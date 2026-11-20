Başak Gürkan Arslan çocuğunun önünde öldürüldü! Sanık “karıncayı bile incitmedim” dedi
Ankara’da 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürülen Başak Gürkan Arslan’a ilişkin davada savcı, tutuklu sanık Kudret Arslan için indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis, oğlu Barış Arslan için ise beraat istedi. Mahkeme, iki sanığın da tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 4 Aralık’a erteledi.
Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan yargılanan tutuklu sanıklar Barış Arslan ile babası Kudret Arslan, taraf avukatları ve Başak Gürkan Arslan'ın ailesi duruşmaya katıldı. Mahkeme başkanı, dosyaya ulaşan evrakı okuduktan sonra esasa ilişkin mütalaasını açıklaması için Cumhuriyet savcısına söz verdi.
SAVCI, KUDRET ARSLAN'IN HAKARET İDDİASINI ÇELİŞKİLİ BULDU
Cumhuriyet savcısı, Kudret Arslan'ın Başak Gürkan Arslan'ın kendisine hakaret ettiği yönündeki iddiasının çelişkili olduğunu belirterek Arslan'ın hakarette bulunmadığı değerlendirmesini yaptı. Mütalaada, cinayetin Başak Gürkan Arslan'ın 5 yaşındaki çocuğunun yanında işlendiği ve Kudret Arslan'ın çocuğun haykırışlarını önemsemediği belirtildi. Savcı ayrıca Başak Gürkan Arslan'ın evlilikteki sadakat yükümlülüğünün kayınpederine karşı geçerli olmadığını vurguladı.
Kudret Arslan'ın olayın ardından ambulans çağırmamasını ve duruşmadaki tutum ve davranışlarını dikkate alan savcı, sanığa takdiri indirim uygulanmamasını istedi. Savcı, Kudret Arslan'ın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan takdiri indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Barış Arslan'ın ise kasten öldürme eylemine katıldığına veya yardım ettiğine ilişkin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatini istedi.
BERAAT TALEBİNE TEPKİ GÖSTEREN MÜŞTEKİLER İKİ SANIĞIN DA CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ
Mütalaanın açıklanmasının ardından müştekiler savcının talebine tepki gösterdi. Mahkeme başkanı, tarafları sakin olmaları yönünde uyardı.
Söz alan müşteki avukatı, Barış Arslan yönünden mütalaaya katılmadıklarını söyledi. Barış Arslan'ın yargılama sürecindeki ifadesinde çelişkiler bulunduğunu ve babasının eylemi gerçekleştirmesi için ortam sağladığını savunan avukat, her iki sanığın da en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.
KUDRET ARSLAN'IN AVUKATI HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ TALEP ETTİ
Kudret Arslan'ın avukatı, müvekkilinin olay yerine torununu görmek için gittiğini söyledi. Müvekkilinin olay öncesinde sakin tavırlar sergilemesinin ve tartışmanın aniden başlamasının hakarete uğradığını gösterdiğini ileri süren avukat, haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi.
Barış Arslan'ın avukatı ise müvekkili aleyhindeki hususları kabul etmediklerini belirterek beraat talebinde bulundu.
KUDRET ARSLAN: "BEN BAŞAK'I ÖZ KIZIM GİBİ SEVİYORDUM"
Avukatların beyanlarının ardından söz alan Kudret Arslan, pişman olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Ben Başak'ı öz kızım gibi seviyordum. Bana hakaret edince ben kendimi kaybettim. Bu zamana kadar kavga dövüşümüz olmadı. Ailesi ile de olmadı. Ben o anda kendimi kaybettim. Ben kimseye kötülük etmedim, karıncayı bile incitmedim. Çok pişmanım. Aileden de özür diliyorum, oğlumdan da özür diliyorum."
Barış Arslan ise olay sırasında şokta olduğunu söyleyerek "Acı olayı engelleyemediğim için çok pişmanım." ifadesini kullandı.
Ara kararını açıklayan mahkeme, iki sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmetti ve duruşmayı 4 Aralık'a erteledi.
İDDİANAMEYE GÖRE BOŞANMA PROTOKOLÜNÜ KONUŞMAK İÇİN BULUŞTULAR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianameye göre, bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan Başak Gürkan Arslan ile Barış Arslan, 9 Eylül 2025'te boşanma protokolünü konuşmak üzere Yenimahalle ilçesinin Kardelen Mahallesi'ndeki evde bir araya geldi. Çiftin 5 yaşındaki çocuğunun bulunduğu eve Barış Arslan'la birlikte babası Kudret Arslan'ın da gelmesinin ardından başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
İddianamede, Kudret Arslan'ın Başak Gürkan Arslan'a yumruk atarak onu yere düşürdüğü, Barış Arslan'ın ise saçından sürükleyerek evin dışına çıkarmaya çalıştığı belirtildi. Bu sırada Kudret Arslan'ın elinde bıçakla Başak Gürkan Arslan'ın üzerine oturarak onu birçok kez bıçakladığı ve Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği kaydedildi.
Sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği ileri sürülen iddianamede, her iki sanığın da "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.