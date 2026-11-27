Efeler ilçesindeki Tekstil Fabrikası Camisi'nde görevliler, dün caminin içindeki ayakkabılığın üstündeki duvara tehdit içerikli bir yazı yazıldığını fark etti. Yazıda "Buraya bak, tehdit değil haber. Saat: 03.30 gece, 2026/11/30. Burada patlayacak" ifadeleri yer aldı. Görevlilerin ihbarı üzerine camiye gelen polis ekipleri, yazıyı kimin yazdığını belirlemek için inceleme başlattı.