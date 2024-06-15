Gronbaek kapışması

Süper Lig devleri Danimarkalı yıldız oyuncu Albert Gronbaek için transfer yarışına girdi. Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Danimarkalı orta saha Gronbaek için Beşiktaş da devrede. Galatasaray geçen sezondan bu yana yıldız oyuncuyla ilgileniyor. Teknik direktör Okan Buruk, Gronbaek'i bu sezon kesinlikle istiyor.

Beşiktaş ise Danimarkalı orta sahanın menajeriyle ilk teması kurdu. Genç yıldızın, çıkış maddesi yaklaşık 15 milyon Euro. Siyah- Beyazlılar, transferi 8-9 milyon Euro bandında bitirmeyi hedefliyor. Galatasaray da Beşiktaş'ın teklif ettiği rakamlara yakın bir teklif sundu.

Norveç ekibi Bodo Glimt'te forma giyen Gronbaek'in kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. 2022 yılından beri Bodo Glimt'te forma giyen Albert Gronbaek, 8 numara dışında sol kanat ve 10 numara mevkisinde de görev alabiliyor. Bodo Glimt'te 85 maça çıkan Viking, 30 gol atarken 14 de asist yaptı. Genç yetenek, Bodo dışında Aarhus'ta da forma giydi. Danimarkalı orta saha İngiliz ve İtalyan takımları tarafından da takip ediliyor.