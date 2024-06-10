Ampute Milli Futbol Takımı üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu

Teknik Direktör Gazi İsmail Temiz engel tanımayan futbolcuları Ay-Yıldızlı bayrağımızı bir kez daha dalgalandırdı. İstiklal marşımızı okuyup 85 milyonu duygulandırdı.
TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR
ÖMER GÜLERYÜZ: GOL KRALI
"Ben size demiştim, 'Kupanın sahibi burada' diye. Halkımıza verdiğimiz sözü tuttuğumuz için çok mutluyuz."
EMİN TİRYAKİ: ORTA SAHA
"Tarif edilecek bir duygu değil. 'En büyük Türkiye, şampiyon Türkiye' diyorum."
MUHAMMET YEĞEN: ORTA SAHA
"İsrail maçında büyük baskı gördük. Ama her şeye rağmen şampiyon olduk."