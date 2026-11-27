Beşiktaş taraftarına Batum'da hain saldırı! Siyah şapkalı kişiler kim? İşgalci İsrail bağlantısı şüphesi
Beşiktaş'ın Gürcistan'ın Batum kentinde İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile oynadığı karşılaşma öncesinde Filistin'e destek veren siyah-beyazlı taraftarlara yönelik coplu ve biber gazlı aciz saldırı infial yarattı. Resmî üniformalı polislerin arasında taraftarlara şiddet uygulayan siyah şapkalı ve siyah kıyafetli kişilerin kimliği ise saldırının perde arkasına ilişkin ciddi soru işaretleri doğurdu. Bu kişiler kim, kimin talimatıyla hareket etti, işgalci İsrail ile bağlantıları var mı?
Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde oynadığı karşılaşma öncesinde Filistin'e destek veren siyah-beyazlı taraftarlara yönelik coplu ve biber gazlı alçak saldırı infial yarattı.
Müdahale sırasında resmî üniformalı polislerin arasında yer alan siyah şapkalı ve siyah kıyafetli kişilerin kimliği ise Batum'daki şiddetin perde arkasına ilişkin ciddi soru işaretleri doğurdu.Batum'da Beşiktaş taraftarına saldırı: Siyah şapkalılar kim
SİYAH ŞAPKALI ALÇAKLAR KİM?
"İşgale isyan, Filistin'e özgürlük" pankartı açan Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahale sırasında siyah kıyafetli kişilerin de şiddet uygulaması, güvenlik operasyonuna ilişkin ciddi soru işaretlerini beraberinde getirdi.
Resmî üniforma giymeyen bu kişilerin hangi güvenlik birimine bağlı olduğu, kimden talimat aldığı ve hangi yetkiye dayanarak Beşiktaş taraftarlarına müdahale ettiği, Gürcistan makamlarının yanıtlaması gereken sorular arasında yer alıyor.
İŞGALCİ İSRAİL BAĞLANTISI VAR MI?
Karşılaşmanın İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile oynanması, müdahalede bulunan siyah şapkalı kişilerin siyonist ülke İsrail ile herhangi bir bağlantısının olup olmadığı sorusunu da beraberinde getirdi.
Söz konusu kişilerin kimliğine ve bağlantılarına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmazken gözler Gürcistan makamlarına çevrildi.
GÜRCİSTAN'A 4 KRİTİK SORU
Resmî üniformalı polislerin arasında bulunan siyah şapkalı ve siyah kıyafetli kişiler kim?
Bu kişiler neden resmî üniforma giymedi?
Aralarında İsrail ile bağlantısı bulunan kişiler var mı?
Neden özellikle siyah şapkalı kişiler taraftarlara şiddet uyguladı?
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