yazdığını söyledi. Ş.M., bunu "şaka" amacıyla yaptığını belirtti.
ÇOCUK ŞUBE'DEKİ İŞLEMLERİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan Ş.M., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.M. adliyeye sevk edildi.