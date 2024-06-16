Atalanta Zaniolo’ya iyimser bakıyor

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo sezon sonu Galatasaray'a dönmüştü. İtalyan yıldızın adı ülkesinin takımlarından Fiorentina, Atalanta ve Juventus'la anılıyor.

Sevgilisinin de isteğiyle İtalya'ya geri dönmeye sıcak bakan 24 yaşındaki 10 numara, ile ilgili İtalyan gazeteci Fabrizio Romano flaş bir iddiada bulundu. Romano,"Atalanta, Galatasaray'dan Nicoló Zaniolo ile sözleşme imzalamak için kendinden emin ve iyimser" ifadelerini kullanarak Bergamo ekibinin transferde ısrarcı olduğunu öne sürdü. İtalyan yıldızın Galatasaray ile 2027'ye kadar kontratı bulunuyor.