KUDRET ARSLAN'IN AVUKATI HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ TALEP ETTİ

Kudret Arslan'ın avukatı, müvekkilinin olay yerine torununu görmek için gittiğini söyledi. Müvekkilinin olay öncesinde sakin tavırlar sergilemesinin ve tartışmanın aniden başlamasının hakarete uğradığını gösterdiğini ileri süren avukat, haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi.

Barış Arslan'ın avukatı ise müvekkili aleyhindeki hususları kabul etmediklerini belirterek beraat talebinde bulundu.

KUDRET ARSLAN: "BEN BAŞAK'I ÖZ KIZIM GİBİ SEVİYORDUM"

Avukatların beyanlarının ardından söz alan Kudret Arslan, pişman olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Ben Başak'ı öz kızım gibi seviyordum. Bana hakaret edince ben kendimi kaybettim. Bu zamana kadar kavga dövüşümüz olmadı. Ailesi ile de olmadı. Ben o anda kendimi kaybettim. Ben kimseye kötülük etmedim, karıncayı bile incitmedim. Çok pişmanım. Aileden de özür diliyorum, oğlumdan da özür diliyorum."

Barış Arslan ise olay sırasında şokta olduğunu söyleyerek "Acı olayı engelleyemediğim için çok pişmanım." ifadesini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, iki sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmetti ve duruşmayı 4 Aralık'a erteledi.

İDDİANAMEYE GÖRE BOŞANMA PROTOKOLÜNÜ KONUŞMAK İÇİN BULUŞTULAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianameye göre, bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan Başak Gürkan Arslan ile Barış Arslan, 9 Eylül 2025'te boşanma protokolünü konuşmak üzere Yenimahalle ilçesinin Kardelen Mahallesi'ndeki evde bir araya geldi. Çiftin 5 yaşındaki çocuğunun bulunduğu eve Barış Arslan'la birlikte babası Kudret Arslan'ın da gelmesinin ardından başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

İddianamede, Kudret Arslan'ın Başak Gürkan Arslan'a yumruk atarak onu yere düşürdüğü, Barış Arslan'ın ise saçından sürükleyerek evin dışına çıkarmaya çalıştığı belirtildi. Bu sırada Kudret Arslan'ın elinde bıçakla Başak Gürkan Arslan'ın üzerine oturarak onu birçok kez bıçakladığı ve Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği kaydedildi.

Sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği ileri sürülen iddianamede, her iki sanığın da "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

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